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Новини
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Білорусь транслюватиме Євро-2024 без дозволу УЄФА

уефа

У Білорусі вирішили транслювати чемпіонат Європи-2024 з футболу попри відсутність від УЄФА дозволу призначати офіційних трансляторів турніру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Національний правовий портал Білорусі.

Міністерство інформації країни включило Спілку європейських футбольних асоціацій (УЄФА) до особливого переліку правовласників, об'єкти інтелектуальної власності яких дозволено використовувати без їхньої згоди.

Уточнюється, що йдеться саме про трансляції матчів майбутнього Євро-2024. Варто зазначити, що у цьому списку разом з УЄФА також перебуває Міжнародна федерація футболу (ФІФА). За такою ж схемою Білорусь вже проводила піратську трансляцію Чемпіонату світу-2024 з пляжного футболу.

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Нагадаємо, Євро-2024 відбудеться в десяти містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року. Команди Білорусі не змогли подолати відбір на турнір.

Автор: 

Білорусь (7922) трансляція (61) УЄФА (151)


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Топ коментарі
+13
Дискваліфікувати збірну, федерацію та клуби років на 10.
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24.04.2024 17:31
+7
Незнаєте шо робити?
Хай на всіх матчах УЕФА трибуни скандують безперервно "пУТИН-***** ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла!"...
І хай дивляться...
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24.04.2024 17:41
+6
Дискваліфікація зі штрафом - допоки на сплатять всі штрафи, до міжнародного футболу не повернуться
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24.04.2024 17:32
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Дискваліфікувати збірну, федерацію та клуби років на 10.
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24.04.2024 17:31 Відповісти
Дискваліфікація зі штрафом - допоки на сплатять всі штрафи, до міжнародного футболу не повернуться
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24.04.2024 17:32 Відповісти
а десь так і буде, або попередять, що таке буде, і обломається їм. або іншим чином стягнуть купу бабла.
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24.04.2024 17:36 Відповісти
бункєрний цап-царап і картофєльний чик-чирик проста молочниє братья...
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24.04.2024 17:35 Відповісти
При цьому напевно буде трансляція з *Сетанта Спорт Україна*т.я. тепер в рашці вони безкоштовно,а в Україні *можете спробувати за 29грн*.
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24.04.2024 18:37 Відповісти
Такої х-ні навіть Північна Корея не робить...
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24.04.2024 17:36 Відповісти
У тих свої фейкові трансляції йдуть, де вони Чемпіонат світу виграють... Обовʼязково матч проти США десь в чвертьфіналі має бути, та КНДР виграватиме 5:0.
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24.04.2024 18:03 Відповісти
білоруси перетворюються на своїх крадіїв хозяїв - кацапів. Повільно, але впевнено.
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24.04.2024 17:36 Відповісти
І що? Стурбованість знову???? Чи може все-таки виженете бульбофюрерів з єврокубків та євро відборів ?????
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24.04.2024 17:36 Відповісти
Міжнародні суди - штрафи.
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24.04.2024 17:37 Відповісти
особливий перелік правовласників, об'єкти інтелектуальної власності яких дозволено використовувати без їхньої згоди.

Це прекрасно. Рускій мір во всєй красє...

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24.04.2024 17:38 Відповісти
То кумири нашої зелені. Згадаймо, як Зєлєнскій здав лукпшенці вагнерівців. І ше одне - рішення відмовити у консульських послугах окоемим катпгоріям громадян зелень змавпувала саме з режиму лукашенки. Лише Білорусь таке вчинила з усіх країн-членів ООН стосовно власних опозиціонерів.
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24.04.2024 17:38 Відповісти
Білокацапам закон не писаний?
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24.04.2024 17:38 Відповісти
Незнаєте шо робити?
Хай на всіх матчах УЕФА трибуни скандують безперервно "пУТИН-***** ла-ла-ла-лала-ла-ла-ла!"...
І хай дивляться...
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24.04.2024 17:41 Відповісти
так вони будуть брати картинку з каспського транслятора - а там таке глушитимуть.
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24.04.2024 17:49 Відповісти
Банери, бігуща строка, написи на футболках гравців - "пУТІН-*****, лукашвондер-гандон!"...
Хай тоді ще й заблюрять усе...
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24.04.2024 18:39 Відповісти
Краще на полі великими літерами вистригти.

І коментатор такий: "Нападник біжить через поле, через літеру Х, літера У, літера Й, обходить захисника, літера Л, О, удар! Іііі... Ла- ла- ла -лала- ла-ла-ла!"
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24.04.2024 19:52 Відповісти
Білоруські клуби, між іншим, не дискваліфіковані з єврокубків, на відміну від кацапських, та й збірна грає матчі. То ось додатковий привід таки дискваліфікувати їх.
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24.04.2024 17:42 Відповісти
Тарган - лох. https://ua.korrespondent.net/sport/worldcup_2014/3393417-pivnichna-koreia-pryvitala-vbolivalnykiv-z-peremohoui-na-chempionati-svitu-z-futbolu Ось як треба.)
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24.04.2024 17:45 Відповісти
Бульбашам вже пох.., вони потужну лазерну зброю розробляють, якщо шось не так спалять усіх 😁
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24.04.2024 17:48 Відповісти
А закодувати трансляцію, а ''ключі'' дати лише акредитованим слабо?
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24.04.2024 17:52 Відповісти
ой, а що таке?
то може, хай бєлорасєйскіє спортсмени приймають участь у змаганнях?
спорт, внє палітікі!
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24.04.2024 18:20 Відповісти
У футболі вони і беруть участь - збірну ніхто не дискваліфікував...
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24.04.2024 18:52 Відповісти
Як і клуби....
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24.04.2024 19:28 Відповісти
Кацапські холуі такі самі крадії як і кацапи.
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24.04.2024 18:34 Відповісти
Я доречі бачив що їхні клуби і збірна грала в Європі.Невже для УЄФА ні воєна допомога режиму з Кремля ні пряме піратство не досить.Динамо Київ колись дисквалікували за шуби для судії,інші клуби європейські також за будь які махінації з контрактами.
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24.04.2024 19:36 Відповісти
 
 