ГСЧС о "грязном" дожде: Не несет никакой угрозы

Сегодня в Украине прошли цветные дожди. В ГСЧС говорят, что их не надо бояться!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели отмечают, что в Украину добралась пыль из Сахары, которая наблюдалась накануне в Греции.

По информации "Укргідрометцентр", природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

"Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной.

27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится.