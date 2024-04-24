ДСНС про "брудний" дощ: Не несе ніякої загрози
Сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі. У ДСНС кажуть, що їх не варто боятися!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Рятувальники наголошують, що до України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції.
За інформацією Укргідрометцентру, природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.
"Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною.
27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.
Топ коментарі
+7 Raccoonenko
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+6 Stanislav Bryzhyk
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+5 Яр Холодний
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З мови зняли!
ps. Сарказм, якщо раптом не ясно)
працюєзнаходиться на посаді старости села і плеще всяку отаку хрню усім, це уже не смішно
*
-- тук-тук!
-- хто там?
-- я.
-- йа !?
Це буде зовсім не боляче! (с
Напевне пил і туди втрапив)