Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії"

Сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів через додаток "Дія".

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"#10380 парламент прийняв у першому читанні розмитнення в "Дії", - зазначив він.

Підтримали це питання 269 нардепів.

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