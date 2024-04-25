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Новини Війна
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85% втрат РФ зазнає на Східному напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

поранення,окупанти

Більшість втрати війська РФ зазнають на Сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, армія РФ зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат - як у живій силі, так і в техніці - противник зазнає на Східному напрямку.

Волошин розповів, що важливу роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

Він акцентував, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.

"А це щонайменше три ворожі бригади!" - наголосив він.

Дивіться: Окупант зник після прямого влучання снаряду. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17185) втрати (4381)


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міг би дописати-"аналогічно і втрат української армії"
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25.04.2024 15:35 Відповісти
це там, де росіяни мало не щодня нове село захоплюють ?
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25.04.2024 15:55 Відповісти
Народна прикмета - якщо почались історії про величезні втрати русні значить на фронті почався звіздець.
А він почався...
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25.04.2024 16:04 Відповісти
так,де ж генерал Тарнавський?
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25.04.2024 17:01 Відповісти
 
 