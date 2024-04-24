Беларусь будет транслировать Евро-2024 без разрешения УЕФА
В Беларуси решили транслировать чемпионат Европы-2024 по футболу, несмотря на отсутствие от УЕФА разрешения назначать официальных трансляторов турнира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Национальный правовой портал Беларуси.
Министерство информации страны включило Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в особый перечень правообладателей, объекты интеллектуальной собственности которых разрешено использовать без их согласия.
Уточняется, что речь идет именно о трансляции матчей будущего Евро-2024. Нужно отметить, что в этом списке, вместе с УЕФА, также находится Международная федерация футбола (ФИФА). По такой же схеме Беларусь уже проводила пиратскую трансляцию Чемпионата мира-2024 по пляжному футболу.
Напомним, Евро-2024 состоится в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Команды Беларуси не смогли преодолеть отбор на турнир.
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Це прекрасно. Рускій мір во всєй красє...
Хай на всіх матчах УЕФА трибуни скандують безперервно "пУТИН-***** ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла!"...
І хай дивляться...
Хай тоді ще й заблюрять усе...
І коментатор такий: "Нападник біжить через поле, через літеру Х, літера У, літера Й, обходить захисника, літера Л, О, удар! Іііі... Ла- ла- ла -лала- ла-ла-ла!"
то може, хай бєлорасєйскіє спортсмени приймають участь у змаганнях?
спорт, внє палітікі!