В Киевской и ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для этих областей.
С 5.30 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Донецкой областях.
06.25. Воздушные силы предупредили о скоростной цели, направляющейся на Миргород, и тревогу в Киевской и Черкасской областях.
06.29. Скоростная цель в направлении Черкасс, пишут в Воздушных силах.
По состоянию на 6:44 Воздушные силы сообщили об отбое по областям.
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