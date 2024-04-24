ГСЧС о "грязном" дожде: Не несет никакой угрозы
Сегодня в Украине прошли цветные дожди. В ГСЧС говорят, что их не надо бояться!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасатели отмечают, что в Украину добралась пыль из Сахары, которая наблюдалась накануне в Греции.
По информации "Укргідрометцентр", природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.
"Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной.
27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится.
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З мови зняли!
ps. Сарказм, якщо раптом не ясно)
працюєзнаходиться на посаді старости села і плеще всяку отаку хрню усім, це уже не смішно
*
-- тук-тук!
-- хто там?
-- я.
-- йа !?
Це буде зовсім не боляче! (с
Напевне пил і туди втрапив)