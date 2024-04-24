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Беларусь будет транслировать Евро-2024 без разрешения УЕФА

уефа

В Беларуси решили транслировать чемпионат Европы-2024 по футболу, несмотря на отсутствие от УЕФА разрешения назначать официальных трансляторов турнира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Национальный правовой портал Беларуси.

Министерство информации страны включило Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в особый перечень правообладателей, объекты интеллектуальной собственности которых разрешено использовать без их согласия.

Уточняется, что речь идет именно о трансляции матчей будущего Евро-2024. Нужно отметить, что в этом списке, вместе с УЕФА, также находится Международная федерация футбола (ФИФА). По такой же схеме Беларусь уже проводила пиратскую трансляцию Чемпионата мира-2024 по пляжному футболу.

Также читайте: ФИФА рассматривает возможность отмены полного запрета на участие РФ в международных соревнованиях

Напомним, Евро-2024 состоится в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Команды Беларуси не смогли преодолеть отбор на турнир.

Автор: 

Беларусь (7886) трансляция (86) УЕФА (341)


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Топ комментарии
+13
Дискваліфікувати збірну, федерацію та клуби років на 10.
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24.04.2024 17:31
+7
Незнаєте шо робити?
Хай на всіх матчах УЕФА трибуни скандують безперервно "пУТИН-***** ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла!"...
І хай дивляться...
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24.04.2024 17:41
+6
Дискваліфікація зі штрафом - допоки на сплатять всі штрафи, до міжнародного футболу не повернуться
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24.04.2024 17:32
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Дискваліфікувати збірну, федерацію та клуби років на 10.
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24.04.2024 17:31 Ответить
Дискваліфікація зі штрафом - допоки на сплатять всі штрафи, до міжнародного футболу не повернуться
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24.04.2024 17:32 Ответить
а десь так і буде, або попередять, що таке буде, і обломається їм. або іншим чином стягнуть купу бабла.
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24.04.2024 17:36 Ответить
бункєрний цап-царап і картофєльний чик-чирик проста молочниє братья...
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24.04.2024 17:35 Ответить
При цьому напевно буде трансляція з *Сетанта Спорт Україна*т.я. тепер в рашці вони безкоштовно,а в Україні *можете спробувати за 29грн*.
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24.04.2024 18:37 Ответить
Такої х-ні навіть Північна Корея не робить...
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24.04.2024 17:36 Ответить
У тих свої фейкові трансляції йдуть, де вони Чемпіонат світу виграють... Обовʼязково матч проти США десь в чвертьфіналі має бути, та КНДР виграватиме 5:0.
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24.04.2024 18:03 Ответить
білоруси перетворюються на своїх крадіїв хозяїв - кацапів. Повільно, але впевнено.
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24.04.2024 17:36 Ответить
І що? Стурбованість знову???? Чи може все-таки виженете бульбофюрерів з єврокубків та євро відборів ?????
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24.04.2024 17:36 Ответить
Міжнародні суди - штрафи.
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24.04.2024 17:37 Ответить
особливий перелік правовласників, об'єкти інтелектуальної власності яких дозволено використовувати без їхньої згоди.

Це прекрасно. Рускій мір во всєй красє...

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24.04.2024 17:38 Ответить
То кумири нашої зелені. Згадаймо, як Зєлєнскій здав лукпшенці вагнерівців. І ше одне - рішення відмовити у консульських послугах окоемим катпгоріям громадян зелень змавпувала саме з режиму лукашенки. Лише Білорусь таке вчинила з усіх країн-членів ООН стосовно власних опозиціонерів.
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24.04.2024 17:38 Ответить
Білокацапам закон не писаний?
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24.04.2024 17:38 Ответить
Незнаєте шо робити?
Хай на всіх матчах УЕФА трибуни скандують безперервно "пУТИН-***** ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла!"...
І хай дивляться...
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24.04.2024 17:41 Ответить
так вони будуть брати картинку з каспського транслятора - а там таке глушитимуть.
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24.04.2024 17:49 Ответить
Банери, бігуща строка, написи на футболках гравців - "пУТІН-*****, лукашвондер-гандон!"...
Хай тоді ще й заблюрять усе...
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24.04.2024 18:39 Ответить
Краще на полі великими літерами вистригти.

І коментатор такий: "Нападник біжить через поле, через літеру Х, літера У, літера Й, обходить захисника, літера Л, О, удар! Іііі... Ла- ла- ла -лала- ла-ла-ла!"
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24.04.2024 19:52 Ответить
Білоруські клуби, між іншим, не дискваліфіковані з єврокубків, на відміну від кацапських, та й збірна грає матчі. То ось додатковий привід таки дискваліфікувати їх.
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24.04.2024 17:42 Ответить
Тарган - лох. https://ua.korrespondent.net/sport/worldcup_2014/3393417-pivnichna-koreia-pryvitala-vbolivalnykiv-z-peremohoui-na-chempionati-svitu-z-futbolu Ось як треба.)
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24.04.2024 17:45 Ответить
Бульбашам вже пох.., вони потужну лазерну зброю розробляють, якщо шось не так спалять усіх 😁
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24.04.2024 17:48 Ответить
А закодувати трансляцію, а ''ключі'' дати лише акредитованим слабо?
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24.04.2024 17:52 Ответить
ой, а що таке?
то може, хай бєлорасєйскіє спортсмени приймають участь у змаганнях?
спорт, внє палітікі!
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24.04.2024 18:20 Ответить
У футболі вони і беруть участь - збірну ніхто не дискваліфікував...
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24.04.2024 18:52 Ответить
Як і клуби....
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24.04.2024 19:28 Ответить
Кацапські холуі такі самі крадії як і кацапи.
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24.04.2024 18:34 Ответить
Я доречі бачив що їхні клуби і збірна грала в Європі.Невже для УЄФА ні воєна допомога режиму з Кремля ні пряме піратство не досить.Динамо Київ колись дисквалікували за шуби для судії,інші клуби європейські також за будь які махінації з контрактами.
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24.04.2024 19:36 Ответить
 
 