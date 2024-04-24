Обязанности мэра Запорожья будет выполнять Регина Захарченко

Депутаты Запорожского горсовета избрали нового секретаря горсовета. Им стала Регина Захарченко.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что 37 депутатов Запорожского городского совета во время сессии приняли историческое решение: избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья - Регину Харченко", - говорится в сообщении.



По словам Федорова, последняя полноценная сессия горсовета состоялась 22 декабря 2023 года. Поэтому, отметил он, более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения.

Напомним, 24 апреля депутаты Запорожского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который временно исполнял обязанности мэра и был секретарем горсовета.

Куртев утром обнародовал обращение к президенту Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с якобы давлением главы Запорожской ОГА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.

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