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Новини
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ДСНС про "брудний" дощ: Не несе ніякої загрози

дощ

Сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі. У ДСНС кажуть, що їх не варто боятися!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальники наголошують, що до України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції.

За інформацією Укргідрометцентру, природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ.

"Тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Півдні пройшли "брудні" дощі: перевищення гранично допустимих концентрацій пилу немає. ФОТО

Також зазначається, що 25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною.

27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

Автор: 

негода (755) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+7
Нам брешуть! Нема ніякої Сахари. То рептилоїди у зговорі з ілюмінатими розпиляють хімтрейли, щоб добити останніх стійких особин, які не повелися на світовий масонський заговор і уникнули вакцинації від ковіду!
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24.04.2024 16:34
+6
Нє, це неможливо. От версія пана Ракуненко - інша справа, виглядає як правда.
ps. Сарказм, якщо раптом не ясно)
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24.04.2024 16:42
+5
Ти його навіть бачиш! Він літає в повітрі постійно Але помітно його частіше взимку - пилюку в Сахарі піднімає в стратосферу Звідти вона опускається в нижні шари атмосфери Там на охолоджених пилинках конденсується волога Виникають сніжинки І падають на землю Тому сахарський пил виявляють навіть у амазонських джунглях
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24.04.2024 16:38
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Где то я єто вже чув,поживем побачимо.
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24.04.2024 16:32 Відповісти
Ти його навіть бачиш! Він літає в повітрі постійно Але помітно його частіше взимку - пилюку в Сахарі піднімає в стратосферу Звідти вона опускається в нижні шари атмосфери Там на охолоджених пилинках конденсується волога Виникають сніжинки І падають на землю Тому сахарський пил виявляють навіть у амазонських джунглях
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24.04.2024 16:38 Відповісти
Нам брешуть! Нема ніякої Сахари. То рептилоїди у зговорі з ілюмінатими розпиляють хімтрейли, щоб добити останніх стійких особин, які не повелися на світовий масонський заговор і уникнули вакцинації від ковіду!
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24.04.2024 16:34 Відповісти

З мови зняли!
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25.04.2024 03:25 Відповісти
Кожного року, коли цвітуть дерева, жовта вода в калюжах.
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24.04.2024 16:36 Відповісти
То пилок з дерев....
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24.04.2024 16:40 Відповісти
Нє, це неможливо. От версія пана Ракуненко - інша справа, виглядає як правда.
ps. Сарказм, якщо раптом не ясно)
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24.04.2024 16:42 Відповісти
А от реально багатьом треба Ваше ps. обов'язково писати, бо вони дійсно вірять у всяку хрню. Зокрема мій кум. Воно б то нічого, але коли людина працює знаходиться на посаді старости села і плеще всяку отаку хрню усім, це уже не смішно
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24.04.2024 18:10 Відповісти
Інтернет - шикарна штука, але людство отримало її зарано, це да.
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25.04.2024 09:21 Відповісти
Це зрозуміло. Колись лякали людей кислотним дощем. Знайомі навіть запевняли, що їх "обсипало" після "кислотного" дощу.
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25.04.2024 16:35 Відповісти
Та тут Ви трохи помиляєтеся "Кислотні" дощі дійсно випадають Але вони мають дуже обмежений ареал Вони проявляються здебільшого у районах де розташовані заводи з викидами азотних сполук Їх газоподібні викиди в атмосферу при підвищеній її вологості вступають з водою в реакцію і з"являються слабкі кислотні розчини Наприклад у мене на батьківщині вже давно садять огірки піз прозорим навісом з безбарвної плівки Кислотні опади саме листя огірків найбільше пошкоджують - на ньому з"являються білі плями рослини хворіють і падає урожайність
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25.04.2024 17:23 Відповісти
даже полєзно
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24.04.2024 16:38 Відповісти
Так, тобі ще і ягіль корисно , і настійку бояришника
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24.04.2024 17:35 Відповісти
шо це ви мене в рускій мір штовхаєте?
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24.04.2024 17:44 Відповісти
Бо ти їм і є .
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24.04.2024 17:47 Відповісти
ЙА - русскій мірЪ !?
*
-- тук-тук!
-- хто там?
-- я.
-- йа !?
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24.04.2024 20:08 Відповісти
..думав - і чого це незвично каламутна дощова вода у діжці світлогірчичного кольору?
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24.04.2024 16:39 Відповісти
ДСНС про "брудний" дощ: Не несе ніякої загрози

Це буде зовсім не боляче! (с
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24.04.2024 16:39 Відповісти
В мене зранку вода потекла жовта
Напевне пил і туди втрапив)
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24.04.2024 16:48 Відповісти
Хзна. Можливо кацапи в водопровід насрали.
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24.04.2024 17:50 Відповісти
Та не з того краника.
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25.04.2024 16:37 Відповісти
 
 