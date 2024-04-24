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Новини
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Обов’язки мера Запоріжжя виконуватиме Регіна Захарченко

Регіна Захарченко

Депутати Запорізької міськради обрали нового секретаря міськради. Ним стала Регіна Захарченко.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно 37 депутатів Запорізької міської ради під час сесії прийняли історичне рішення - обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко", - йдеться в повідомлення.

За словами Федорова, остання повноцінна сесія міськради відбулась 22 грудня 2023 року. Тому, зазначив він, понад 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення.

Нагадаємо, 24 квітня депутати Запорізької міськради проголосували за дострокове припинення повноважень Анатолія Куртєва, який тимчасово виконував обов’язки мера та був секретарем міськради.

Куртєв вранці оприлюднив звернення до президента Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з нібито тиском голови Запорізької ОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.

Читайте: Ексдепутата-комуніста засудили до 15 років ув’язнення за коригування ракетних ударів по Запоріжжю, - СБУ

Автор: 

міськрада (478) Запоріжжя (2258) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+11
Тільки при правлінні бродячих цирків, прифронтовими містами можуть керувати жінки без досвіду.
"Привіт" із Запоріжжя.😬
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24.04.2024 16:57
+9
Роділась в Криму... А хтось її перевірив на наявність квартир в криму, і навідування їх після 2014 року ??? Запоріжжя прифронтове місто на хвилиночку!!!
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24.04.2024 16:49
+6
Чия корабельна сосна?Єрмака?
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24.04.2024 16:30
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прогнали посіпаку Зеленої Шмарклі та слуг уроду!!
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24.04.2024 16:28 Відповісти
Нею стала колишня голова фракції «Слуга народу», адвокатка Регіна Харченко.
Або вже пишіть ЗЕХарчкенко ..

Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад -ліпень 2021 р.

А тепер бачитимемо , як цей Козир=трампьониш ( в перкладі на англ), як він буде висипати в ванну з вовою , як відмивальний засіб по черзі
рабів з місцевих влад СВОЄЇ КАРТЕЛЬНОЇ МАФІЇ під назвою КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД

ТЕПЕР СТАНЕ ГЕЙ-ГЕЙ нова СЕКСОЛОГИНЯ ?
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24.04.2024 17:42 Відповісти
ГЕЙ-ГЕЙ - це не те що здається усім, це заспів у відомомуномері вови в ласінах на каблуках
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24.04.2024 17:43 Відповісти
перестановка ліжок у борделі ((( тот барін був поганий, ось вам гарний ))
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24.04.2024 20:20 Відповісти
Чия корабельна сосна?Єрмака?
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24.04.2024 16:30 Відповісти
Кажуть взагалі новинського. За неї дали голоса опєзєже, шарійовці, та партія колишнього мера буряка "єднання".
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24.04.2024 16:42 Відповісти
Ну, звичайно - як не #ид, так #идівка. Скрізь "сваи люди". А ви думали, слуга якого народу? Ага, щас
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24.04.2024 17:37 Відповісти
Дуже пізнавально: так Захарченко чи Харченко?
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24.04.2024 16:32 Відповісти
ctrl+c - ctrl+v на більше не спроможні
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24.04.2024 16:40 Відповісти
Хто така? Коли вже в нас журналістика з'явиться? Відкриваєшь новини Індії через десять хвилин знаєшь хто на кому стояв, всю санта барбару про будь-кого з новин, а тут навіть з гугла скупу інформацію полінились знайти наче мова не про мільйонне прифронтове місто а про якесь село
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24.04.2024 16:38 Відповісти
а чому не регіна тодоренко
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24.04.2024 16:40 Відповісти
дубовіцька ще є, яка аншлаг вела
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24.04.2024 18:19 Відповісти
Вона зелена
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24.04.2024 16:41 Відповісти
Депутати Запорізької міськради обрали нового секретаря міськради. Ним стала Регіна Захарченко

Ним - це цугундерна гендерна дискримінація!
Нею!
Секретаркою (чи то вже застаріла форма?) чи секретаркинею!
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24.04.2024 16:45 Відповісти
Пов'язують з вадимом новинським. Формально була була виключена зі "слуг". За неї дали голоса опєзєже, шарійовці, та партія колишнього мера буряка "єднання".

Не віриться щоб таке призначення не було узгоджене з андріємборисичем.
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24.04.2024 16:45 Відповісти
Та що ви, це хрипун ніжками тупотить . Кличко теж неугодний, ату його.
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24.04.2024 19:08 Відповісти
Цей хрипун пусте місце. Не він країною керує. Справа в тому що той кого знімають був владі "угодний".
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24.04.2024 19:34 Відповісти
Роділась в Криму... А хтось її перевірив на наявність квартир в криму, і навідування їх після 2014 року ??? Запоріжжя прифронтове місто на хвилиночку!!!
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24.04.2024 16:49 Відповісти
Тільки при правлінні бродячих цирків, прифронтовими містами можуть керувати жінки без досвіду.
"Привіт" із Запоріжжя.😬
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24.04.2024 16:57 Відповісти
Так щей за підтримки опзжопи ьа шарія..хтось там написав зверху..
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24.04.2024 17:03 Відповісти
Харченко, Захарченко. Яка різниця. Виправляйте.
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24.04.2024 17:01 Відповісти
Ну навіщо ви бабів садите, толку ніякого.
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24.04.2024 17:40 Відповісти
правильно, підтримую, треба ще з війська всіх бабів прогнати та замінити на достойних чоловіків, невже не знайдемо 47000 достойних чоловіків?
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24.04.2024 17:45 Відповісти
Жужа Юлі на якому фронті санітаркою служить ?
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24.04.2024 18:21 Відповісти
Вірно! Копняка під зад і пішов!!!
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24.04.2024 17:46 Відповісти
А в чому " історичне" рішення?
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24.04.2024 18:23 Відповісти
Знову кацапка? Недовго їм красти залишилось...
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24.04.2024 20:05 Відповісти
 
 