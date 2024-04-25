НАБУ проверяет данные об элитной недвижимости главы департамента кибербезопасности СБУ Витюка
Национальное антикоррупционное бюро исследует покупку элитной недвижимости членами семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом НАБУ сообщило в ответ на журналистский запрос.
"Сейчас детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица", - говорится в ответе Бюро.
Также в НАБУ отметили, что по состоянию на начало апреля не получали заявления по расследованию возможных правонарушений Витюка.
Расследование об имуществе жены руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка
Напомним, журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали материал, в котором рассказали, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет.
Через два дня после публикации журналисты сообщили, что, по их мнению, СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка.
После этого глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин после встречи с главой СБУ Малюком заявил, что тот дал понять, что ситуация с повесткой журналисту не останется без внимания.
Впоследствии Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка на время проверки.
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Наголошу, що Іллю Вітюка НЕ звільнили з СБУ навіть після:
1) викриття журналістами його непояснюваної нерухомості на 25,5 млн грн;
2) помсти Вітюка автору розслідування повісткою з ТЦК.
В ОП рулить Олег Татаров, який був основним голосом силовиків Януковича під час Майдану, захищав беркутів, казав, що майданівці самі в себе стріляють.
Татаров був адвокатом Портнова, Новинського і Азарова, а санкційний напрямок в СБУ вів Татарівський же Артем Шило.
І цікавий збіг - ні в кого із цієї трійці навіть не спробували конфіскувти активи, а Портнов навіть не під санкціями і вже встиг переписати будинок на родичів.
Ой, перепрошую, не так. Портнов під санкціями, але … американськими. В татарівських силовиків до нього питань немає. Більше того, вже під час війни вони випустили з України Портнова (і його сина).
Нагадаю, що і Татарову, і Шилу створені після Революції Гідності НАБУ/САП оголосили підозри в ТОП-корупції https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA #вітюк https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D1%83 #сбу https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #зрадникиукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 #зрада https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #політикаукраїна https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #політика https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #новиниукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 #новини
Давайте вгадаємо, хто йому подання поклав на стіл - МАЛЮК?ТАТАРОВ? ЧИ САМ ТРАМПЬОНИШ КОЗИР-головний розрулювач тітушук-Тадєва на Майдані ?
Але тепер очедно одне - команда ****** з Банкової- це десант кренмлівських
Партії Януковича, , вірніше навпаки - десант Кремля з кращих представників ПР
НЄ НУ НЕ ***** -?!!! ну прям АЛЬ КЕАПОНЕ Мародерно-Київаськага розливу!
Предлагаю дать прибархльонному гєнєралу звання хєроя України + пару мільйонів моральної компєнсації
а кібербезпека в Україні немае.
Дерява Дія, та все інше. Немае ніякоі відповідальності «виконавців» у законах за порушення кібербезпеки.
Що до СБУ, то ми помьятаемо що там було Люстровано із 30 000+ співробітників
( точна ціфра не публікуються)
аж… 30 чоловік!
Інші самі пішли « по собственному желанию»- це данні самої СБУ.
Так, що в СБУ роботи аж до неба.
Все требо починати як це зробив Вацлав Гавел у Чехословатчіні. Він за один день змінив все КГБ! Усі прийшли та здали зброю та посвідчення. Було набрано нових. Багато було молодих.
На звинувачення що в них не мае досвіду Вацлав Гавел відповів:
» Краще 5 років помилок, чим 50 років саботажу».
Керівник СБУ Малюк проводить добре враження, але там не всі такі. Нажаль…
попалився із за губатої жаби.
живі собі собі тихесенько, так нє. хочеться що б всі тп (такі ж подруги) заздрили.
Знаю, будуть чекати від журналістів свіжу працю.
Ну а потім, якщо хвиля буде високою - почнуть діставати дошки і сьорфити. Показуючи майстерність, як вони можуть гарно плести на гребні популізму.
Вони просто сором'язливі … Кадровики вони усі такі, вище них, тільки Бог??
Але усі вони, так і живуть, СЕРЕД Українців і дивляться їм відверто в очі…
Совдепію з СБУ, викорчувати треба ще з КАДРОВИХ сидільців! Там роботи…
Пенсіонери СБУ, ще з часі зрадників деркачів, добре знають цілі сімейні клани…Зрадники України деркачі, не у ВАКУУМІ вислужувалася в СБУ, перед московітами!!
Тому і маємо, те що маємо… Чому ми не у НАТО?
А державні органи ,новостворені...., ці дії спостерігають , то вони напевно в долі...
https://www.youtube.com/watch?v=rZYmgQinRr0