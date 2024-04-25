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НАБУ проверяет данные об элитной недвижимости главы департамента кибербезопасности СБУ Витюка

ілля,вітюк

Национальное антикоррупционное бюро исследует покупку элитной недвижимости членами семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом НАБУ сообщило в ответ на журналистский запрос.

"Сейчас детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица", - говорится в ответе Бюро.

Также в НАБУ отметили, что по состоянию на начало апреля не получали заявления по расследованию возможных правонарушений Витюка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генерал СБУ Витюк в 2014 году снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник Службы, - СМИ. ВИДЕО

Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

Впоследствии Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка на время проверки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизительно в 60 делах Майдана может истечь срок давности без приговора, - Офис генпрокурора

Автор: 

НАБУ (4218) недвижимость (817) Витюк Илья (22)


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Топ комментарии
+14
В СБУ кіберрозвідкою ще донедавна керував Ілля Вітюк, який як оперативник знімав вбивства майданівців.

Наголошу, що Іллю Вітюка НЕ звільнили з СБУ навіть після:

1) викриття журналістами його непояснюваної нерухомості на 25,5 млн грн;

2) помсти Вітюка автору розслідування повісткою з ТЦК.

В ОП рулить Олег Татаров, який був основним голосом силовиків Януковича під час Майдану, захищав беркутів, казав, що майданівці самі в себе стріляють.

Татаров був адвокатом Портнова, Новинського і Азарова, а санкційний напрямок в СБУ вів Татарівський же Артем Шило.

І цікавий збіг - ні в кого із цієї трійці навіть не спробували конфіскувти активи, а Портнов навіть не під санкціями і вже встиг переписати будинок на родичів.

Ой, перепрошую, не так. Портнов під санкціями, але … американськими. В татарівських силовиків до нього питань немає. Більше того, вже під час війни вони випустили з України Портнова (і його сина).

Нагадаю, що і Татарову, і Шилу створені після Революції Гідності НАБУ/САП оголосили підозри в ТОП-корупції https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA #вітюк https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D1%83 #сбу https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #зрадникиукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 #зрада https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #політикаукраїна https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #політика https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #новиниукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 #новини
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25.04.2024 16:04
+10
Дайте вгадаю! В самому-самому крайньому випадку оштрафують на 100 гривень?
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25.04.2024 16:01
+9
Місяць тому вова "нагородивВітюка "в день святкування СБУ - погонами БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА
Давайте вгадаємо, хто йому подання поклав на стіл - МАЛЮК?ТАТАРОВ? ЧИ САМ ТРАМПЬОНИШ КОЗИР-головний розрулювач тітушук-Тадєва на Майдані ?
Але тепер очедно одне - команда ****** з Банкової- це десант кренмлівських
Партії Януковича, , вірніше навпаки - десант Кремля з кращих представників ПР
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25.04.2024 16:12
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Дайте вгадаю! В самому-самому крайньому випадку оштрафують на 100 гривень?
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25.04.2024 16:01 Ответить
В СБУ кіберрозвідкою ще донедавна керував Ілля Вітюк, який як оперативник знімав вбивства майданівців.

Наголошу, що Іллю Вітюка НЕ звільнили з СБУ навіть після:

1) викриття журналістами його непояснюваної нерухомості на 25,5 млн грн;

2) помсти Вітюка автору розслідування повісткою з ТЦК.

В ОП рулить Олег Татаров, який був основним голосом силовиків Януковича під час Майдану, захищав беркутів, казав, що майданівці самі в себе стріляють.

Татаров був адвокатом Портнова, Новинського і Азарова, а санкційний напрямок в СБУ вів Татарівський же Артем Шило.

І цікавий збіг - ні в кого із цієї трійці навіть не спробували конфіскувти активи, а Портнов навіть не під санкціями і вже встиг переписати будинок на родичів.

Ой, перепрошую, не так. Портнов під санкціями, але … американськими. В татарівських силовиків до нього питань немає. Більше того, вже під час війни вони випустили з України Портнова (і його сина).

Нагадаю, що і Татарову, і Шилу створені після Революції Гідності НАБУ/САП оголосили підозри в ТОП-корупції https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA #вітюк https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D1%83 #сбу https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #зрадникиукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 #зрада https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #політикаукраїна https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #політика https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #новиниукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 #новини
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25.04.2024 16:04 Ответить
"Слідство.Інфо": ТЦК хотіло виписати повістку журналісту за його розслідування щодо посадовця СБУ генерала Віктюка..
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25.04.2024 16:17 Ответить
Як у тому фільми; "Он же памятник! Кто же его посадить!"
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25.04.2024 16:04 Ответить
Місяць тому вова "нагородивВітюка "в день святкування СБУ - погонами БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА
Давайте вгадаємо, хто йому подання поклав на стіл - МАЛЮК?ТАТАРОВ? ЧИ САМ ТРАМПЬОНИШ КОЗИР-головний розрулювач тітушук-Тадєва на Майдані ?
Але тепер очедно одне - команда ****** з Банкової- це десант кренмлівських
Партії Януковича, , вірніше навпаки - десант Кремля з кращих представників ПР
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25.04.2024 16:12 Ответить
ГЕНЕРАЛА, КОРИЙ ФІЛЬМУВАВ РОЗСТРІЛИ НА МАЙДАНІ ДЛЯ РАПОТРУ В КРЕМЛЬ, ПОСАДЯТЬ ЗА НЕЗАДЕКЛАРОВАНІ ПРИБУТКИ!!!

НЄ НУ НЕ ***** -?!!! ну прям АЛЬ КЕАПОНЕ Мародерно-Київаськага розливу!
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25.04.2024 16:21 Ответить
ГЕНЕРАЛА СБУ !!!!
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25.04.2024 16:23 Ответить
Вы правы на 100 % ! Этот кремлевский десант «бл*дей» ведет себя так, как будто законы для них не писаны; все решают так, как нужно им. Это реальные враги Украины как и сама «хрипатая крыса». Их цель - уничтожение Украины. Чем бы ни закончилась война с Россией, нас ждут демографический, финансовый, экономический и экологический кризисы. «Бл*ди» полностью на содержании Газпрома. Им все равно, сколько погибает защитников Украины; как обнищал народ; сколько уничтожено инфраструктуры и жилого фонда. Их цель, кроме прочего, территория Украины в виде Киевской области +- 100-150 км по ее границам. И не верьте, что они некомпетентны, они профессионалы в части, что касается демонтажа государства Украина.
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25.04.2024 16:28 Ответить
Ну й доколє ці напівміри? Заява Держдепу про відсутність свободи слова - це старт на довгий марафон -забіг до свободи розкриття отаких десантників кремля? Чи може вони надаватимуть усім світом допомогу Україні ТАЄМНИМИ ВИДАМИ ОЗБРОЄНЬ без вичищення кремлівських ?
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25.04.2024 16:35 Ответить
А як виглядають погони бригадного генерала ?
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25.04.2024 16:34 Ответить
маладца зайшов учора зареєструвався шаб спрасіть
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25.04.2024 16:54 Ответить
То всьо кремльовське іпсо - фсбшники купули елітну нерухомість і навісили на кєровніка кібербезпеки з цєллю діскрєдітіровать .
Предлагаю дать прибархльонному гєнєралу звання хєроя України + пару мільйонів моральної компєнсації
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25.04.2024 16:06 Ответить
Що цікаво, Департмент Кібербезпеки е, та кірівник добре виглядае,

а кібербезпека в Україні немае.

Дерява Дія, та все інше. Немае ніякоі відповідальності «виконавців» у законах за порушення кібербезпеки.

Що до СБУ, то ми помьятаемо що там було Люстровано із 30 000+ співробітників
( точна ціфра не публікуються)
аж… 30 чоловік!
Інші самі пішли « по собственному желанию»- це данні самої СБУ.

Так, що в СБУ роботи аж до неба.

Все требо починати як це зробив Вацлав Гавел у Чехословатчіні. Він за один день змінив все КГБ! Усі прийшли та здали зброю та посвідчення. Було набрано нових. Багато було молодих.

На звинувачення що в них не мае досвіду Вацлав Гавел відповів:
» Краще 5 років помилок, чим 50 років саботажу».

Керівник СБУ Малюк проводить добре враження, але там не всі такі. Нажаль…
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25.04.2024 17:22 Ответить
І нічого йому не буде. І ще буде красти
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25.04.2024 16:02 Ответить
А як щодо люстрації? Вітюк ще, коли опером був по Антимайдану шастав.
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25.04.2024 16:03 Ответить
а так, все гарно, йшло!
попалився із за губатої жаби.
живі собі собі тихесенько, так нє. хочеться що б всі тп (такі ж подруги) заздрили.
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25.04.2024 16:08 Ответить
Хаи шукають хто з очільників не прибарахлився - ото буде сенсація
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25.04.2024 16:14 Ответить
Я теж ******** фантастику
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25.04.2024 16:23 Ответить
Сліпці щось побачать.
Знаю, будуть чекати від журналістів свіжу працю.
Ну а потім, якщо хвиля буде високою - почнуть діставати дошки і сьорфити. Показуючи майстерність, як вони можуть гарно плести на гребні популізму.
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25.04.2024 16:18 Ответить
Та це ж цінний кадр. Інших їм і не треба.
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25.04.2024 16:36 Ответить
Кадровий департамент СБУ, може, і про інших СТРАЖДАЛЬЦІВ надати інформацію щодо «ДИВНОГО збагачення» їх жінок та родичів…
Вони просто сором'язливі … Кадровики вони усі такі, вище них, тільки Бог??
Але усі вони, так і живуть, СЕРЕД Українців і дивляться їм відверто в очі…
Совдепію з СБУ, викорчувати треба ще з КАДРОВИХ сидільців! Там роботи…
Пенсіонери СБУ, ще з часі зрадників деркачів, добре знають цілі сімейні клани…Зрадники України деркачі, не у ВАКУУМІ вислужувалася в СБУ, перед московітами!!
Тому і маємо, те що маємо… Чому ми не у НАТО?
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25.04.2024 16:38 Ответить
Взагалі-то в інтернеті також можна заробити , не залазячи в державну кишеню . Он Марк Цукерберг засновник fasebook входить в десятку найзаможніших людей планети.
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25.04.2024 16:41 Ответить
рауфік крауйнєй стєпені неувінават!
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25.04.2024 17:05 Ответить
То виглядає так, що деякі бичари в погонах, замість того,щоб служити УКРАЇНІ, згідно з службовими обовязками,крадуть, брешуть та вчиняють злочини ,і правосуддя ще й покриває їх ...
А державні органи ,новостворені...., ці дії спостерігають , то вони напевно в долі...
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25.04.2024 17:17 Ответить
В 2019 году вместо "г@вна" Пороха выбрали "цианистый калий" Зели, хуже стало даже на балу в Фермонте
https://www.youtube.com/watch?v=rZYmgQinRr0
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25.04.2024 17:25 Ответить
Ви думали, що це падло буде займатися безпекою держави? Воно тільки і думало про свої свічні заводики. Щоб виздихли всі корупціонери до сьомого коліна.
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25.04.2024 18:01 Ответить
А СБУ терміново взялось за перевірку нерухомості працівників НАБУ.
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25.04.2024 21:18 Ответить
 
 