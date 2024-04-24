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ГСЧС о "грязном" дожде: Не несет никакой угрозы

дощ

Сегодня в Украине прошли цветные дожди. В ГСЧС говорят, что их не надо бояться!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели отмечают, что в Украину добралась пыль из Сахары, которая наблюдалась накануне в Греции.

По информации "Укргідрометцентр", природное явление прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

"Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы", - говорится в сообщении.

Также смотрите: На Юге прошли "грязные" дожди: превышения предельно допустимых концентраций пыли нет. ФОТО

Также отмечается, что 25-26 апреля пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной.

27 апреля воздушные потоки изменятся, воздух после дождей очистится.

Автор: 

непогода (816) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+7
Нам брешуть! Нема ніякої Сахари. То рептилоїди у зговорі з ілюмінатими розпиляють хімтрейли, щоб добити останніх стійких особин, які не повелися на світовий масонський заговор і уникнули вакцинації від ковіду!
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24.04.2024 16:34
+6
Нє, це неможливо. От версія пана Ракуненко - інша справа, виглядає як правда.
ps. Сарказм, якщо раптом не ясно)
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24.04.2024 16:42
+5
Ти його навіть бачиш! Він літає в повітрі постійно Але помітно його частіше взимку - пилюку в Сахарі піднімає в стратосферу Звідти вона опускається в нижні шари атмосфери Там на охолоджених пилинках конденсується волога Виникають сніжинки І падають на землю Тому сахарський пил виявляють навіть у амазонських джунглях
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24.04.2024 16:38
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Где то я єто вже чув,поживем побачимо.
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24.04.2024 16:32 Ответить
Ти його навіть бачиш! Він літає в повітрі постійно Але помітно його частіше взимку - пилюку в Сахарі піднімає в стратосферу Звідти вона опускається в нижні шари атмосфери Там на охолоджених пилинках конденсується волога Виникають сніжинки І падають на землю Тому сахарський пил виявляють навіть у амазонських джунглях
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24.04.2024 16:38 Ответить
Нам брешуть! Нема ніякої Сахари. То рептилоїди у зговорі з ілюмінатими розпиляють хімтрейли, щоб добити останніх стійких особин, які не повелися на світовий масонський заговор і уникнули вакцинації від ковіду!
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24.04.2024 16:34 Ответить

З мови зняли!
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25.04.2024 03:25 Ответить
Кожного року, коли цвітуть дерева, жовта вода в калюжах.
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24.04.2024 16:36 Ответить
То пилок з дерев....
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24.04.2024 16:40 Ответить
Нє, це неможливо. От версія пана Ракуненко - інша справа, виглядає як правда.
ps. Сарказм, якщо раптом не ясно)
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24.04.2024 16:42 Ответить
А от реально багатьом треба Ваше ps. обов'язково писати, бо вони дійсно вірять у всяку хрню. Зокрема мій кум. Воно б то нічого, але коли людина працює знаходиться на посаді старости села і плеще всяку отаку хрню усім, це уже не смішно
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24.04.2024 18:10 Ответить
Інтернет - шикарна штука, але людство отримало її зарано, це да.
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25.04.2024 09:21 Ответить
Це зрозуміло. Колись лякали людей кислотним дощем. Знайомі навіть запевняли, що їх "обсипало" після "кислотного" дощу.
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25.04.2024 16:35 Ответить
Та тут Ви трохи помиляєтеся "Кислотні" дощі дійсно випадають Але вони мають дуже обмежений ареал Вони проявляються здебільшого у районах де розташовані заводи з викидами азотних сполук Їх газоподібні викиди в атмосферу при підвищеній її вологості вступають з водою в реакцію і з"являються слабкі кислотні розчини Наприклад у мене на батьківщині вже давно садять огірки піз прозорим навісом з безбарвної плівки Кислотні опади саме листя огірків найбільше пошкоджують - на ньому з"являються білі плями рослини хворіють і падає урожайність
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25.04.2024 17:23 Ответить
даже полєзно
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24.04.2024 16:38 Ответить
Так, тобі ще і ягіль корисно , і настійку бояришника
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24.04.2024 17:35 Ответить
шо це ви мене в рускій мір штовхаєте?
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24.04.2024 17:44 Ответить
Бо ти їм і є .
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24.04.2024 17:47 Ответить
ЙА - русскій мірЪ !?
*
-- тук-тук!
-- хто там?
-- я.
-- йа !?
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24.04.2024 20:08 Ответить
..думав - і чого це незвично каламутна дощова вода у діжці світлогірчичного кольору?
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24.04.2024 16:39 Ответить
ДСНС про "брудний" дощ: Не несе ніякої загрози

Це буде зовсім не боляче! (с
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24.04.2024 16:39 Ответить
В мене зранку вода потекла жовта
Напевне пил і туди втрапив)
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24.04.2024 16:48 Ответить
Хзна. Можливо кацапи в водопровід насрали.
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24.04.2024 17:50 Ответить
Та не з того краника.
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25.04.2024 16:37 Ответить
 
 