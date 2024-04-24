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Новини
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Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії"

дія

Сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про розмитнення автомобілів через додаток "Дія".

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"#10380 парламент прийняв у першому читанні розмитнення в "Дії", - зазначив він.

Підтримали це питання 269 нардепів.

Також читайте: У "Дії" можна оформити довідку ВПО, а також грошову допомогу одразу на всю сім’ю

Автор: 

авто (6133) розмитнення (192) Дія (1115)


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Топ коментарі
+4
Ціна розмитнення 2500 доларів.за Гольфик,який коштує в Німеччині часто на багато менше.
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24.04.2024 12:51
+4
Добре, що ще хоч до вбиральні без "Дії" можна сходити (але це тимчасово).
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24.04.2024 12:53
+3
Підготовка до виборів у Дії за партію "слуганаріту надія".
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24.04.2024 12:57
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Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю, Чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав.
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24.04.2024 12:44 Відповісти
Зрада схватила на мерсах. Накуй. ТТ апарат, якого не маю
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24.04.2024 12:46 Відповісти
Ціна розмитнення 2500 доларів.за Гольфик,який коштує в Німеччині часто на багато менше.
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24.04.2024 12:51 Відповісти
Добре, що ще хоч до вбиральні без "Дії" можна сходити (але це тимчасово).
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24.04.2024 12:53 Відповісти
Підготовка до виборів у Дії за партію "слуганаріту надія".
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24.04.2024 12:57 Відповісти
Все для себя родимых. И кто же на всех етих машинах будет ездить если одна половина мужиков на фронте а вторая ухилянты которых лишили права ездить на авто? Не знаю ниодной тсраны в мире (кроме северной кореи) где бы запрещали ездить на автомобилях. Только черным рабам когда то запрещали садиться на лошадь. Но ето было сотни лет назад.
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24.04.2024 12:53 Відповісти
...За результатами Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок - 26 млн...

Щось в тебе з аріфметикою, в школі не навчався?
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24.04.2024 12:59 Відповісти
Тех что на горшках сидят ты тоже посчитал, математик?
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24.04.2024 13:10 Відповісти
Я тобі напрямок вказав, бачу ти став мізками рухати, і це добре. А на рахунок горщиків, так в нас було що до 27, а стало до 25 років що вони ще діти, а права мають з 18 ти., як і пивні животи, а хтось і гонорею .
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24.04.2024 13:14 Відповісти
Чоловіків призивного віку в тилу, які не інваліди, не відкупились, не втекли, не депутатіки і їх синки, не броньовані, може мільйонів 4 від сили.
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24.04.2024 13:16 Відповісти
Можливо і так, нехай рахують, є кому.
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24.04.2024 13:22 Відповісти
А деж таможня з депутатами харчеваться будут. Они без пропитания не смогут
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24.04.2024 13:04 Відповісти
Дивуюсь тим, хто на свій особистий телефон поставив цю діряву Дію.
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24.04.2024 16:31 Відповісти
Це як, без участі митного брокера і оцінщика напряму з інспектором як з посилками? Так же тисячі нахлєбніків і пріхлєбатєлєй залишаться без доходів?
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26.04.2024 01:02 Відповісти
Розмитнення авто - продовження пограбування свого народу державою. І народ «віддячує» державі на усі 100 поцентів. Тай правільно, так і далі буде...
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30.04.2024 19:07 Відповісти
 
 