НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
Національне антикорупційне бюро досліджує купівлю елітної нерухомості членами сім’ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це НАБУ повідомило у відповідь на журналістський запит.
"Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи", - йдеться у відповіді Бюро.
Також у НАБУ зазначили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.
Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
Нагадаємо, журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.
Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.
Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.
Згодом Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка на час перевірки.
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Наголошу, що Іллю Вітюка НЕ звільнили з СБУ навіть після:
1) викриття журналістами його непояснюваної нерухомості на 25,5 млн грн;
2) помсти Вітюка автору розслідування повісткою з ТЦК.
В ОП рулить Олег Татаров, який був основним голосом силовиків Януковича під час Майдану, захищав беркутів, казав, що майданівці самі в себе стріляють.
Татаров був адвокатом Портнова, Новинського і Азарова, а санкційний напрямок в СБУ вів Татарівський же Артем Шило.
І цікавий збіг - ні в кого із цієї трійці навіть не спробували конфіскувти активи, а Портнов навіть не під санкціями і вже встиг переписати будинок на родичів.
Ой, перепрошую, не так. Портнов під санкціями, але … американськими. В татарівських силовиків до нього питань немає. Більше того, вже під час війни вони випустили з України Портнова (і його сина).
Нагадаю, що і Татарову, і Шилу створені після Революції Гідності НАБУ/САП оголосили підозри в ТОП-корупції https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA #вітюк https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D1%83 #сбу https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #зрадникиукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 #зрада https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #політикаукраїна https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #політика https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #новиниукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 #новини
Давайте вгадаємо, хто йому подання поклав на стіл - МАЛЮК?ТАТАРОВ? ЧИ САМ ТРАМПЬОНИШ КОЗИР-головний розрулювач тітушук-Тадєва на Майдані ?
Але тепер очедно одне - команда ****** з Банкової- це десант кренмлівських
Партії Януковича, , вірніше навпаки - десант Кремля з кращих представників ПР
НЄ НУ НЕ ***** -?!!! ну прям АЛЬ КЕАПОНЕ Мародерно-Київаськага розливу!
Предлагаю дать прибархльонному гєнєралу звання хєроя України + пару мільйонів моральної компєнсації
а кібербезпека в Україні немае.
Дерява Дія, та все інше. Немае ніякоі відповідальності «виконавців» у законах за порушення кібербезпеки.
Що до СБУ, то ми помьятаемо що там було Люстровано із 30 000+ співробітників
( точна ціфра не публікуються)
аж… 30 чоловік!
Інші самі пішли « по собственному желанию»- це данні самої СБУ.
Так, що в СБУ роботи аж до неба.
Все требо починати як це зробив Вацлав Гавел у Чехословатчіні. Він за один день змінив все КГБ! Усі прийшли та здали зброю та посвідчення. Було набрано нових. Багато було молодих.
На звинувачення що в них не мае досвіду Вацлав Гавел відповів:
» Краще 5 років помилок, чим 50 років саботажу».
Керівник СБУ Малюк проводить добре враження, але там не всі такі. Нажаль…
попалився із за губатої жаби.
живі собі собі тихесенько, так нє. хочеться що б всі тп (такі ж подруги) заздрили.
Знаю, будуть чекати від журналістів свіжу працю.
Ну а потім, якщо хвиля буде високою - почнуть діставати дошки і сьорфити. Показуючи майстерність, як вони можуть гарно плести на гребні популізму.
Вони просто сором'язливі … Кадровики вони усі такі, вище них, тільки Бог??
Але усі вони, так і живуть, СЕРЕД Українців і дивляться їм відверто в очі…
Совдепію з СБУ, викорчувати треба ще з КАДРОВИХ сидільців! Там роботи…
Пенсіонери СБУ, ще з часі зрадників деркачів, добре знають цілі сімейні клани…Зрадники України деркачі, не у ВАКУУМІ вислужувалася в СБУ, перед московітами!!
Тому і маємо, те що маємо… Чому ми не у НАТО?
А державні органи ,новостворені...., ці дії спостерігають , то вони напевно в долі...
https://www.youtube.com/watch?v=rZYmgQinRr0