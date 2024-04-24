Обов’язки мера Запоріжжя виконуватиме Регіна Захарченко

Депутати Запорізької міськради обрали нового секретаря міськради. Ним стала Регіна Захарченко.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно 37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії прийняли історичне рішення - обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко", - йдеться в повідомлення.



За словами Федорова, остання повноцінна сесія міськради відбулась 22 грудня 2023 року. Тому, зазначив він, понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення.

Нагадаємо, 24 квітня депутати Запорізької міськради проголосували за дострокове припинення повноважень Анатолія Куртєва, який тимчасово виконував обов’язки мера та був секретарем міськради.

Куртєв вранці оприлюднив звернення до президента Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з нібито тиском голови Запорізької ОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.

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