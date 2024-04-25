Европарламент призвал не признавать результаты "выборов" Путина в России
Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую псевдовыборы президента РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Резолюцию поддержали 493 европарламентария. В ней они называют "фарсом" и призывают стран-членов ЕС и международное сообщество не признавать результаты российских "выборов", поскольку они проводились, в том числе, на оккупированных территориях Украины, а на территории России не были ни свободными, ни честными.
Парламентарии отметили, что единственной целью этой имитации процесса волеизъявления было легитимизировать дальнейшую власть Путина, внутренние репрессии и войну против Украины.
В тексте отдельно выразили сожаление в связи с тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан отступил от общей линии ЕС и поздравил Путина с "победой".
Евродепутаты призывают страны ЕС ограничить отношения с путинской Россией исключительно вопросами, необходимыми для региональной безопасности или связанными с гуманитарными целями и защитой прав человека, как, например, обмен заключенными, освобождение политзаключенных или возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.
"Члены Европарламента призывают ЕС и стран-членов продолжать активно поддерживать независимые организации российского гражданского общества, независимые медиа и правозащитников и активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией и предлагать ей поддержку", - говорится в коммюнике.
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Цікаво, що ми робитимемо з нашим шапіто) після 20 травня, ато вибори виборами але чітко прописану статтю конституції ніхто не відміняв
а тему "виборів" та "легітимності" ЗЕ досі пушать тільки корисні ідіоти, поширюючи кацапсяче ІПСО, та самі кацапи. я навіть доказувати тобі не буду, чому ти або той, або інший, немає бажання переводити свій час.
все ж дам тобі останній шанс, можливо ти не безнадійний. ось тут https://www.youtube.com/watch?v=ktID0Jtipzc Стерненко все розписав досить доступно, навіть для людей з мінімальними розумовими здібностями. головне, щоб вони були.
Тож якщо зрозумієш що там написано (а особливо 103 статтю), то може й зрозумієш хто такий твій надрочений стерненко і чиї яйця він вилизує (хотя я сумніваюсь в тобі)
ps десь є рішення конституційного суду (не буду жирним капсом писати), окрім твоєї черепушки корисного ідіота, про те, що ЗЕ втрачає легітимність?
1) в конституційний суд ніхто так і не звертався дигинерат, бо партія твого любимого зеЛебобіка на яку спихнули цю вагому місію не ризикнула, бо відповідь була усім відома; (усім бачу окрім стерненка і його яйцелизів)... Хотя може і ти розумієш, що так солодко як при зеленій плісняві тобі не буде ніколи;
2) будь яке трактування конституції мордою будь якого виродка окрім конституційного суду є не більше чим ******* дигинерата....
Ви хоть колись щось почитайте, ато ваша тупість вже заграла, що вам аж черепи хочеться повскривати....
Ви ще самі не втомились цю пургу нести?)
все тіло і мозок закликає мене: гриша, не заходь до пабу. але, ноги і права рука, змовились, і пару келихів пива вже в пузі. мозок, висловив стурбованість і поплив.
Що там ще з нього взяти, яким визнанням??
Але що ви, що я знаємо що так і близько не буде))