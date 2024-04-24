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Новини
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Грузія продовжила термін безвізового перебування для громадян України до 3 років

паспорт,громадянство

Уряд Грузії продовжив до трьох років термін безвізового перебування в країні для українців.

Про це йдеться в постанові уряду країни, передає Цензор.НЕТ.

"Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи й перебувати там упродовж повних 3 років", - ідеться в документі.

При цьому наголошується, що постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року.

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Раніше цей термін був обмежений одним роком, у лютому 2023 року його було продовжено до двох.

За інформацією Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії було близько 27 тисяч громадян України.

Автор: 

біженці (1857) Грузія (1843) безвізовий режим (1333)


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Та ви шо... І ***** не буде лаятись?
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24.04.2024 12:00 Відповісти
***** це на користь.
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24.04.2024 12:17 Відповісти
Іванішвілі допомогає ***** зірвати мобілізацію в Україні
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24.04.2024 12:26 Відповісти
 
 