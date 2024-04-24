Білорусь транслюватиме Євро-2024 без дозволу УЄФА

У Білорусі вирішили транслювати чемпіонат Європи-2024 з футболу попри відсутність від УЄФА дозволу призначати офіційних трансляторів турніру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Національний правовий портал Білорусі.

Міністерство інформації країни включило Спілку європейських футбольних асоціацій (УЄФА) до особливого переліку правовласників, об'єкти інтелектуальної власності яких дозволено використовувати без їхньої згоди.

Уточнюється, що йдеться саме про трансляції матчів майбутнього Євро-2024. Варто зазначити, що у цьому списку разом з УЄФА також перебуває Міжнародна федерація футболу (ФІФА). За такою ж схемою Білорусь вже проводила піратську трансляцію Чемпіонату світу-2024 з пляжного футболу.

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Нагадаємо, Євро-2024 відбудеться в десяти містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року. Команди Білорусі не змогли подолати відбір на турнір.