У Київській та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Повітряну тривогу оголошували у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для цих областей.

З 5.30 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій та Донецькій областях.

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06.25. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що прямує на Миргород, та тривогу на Київщині та Черкащині.

06.29. Швидкісна ціль у напрямку Черкас, пишуть в Повітряних силах.

Станом на 6.44 Повітряні сили повідомили про відбій по областях.