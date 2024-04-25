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В Киевской и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

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Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для этих областей.

С 5.30 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Донецкой областях.

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06.25. Воздушные силы предупредили о скоростной цели, направляющейся на Миргород, и тревогу в Киевской и Черкасской областях.

06.29. Скоростная цель в направлении Черкасс, пишут в Воздушных силах.

По состоянию на 6:44 Воздушные силы сообщили об отбое по областям.

Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774)


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