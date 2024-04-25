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Європарламент закликав не визнавати результати "виборів" Путіна у Росії

путін

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує псевдовибори президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Резолюцію підтримали 493 європарламентарі. У ній вони називають "фарсом" і закликають країн-членів ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських "виборів", оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

Також читайте: Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті, - Моравецький

У тексті окремо висловили жаль у зв’язку з тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з "перемогою".

Євродепутати закликають країни ЄС обмежити відносини з путінською Росією виключно питаннями, що необхідні для регіональної безпеки чи пов’язані з гуманітарними цілями та захистом прав людини, як, наприклад, обмін ув’язненими, звільнення політв’язнів чи повернення українських дітей, вивезених у Росію.

"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – йдеться у комюніке.

Читайте: У РФ після "виборів" президента активно готуються до протистояння з Європою, - ГУР

Автор: 

Європарламент (1041) путін (23750) росія (64911) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+6
Рашиське бидло обрало злочинця терориста№1 так званим президентом ,ця кровожерлива істота є невїзною в 123 країни світу ,ну і тепер ще нелегітивний окрім маргинальних детаторських режимів.
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25.04.2024 15:10
+5
Як завжди висловили "жаль з вітанням угорщини!"! Мабуть вже забули історію! На якій стороні угорщина була у перший, другій світовій? На боці агресора! І зараз "угорські цигани" мають гроши від Європи і сосуть за ці гроши у путлера! Якщо путлер пійде потім на Європу, то плацдарм у нього вже є - угорщина прийме його літаки з десантом для подальшого просунення! Європа - і далі висловлювайте занепокоєння, як і перед першою та другою.
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25.04.2024 15:18
+4
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25.04.2024 15:06
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25.04.2024 15:06 Відповісти
Кого закликав, себе закликав, чи як🤔🧐😁 Коли ж цей євроцирк закінчиться, маємо своє зешапіто, а тут і ці мало чим кращі😁 Певне недарма Британія послала цей фіцобалаган курсом паралельним і близьким їм по духу відомого підводного крейсера
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25.04.2024 15:08 Відповісти
ага. тільки є нюанс: Британія теж відмовилася не визнавати ***** легітимним.
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25.04.2024 15:33 Відповісти
Ну припустимо що навіть всі відмовляються, на що це вплине? Відмовляться від нафти та газу? Перестануть їм платити? Чи кацапи різко перестануть підтримувати Путіна і повиходять на площі? Ну от що з того?
Цікаво, що ми робитимемо з нашим шапіто) після 20 травня, ато вибори виборами але чітко прописану статтю конституції ніхто не відміняв
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26.04.2024 05:26 Відповісти
що з того? та нічого, окрім того, що у ***** відвалиться мільярд в місяць. але ж для справжніх умів то так, дрібниці...
а тему "виборів" та "легітимності" ЗЕ досі пушать тільки корисні ідіоти, поширюючи кацапсяче ІПСО, та самі кацапи. я навіть доказувати тобі не буду, чому ти або той, або інший, немає бажання переводити свій час.
все ж дам тобі останній шанс, можливо ти не безнадійний. ось тут https://www.youtube.com/watch?v=ktID0Jtipzc Стерненко все розписав досить доступно, навіть для людей з мінімальними розумовими здібностями. головне, щоб вони були.
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26.04.2024 09:38 Відповісти
Все після оди стерненку можна сміло говорити про вашу відсталість.... Далі з вами немає про що говорити, ваш мозок вже чисте іпсо.... Приємного наярювання свого прутня на стерненка
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26.04.2024 11:57 Відповісти
Я думав того клона притулки вже ніхто не дивиться, але бачу що є навіки втрачені дигинерати, які створюють собі поводирів. Ви напевне віруюча людина, тільки блаженні втратили зв'язок з реальністю.... Тож купуйте далі супутники, збирайте на байрактари на мавіки чи на що там ваш кумир збирає.... По можливості позбавте цю планету від себе
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26.04.2024 12:01 Відповісти
А і щодо тебе як жертви гавномарафону, я розумію, що конституція для дибілів на паузі і кожен з вас призедент. Але є чітко прописано, це 102-112 статті конституції, і ні стерненко ваш ні зеЛебобік ні єлдак не може цим нехтувати. Бо якщо тобі замість КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДА конституцію розжовує стерненко, то в кого виродок ти нещасний мінімальні розумові здібності? Хоча вам дигинерати любий клоун може зайти, головне щоб гарно розказував і вдягнув вишиванку..
Тож якщо зрозумієш що там написано (а особливо 103 статтю), то може й зрозумієш хто такий твій надрочений стерненко і чиї яйця він вилизує (хотя я сумніваюсь в тобі)
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26.04.2024 13:04 Відповісти
як тебе, убогого розірвало. заспокійся. я розумів з самого початку, що тут клініка і "вибори в окопах".
ps десь є рішення конституційного суду (не буду жирним капсом писати), окрім твоєї черепушки корисного ідіота, про те, що ЗЕ втрачає легітимність?
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26.04.2024 13:46 Відповісти
Убогі це фанати стерненка, і ніхто не говорить про вибори австралопітек ти синьо-жовтий, а про втрату легітимності, бо після 5 років з дня інавгурації виконувачем обов'язків президента стає спікер парламенту.... Окрім цього ******** недорозвинений тобі вишиванка весь мозок сплавила бо :
1) в конституційний суд ніхто так і не звертався дигинерат, бо партія твого любимого зеЛебобіка на яку спихнули цю вагому місію не ризикнула, бо відповідь була усім відома; (усім бачу окрім стерненка і його яйцелизів)... Хотя може і ти розумієш, що так солодко як при зеленій плісняві тобі не буде ніколи;
2) будь яке трактування конституції мордою будь якого виродка окрім конституційного суду є не більше чим ******* дигинерата....
Ви хоть колись щось почитайте, ато ваша тупість вже заграла, що вам аж черепи хочеться повскривати....
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26.04.2024 14:50 Відповісти
Рашиське бидло обрало злочинця терориста№1 так званим президентом ,ця кровожерлива істота є невїзною в 123 країни світу ,ну і тепер ще нелегітивний окрім маргинальних детаторських режимів.
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25.04.2024 15:10 Відповісти
Як завжди висловили "жаль з вітанням угорщини!"! Мабуть вже забули історію! На якій стороні угорщина була у перший, другій світовій? На боці агресора! І зараз "угорські цигани" мають гроши від Європи і сосуть за ці гроши у путлера! Якщо путлер пійде потім на Європу, то плацдарм у нього вже є - угорщина прийме його літаки з десантом для подальшого просунення! Європа - і далі висловлювайте занепокоєння, як і перед першою та другою.
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25.04.2024 15:18 Відповісти
І росія захопить Європу)... А я то думаю чого вони там бізнеси відкривають і вілли купують, а то вони плацдарм готують)))...
Ви ще самі не втомились цю пургу нести?)
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26.04.2024 05:28 Відповісти
це, як?
все тіло і мозок закликає мене: гриша, не заходь до пабу. але, ноги і права рука, змовились, і пару келихів пива вже в пузі. мозок, висловив стурбованість і поплив.
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25.04.2024 15:21 Відповісти
Знов галімий кіздьож. Не визнавати вибори - значить не визнавати ***** як керівника кацапії - значить не вести зовсім ніяких перемовин. Він тепер тіпа ніхто, бомж Вася. Але ж цього ніколи не буде.
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25.04.2024 15:44 Відповісти
Вибори ***** нєнастоящіє! Вотетопаварот!
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25.04.2024 15:55 Відповісти
якщо ви жалкуєте, що орбан вітав ***** - то накладіть санкції на обох, включно з їхніми країнами.
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25.04.2024 16:11 Відповісти
А газ і нафту будуть качати з туалету на вашій дачі? Та заспокойтеся вже
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26.04.2024 05:29 Відповісти
Воєнний злочинець з московіі, як є!
Що там ще з нього взяти, яким визнанням??
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25.04.2024 16:54 Відповісти
Потрібно чітко донести всі хто підримує орків є спільником терористів і будуть нести покарання !
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25.04.2024 16:55 Відповісти
Молодий чоловіче це утопія, так мало би бути.
Але що ви, що я знаємо що так і близько не буде))
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26.04.2024 05:30 Відповісти
17-го березня на Кацапстане були вибори ***** а Європарламент закликав їх не визнавати тільки зараз, оце "швидкість"; жираф і той вже давно переварив і висрав.
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25.04.2024 17:12 Відповісти
Так треба ж враховувати висоту жирафа!
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25.04.2024 18:06 Відповісти
Орбан і Фіцо вже поздоровли!
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25.04.2024 17:15 Відповісти
Теперь в Европе два ******* . Один в Белорусии второй в России. Два брата , дегенерата.
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25.04.2024 17:49 Відповісти
 
 