Європарламент закликав не визнавати результати "виборів" Путіна у Росії

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує псевдовибори президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Резолюцію підтримали 493 європарламентарі. У ній вони називають "фарсом" і закликають країн-членів ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських "виборів", оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

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У тексті окремо висловили жаль у зв’язку з тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з "перемогою".

Євродепутати закликають країни ЄС обмежити відносини з путінською Росією виключно питаннями, що необхідні для регіональної безпеки чи пов’язані з гуманітарними цілями та захистом прав людини, як, наприклад, обмін ув’язненими, звільнення політв’язнів чи повернення українських дітей, вивезених у Росію.

"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – йдеться у комюніке.

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