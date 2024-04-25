85% потерь РФ несет на Восточном направлении, - ОСГВ "Хортица"

Большинство потери войска РФ несут на Востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, армия РФ несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь - как в живой силе, так и в технике - противник несет на Восточном направлении.

Волошин рассказал, что важную роль в том, что враг несет большие потери, играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Он акцентировал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

"А это как минимум три вражеские бригады!" - подчеркнул он.

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