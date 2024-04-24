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Обязанности мэра Запорожья будет выполнять Регина Захарченко

Регіна Захарченко

Депутаты Запорожского горсовета избрали нового секретаря горсовета. Им стала Регина Захарченко.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что 37 депутатов Запорожского городского совета во время сессии приняли историческое решение: избрали нового исполняющего обязанности городского головы Запорожья - Регину Харченко", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, последняя полноценная сессия горсовета состоялась 22 декабря 2023 года. Поэтому, отметил он, более 200 вопросов жизнедеятельности Запорожья были фактически заморожены и ждали решения.

Напомним, 24 апреля депутаты Запорожского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который временно исполнял обязанности мэра и был секретарем горсовета.

Куртев утром обнародовал обращение к президенту Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с якобы давлением главы Запорожской ОГА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.

Читайте также: Депутаты уволили Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета

Автор: 

горсовет (667) Запорожье (2645) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+11
Тільки при правлінні бродячих цирків, прифронтовими містами можуть керувати жінки без досвіду.
"Привіт" із Запоріжжя.😬
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24.04.2024 16:57
+9
Роділась в Криму... А хтось її перевірив на наявність квартир в криму, і навідування їх після 2014 року ??? Запоріжжя прифронтове місто на хвилиночку!!!
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24.04.2024 16:49
+6
Чия корабельна сосна?Єрмака?
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24.04.2024 16:30
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прогнали посіпаку Зеленої Шмарклі та слуг уроду!!
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24.04.2024 16:28 Ответить
Нею стала колишня голова фракції «Слуга народу», адвокатка Регіна Харченко.
Або вже пишіть ЗЕХарчкенко ..

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад -ліпень 2021 р.

А тепер бачитимемо , як цей Козир=трампьониш ( в перкладі на англ), як він буде висипати в ванну з вовою , як відмивальний засіб по черзі
рабів з місцевих влад СВОЄЇ КАРТЕЛЬНОЇ МАФІЇ під назвою КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД

ТЕПЕР СТАНЕ ГЕЙ-ГЕЙ нова СЕКСОЛОГИНЯ ?
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24.04.2024 17:42 Ответить
ГЕЙ-ГЕЙ - це не те що здається усім, це заспів у відомомуномері вови в ласінах на каблуках
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24.04.2024 17:43 Ответить
перестановка ліжок у борделі ((( тот барін був поганий, ось вам гарний ))
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24.04.2024 20:20 Ответить
Чия корабельна сосна?Єрмака?
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24.04.2024 16:30 Ответить
Кажуть взагалі новинського. За неї дали голоса опєзєже, шарійовці, та партія колишнього мера буряка "єднання".
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24.04.2024 16:42 Ответить
Ну, звичайно - як не #ид, так #идівка. Скрізь "сваи люди". А ви думали, слуга якого народу? Ага, щас
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24.04.2024 17:37 Ответить
Дуже пізнавально: так Захарченко чи Харченко?
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24.04.2024 16:32 Ответить
ctrl+c - ctrl+v на більше не спроможні
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24.04.2024 16:40 Ответить
Хто така? Коли вже в нас журналістика з'явиться? Відкриваєшь новини Індії через десять хвилин знаєшь хто на кому стояв, всю санта барбару про будь-кого з новин, а тут навіть з гугла скупу інформацію полінились знайти наче мова не про мільйонне прифронтове місто а про якесь село
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24.04.2024 16:38 Ответить
а чому не регіна тодоренко
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24.04.2024 16:40 Ответить
дубовіцька ще є, яка аншлаг вела
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24.04.2024 18:19 Ответить
Вона зелена
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24.04.2024 16:41 Ответить
Депутати Запорізької міськради обрали нового секретаря міськради. Ним стала Регіна Захарченко

Ним - це цугундерна гендерна дискримінація!
Нею!
Секретаркою (чи то вже застаріла форма?) чи секретаркинею!
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24.04.2024 16:45 Ответить
Пов'язують з вадимом новинським. Формально була була виключена зі "слуг". За неї дали голоса опєзєже, шарійовці, та партія колишнього мера буряка "єднання".

Не віриться щоб таке призначення не було узгоджене з андріємборисичем.
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24.04.2024 16:45 Ответить
Та що ви, це хрипун ніжками тупотить . Кличко теж неугодний, ату його.
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24.04.2024 19:08 Ответить
Цей хрипун пусте місце. Не він країною керує. Справа в тому що той кого знімають був владі "угодний".
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24.04.2024 19:34 Ответить
Роділась в Криму... А хтось її перевірив на наявність квартир в криму, і навідування їх після 2014 року ??? Запоріжжя прифронтове місто на хвилиночку!!!
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24.04.2024 16:49 Ответить
Тільки при правлінні бродячих цирків, прифронтовими містами можуть керувати жінки без досвіду.
"Привіт" із Запоріжжя.😬
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24.04.2024 16:57 Ответить
Так щей за підтримки опзжопи ьа шарія..хтось там написав зверху..
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24.04.2024 17:03 Ответить
Харченко, Захарченко. Яка різниця. Виправляйте.
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24.04.2024 17:01 Ответить
Ну навіщо ви бабів садите, толку ніякого.
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24.04.2024 17:40 Ответить
правильно, підтримую, треба ще з війська всіх бабів прогнати та замінити на достойних чоловіків, невже не знайдемо 47000 достойних чоловіків?
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24.04.2024 17:45 Ответить
Жужа Юлі на якому фронті санітаркою служить ?
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24.04.2024 18:21 Ответить
Вірно! Копняка під зад і пішов!!!
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24.04.2024 17:46 Ответить
А в чому " історичне" рішення?
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24.04.2024 18:23 Ответить
Знову кацапка? Недовго їм красти залишилось...
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24.04.2024 20:05 Ответить
 
 