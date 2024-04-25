Европарламент призвал не признавать результаты "выборов" Путина в России

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую псевдовыборы президента РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Резолюцию поддержали 493 европарламентария. В ней они называют "фарсом" и призывают стран-членов ЕС и международное сообщество не признавать результаты российских "выборов", поскольку они проводились, в том числе, на оккупированных территориях Украины, а на территории России не были ни свободными, ни честными.

Парламентарии отметили, что единственной целью этой имитации процесса волеизъявления было легитимизировать дальнейшую власть Путина, внутренние репрессии и войну против Украины.

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В тексте отдельно выразили сожаление в связи с тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан отступил от общей линии ЕС и поздравил Путина с "победой".

Евродепутаты призывают страны ЕС ограничить отношения с путинской Россией исключительно вопросами, необходимыми для региональной безопасности или связанными с гуманитарными целями и защитой прав человека, как, например, обмен заключенными, освобождение политзаключенных или возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

"Члены Европарламента призывают ЕС и стран-членов продолжать активно поддерживать независимые организации российского гражданского общества, независимые медиа и правозащитников и активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией и предлагать ей поддержку", - говорится в коммюнике.

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