Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії"
Сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів через додаток "Дія".
Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"#10380 парламент прийняв у першому читанні розмитнення в "Дії", - зазначив він.
Підтримали це питання 269 нардепів.
Топ коментарі
+4 PREDATOR PREDATOR
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слуганарітунадія".
Щось в тебе з аріфметикою, в школі не навчався?