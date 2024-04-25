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Новости Война
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85% потерь РФ несет на Восточном направлении, - ОСГВ "Хортица"

поранення,окупанти

Большинство потери войска РФ несут на Востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, армия РФ несет большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь - как в живой силе, так и в технике - противник несет на Восточном направлении.

Волошин рассказал, что важную роль в том, что враг несет большие потери, играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

Он акцентировал, что воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

"А это как минимум три вражеские бригады!" - подчеркнул он.

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Автор: 

армия РФ (19035) потери (4368)


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міг би дописати-"аналогічно і втрат української армії"
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25.04.2024 15:35 Ответить
це там, де росіяни мало не щодня нове село захоплюють ?
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25.04.2024 15:55 Ответить
Народна прикмета - якщо почались історії про величезні втрати русні значить на фронті почався звіздець.
А він почався...
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25.04.2024 16:04 Ответить
так,де ж генерал Тарнавський?
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25.04.2024 17:01 Ответить
 
 