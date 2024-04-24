Обязанности мэра Запорожья будет выполнять Регина Захарченко
Депутаты Запорожского горсовета избрали нового секретаря горсовета. Им стала Регина Захарченко.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что 37 депутатов Запорожского городского совета во время сессии приняли историческое решение: избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья - Регину Харченко", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, последняя полноценная сессия горсовета состоялась 22 декабря 2023 года. Поэтому, отметил он, более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения.
Напомним, 24 апреля депутаты Запорожского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который временно исполнял обязанности мэра и был секретарем горсовета.
Куртев утром обнародовал обращение к президенту Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с якобы давлением главы Запорожской ОГА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.
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Або вже пишіть ЗЕХарчкенко ..
Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад -ліпень 2021 р.
А тепер бачитимемо , як цей Козир=трампьониш ( в перкладі на англ), як він буде висипати в ванну з вовою , як відмивальний засіб по черзі
рабів з місцевих влад СВОЄЇ КАРТЕЛЬНОЇ МАФІЇ під назвою КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД
ТЕПЕР СТАНЕ ГЕЙ-ГЕЙ нова СЕКСОЛОГИНЯ ?
Ним - це
цугундернагендерна дискримінація!
Нею!
Секретаркою (чи то вже застаріла форма?) чи секретаркинею!
Не віриться щоб таке призначення не було узгоджене з андріємборисичем.
"Привіт" із Запоріжжя.😬