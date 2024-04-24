ДСНС про "брудний" дощ: Не несе ніякої загрози

Сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі. У ДСНС кажуть, що їх не варто боятися!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальники наголошують, що до України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції.

За інформацією Укргідрометцентру, природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

"Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що 25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною.

27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.