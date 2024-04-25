Європарламент закликав не визнавати результати "виборів" Путіна у Росії
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує псевдовибори президента РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Резолюцію підтримали 493 європарламентарі. У ній вони називають "фарсом" і закликають країн-членів ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських "виборів", оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.
Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.
У тексті окремо висловили жаль у зв’язку з тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з "перемогою".
Євродепутати закликають країни ЄС обмежити відносини з путінською Росією виключно питаннями, що необхідні для регіональної безпеки чи пов’язані з гуманітарними цілями та захистом прав людини, як, наприклад, обмін ув’язненими, звільнення політв’язнів чи повернення українських дітей, вивезених у Росію.
"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – йдеться у комюніке.
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Цікаво, що ми робитимемо з нашим шапіто) після 20 травня, ато вибори виборами але чітко прописану статтю конституції ніхто не відміняв
а тему "виборів" та "легітимності" ЗЕ досі пушать тільки корисні ідіоти, поширюючи кацапсяче ІПСО, та самі кацапи. я навіть доказувати тобі не буду, чому ти або той, або інший, немає бажання переводити свій час.
все ж дам тобі останній шанс, можливо ти не безнадійний. ось тут https://www.youtube.com/watch?v=ktID0Jtipzc Стерненко все розписав досить доступно, навіть для людей з мінімальними розумовими здібностями. головне, щоб вони були.
Тож якщо зрозумієш що там написано (а особливо 103 статтю), то може й зрозумієш хто такий твій надрочений стерненко і чиї яйця він вилизує (хотя я сумніваюсь в тобі)
ps десь є рішення конституційного суду (не буду жирним капсом писати), окрім твоєї черепушки корисного ідіота, про те, що ЗЕ втрачає легітимність?
1) в конституційний суд ніхто так і не звертався дигинерат, бо партія твого любимого зеЛебобіка на яку спихнули цю вагому місію не ризикнула, бо відповідь була усім відома; (усім бачу окрім стерненка і його яйцелизів)... Хотя може і ти розумієш, що так солодко як при зеленій плісняві тобі не буде ніколи;
2) будь яке трактування конституції мордою будь якого виродка окрім конституційного суду є не більше чим ******* дигинерата....
Ви хоть колись щось почитайте, ато ваша тупість вже заграла, що вам аж черепи хочеться повскривати....
Ви ще самі не втомились цю пургу нести?)
все тіло і мозок закликає мене: гриша, не заходь до пабу. але, ноги і права рука, змовились, і пару келихів пива вже в пузі. мозок, висловив стурбованість і поплив.
Що там ще з нього взяти, яким визнанням??
Але що ви, що я знаємо що так і близько не буде))