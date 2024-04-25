НАБУ проверяет данные об элитной недвижимости главы департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Национальное антикоррупционное бюро исследует покупку элитной недвижимости членами семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом НАБУ сообщило в ответ на журналистский запрос.

"Сейчас детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица", - говорится в ответе Бюро.

Также в НАБУ отметили, что по состоянию на начало апреля не получали заявления по расследованию возможных правонарушений Витюка.

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Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.

Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.

После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.

Впоследствии Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка на время проверки.

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