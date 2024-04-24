Рада одобрила в первом чтении законопроект о растаможке автомобилей в "Дії"

Сегодня, 24 апреля, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о растаможке автомобилей через приложение "Дія".

Об этом сообщил в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"#10380 парламент принял в первом чтении растаможку в "Дії", - отметил он.

Поддержали этот вопрос 269 нардепов.

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