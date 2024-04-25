85% втрат РФ зазнає на Східному напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Більшість втрати війська РФ зазнають на Сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, армія РФ зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат - як у живій силі, так і в техніці - противник зазнає на Східному напрямку.

Волошин розповів, що важливу роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

Він акцентував, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.

"А це щонайменше три ворожі бригади!" - наголосив він.

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