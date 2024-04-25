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У Київській та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

карта,тривог,повітряних

Повітряну тривогу оголошували у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для цих областей. 

З 5.30 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій та Донецькій областях.

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06.25. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, що прямує на Миргород, та тривогу на Київщині та Черкащині.

06.29. Швидкісна ціль у напрямку Черкас, пишуть в Повітряних силах.

Станом на 6.44 Повітряні сили повідомили про відбій по областях.

Автор: 

Повітряні сили (2585) повітряна тривога (901)


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