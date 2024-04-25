У Київській та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Повітряну тривогу оголошували у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для цих областей.
З 5.30 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій та Донецькій областях.
06.25. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що прямує на Миргород, та тривогу на Київщині та Черкащині.
06.29. Швидкісна ціль у напрямку Черкас, пишуть в Повітряних силах.
Станом на 6.44 Повітряні сили повідомили про відбій по областях.
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