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НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

ілля,вітюк

Національне антикорупційне бюро досліджує купівлю елітної нерухомості членами сім’ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це НАБУ повідомило у відповідь на журналістський запит.

"Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи", - йдеться у відповіді Бюро.

Також у НАБУ зазначили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО

Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Нагадаємо, журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Згодом Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка на час перевірки.

Автор: 

НАБУ (5060) нерухомість (883) Вітюк Ілля (30)


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Топ коментарі
+14
В СБУ кіберрозвідкою ще донедавна керував Ілля Вітюк, який як оперативник знімав вбивства майданівців.

Наголошу, що Іллю Вітюка НЕ звільнили з СБУ навіть після:

1) викриття журналістами його непояснюваної нерухомості на 25,5 млн грн;

2) помсти Вітюка автору розслідування повісткою з ТЦК.

В ОП рулить Олег Татаров, який був основним голосом силовиків Януковича під час Майдану, захищав беркутів, казав, що майданівці самі в себе стріляють.

Татаров був адвокатом Портнова, Новинського і Азарова, а санкційний напрямок в СБУ вів Татарівський же Артем Шило.

І цікавий збіг - ні в кого із цієї трійці навіть не спробували конфіскувти активи, а Портнов навіть не під санкціями і вже встиг переписати будинок на родичів.

Ой, перепрошую, не так. Портнов під санкціями, але … американськими. В татарівських силовиків до нього питань немає. Більше того, вже під час війни вони випустили з України Портнова (і його сина).

Нагадаю, що і Татарову, і Шилу створені після Революції Гідності НАБУ/САП оголосили підозри в ТОП-корупції https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA #вітюк https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D1%83 #сбу https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #зрадникиукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 #зрада https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #політикаукраїна https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #політика https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #новиниукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 #новини
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25.04.2024 16:04
+10
Дайте вгадаю! В самому-самому крайньому випадку оштрафують на 100 гривень?
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25.04.2024 16:01
+9
Місяць тому вова "нагородивВітюка "в день святкування СБУ - погонами БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА
Давайте вгадаємо, хто йому подання поклав на стіл - МАЛЮК?ТАТАРОВ? ЧИ САМ ТРАМПЬОНИШ КОЗИР-головний розрулювач тітушук-Тадєва на Майдані ?
Але тепер очедно одне - команда ****** з Банкової- це десант кренмлівських
Партії Януковича, , вірніше навпаки - десант Кремля з кращих представників ПР
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25.04.2024 16:12
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Дайте вгадаю! В самому-самому крайньому випадку оштрафують на 100 гривень?
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25.04.2024 16:01 Відповісти
В СБУ кіберрозвідкою ще донедавна керував Ілля Вітюк, який як оперативник знімав вбивства майданівців.

Наголошу, що Іллю Вітюка НЕ звільнили з СБУ навіть після:

1) викриття журналістами його непояснюваної нерухомості на 25,5 млн грн;

2) помсти Вітюка автору розслідування повісткою з ТЦК.

В ОП рулить Олег Татаров, який був основним голосом силовиків Януковича під час Майдану, захищав беркутів, казав, що майданівці самі в себе стріляють.

Татаров був адвокатом Портнова, Новинського і Азарова, а санкційний напрямок в СБУ вів Татарівський же Артем Шило.

І цікавий збіг - ні в кого із цієї трійці навіть не спробували конфіскувти активи, а Портнов навіть не під санкціями і вже встиг переписати будинок на родичів.

Ой, перепрошую, не так. Портнов під санкціями, але … американськими. В татарівських силовиків до нього питань немає. Більше того, вже під час війни вони випустили з України Портнова (і його сина).

Нагадаю, що і Татарову, і Шилу створені після Революції Гідності НАБУ/САП оголосили підозри в ТОП-корупції https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA #вітюк https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D1%83 #сбу https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #зрадникиукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 #зрада https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 #політикаукраїна https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 #політика https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 #новиниукраїни https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 #новини
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25.04.2024 16:04 Відповісти
"Слідство.Інфо": ТЦК хотіло виписати повістку журналісту за його розслідування щодо посадовця СБУ генерала Віктюка..
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25.04.2024 16:17 Відповісти
Як у тому фільми; "Он же памятник! Кто же его посадить!"
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25.04.2024 16:04 Відповісти
Місяць тому вова "нагородивВітюка "в день святкування СБУ - погонами БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА
Давайте вгадаємо, хто йому подання поклав на стіл - МАЛЮК?ТАТАРОВ? ЧИ САМ ТРАМПЬОНИШ КОЗИР-головний розрулювач тітушук-Тадєва на Майдані ?
Але тепер очедно одне - команда ****** з Банкової- це десант кренмлівських
Партії Януковича, , вірніше навпаки - десант Кремля з кращих представників ПР
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25.04.2024 16:12 Відповісти
ГЕНЕРАЛА, КОРИЙ ФІЛЬМУВАВ РОЗСТРІЛИ НА МАЙДАНІ ДЛЯ РАПОТРУ В КРЕМЛЬ, ПОСАДЯТЬ ЗА НЕЗАДЕКЛАРОВАНІ ПРИБУТКИ!!!

НЄ НУ НЕ ***** -?!!! ну прям АЛЬ КЕАПОНЕ Мародерно-Київаськага розливу!
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25.04.2024 16:21 Відповісти
ГЕНЕРАЛА СБУ !!!!
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25.04.2024 16:23 Відповісти
Вы правы на 100 % ! Этот кремлевский десант «бл*дей» ведет себя так, как будто законы для них не писаны; все решают так, как нужно им. Это реальные враги Украины как и сама «хрипатая крыса». Их цель - уничтожение Украины. Чем бы ни закончилась война с Россией, нас ждут демографический, финансовый, экономический и экологический кризисы. «Бл*ди» полностью на содержании Газпрома. Им все равно, сколько погибает защитников Украины; как обнищал народ; сколько уничтожено инфраструктуры и жилого фонда. Их цель, кроме прочего, территория Украины в виде Киевской области +- 100-150 км по ее границам. И не верьте, что они некомпетентны, они профессионалы в части, что касается демонтажа государства Украина.
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25.04.2024 16:28 Відповісти
Ну й доколє ці напівміри? Заява Держдепу про відсутність свободи слова - це старт на довгий марафон -забіг до свободи розкриття отаких десантників кремля? Чи може вони надаватимуть усім світом допомогу Україні ТАЄМНИМИ ВИДАМИ ОЗБРОЄНЬ без вичищення кремлівських ?
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25.04.2024 16:35 Відповісти
А як виглядають погони бригадного генерала ?
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25.04.2024 16:34 Відповісти
маладца зайшов учора зареєструвався шаб спрасіть
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25.04.2024 16:54 Відповісти
То всьо кремльовське іпсо - фсбшники купули елітну нерухомість і навісили на кєровніка кібербезпеки з цєллю діскрєдітіровать .
Предлагаю дать прибархльонному гєнєралу звання хєроя України + пару мільйонів моральної компєнсації
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25.04.2024 16:06 Відповісти
Що цікаво, Департмент Кібербезпеки е, та кірівник добре виглядае,

а кібербезпека в Україні немае.

Дерява Дія, та все інше. Немае ніякоі відповідальності «виконавців» у законах за порушення кібербезпеки.

Що до СБУ, то ми помьятаемо що там було Люстровано із 30 000+ співробітників
( точна ціфра не публікуються)
аж… 30 чоловік!
Інші самі пішли « по собственному желанию»- це данні самої СБУ.

Так, що в СБУ роботи аж до неба.

Все требо починати як це зробив Вацлав Гавел у Чехословатчіні. Він за один день змінив все КГБ! Усі прийшли та здали зброю та посвідчення. Було набрано нових. Багато було молодих.

На звинувачення що в них не мае досвіду Вацлав Гавел відповів:
» Краще 5 років помилок, чим 50 років саботажу».

Керівник СБУ Малюк проводить добре враження, але там не всі такі. Нажаль…
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25.04.2024 17:22 Відповісти
І нічого йому не буде. І ще буде красти
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25.04.2024 16:02 Відповісти
А як щодо люстрації? Вітюк ще, коли опером був по Антимайдану шастав.
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25.04.2024 16:03 Відповісти
а так, все гарно, йшло!
попалився із за губатої жаби.
живі собі собі тихесенько, так нє. хочеться що б всі тп (такі ж подруги) заздрили.
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25.04.2024 16:08 Відповісти
Хаи шукають хто з очільників не прибарахлився - ото буде сенсація
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25.04.2024 16:14 Відповісти
Я теж ******** фантастику
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25.04.2024 16:23 Відповісти
Сліпці щось побачать.
Знаю, будуть чекати від журналістів свіжу працю.
Ну а потім, якщо хвиля буде високою - почнуть діставати дошки і сьорфити. Показуючи майстерність, як вони можуть гарно плести на гребні популізму.
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25.04.2024 16:18 Відповісти
Та це ж цінний кадр. Інших їм і не треба.
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25.04.2024 16:36 Відповісти
Кадровий департамент СБУ, може, і про інших СТРАЖДАЛЬЦІВ надати інформацію щодо «ДИВНОГО збагачення» їх жінок та родичів…
Вони просто сором'язливі … Кадровики вони усі такі, вище них, тільки Бог??
Але усі вони, так і живуть, СЕРЕД Українців і дивляться їм відверто в очі…
Совдепію з СБУ, викорчувати треба ще з КАДРОВИХ сидільців! Там роботи…
Пенсіонери СБУ, ще з часі зрадників деркачів, добре знають цілі сімейні клани…Зрадники України деркачі, не у ВАКУУМІ вислужувалася в СБУ, перед московітами!!
Тому і маємо, те що маємо… Чому ми не у НАТО?
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25.04.2024 16:38 Відповісти
Взагалі-то в інтернеті також можна заробити , не залазячи в державну кишеню . Он Марк Цукерберг засновник fasebook входить в десятку найзаможніших людей планети.
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25.04.2024 16:41 Відповісти
рауфік крауйнєй стєпені неувінават!
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25.04.2024 17:05 Відповісти
То виглядає так, що деякі бичари в погонах, замість того,щоб служити УКРАЇНІ, згідно з службовими обовязками,крадуть, брешуть та вчиняють злочини ,і правосуддя ще й покриває їх ...
А державні органи ,новостворені...., ці дії спостерігають , то вони напевно в долі...
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25.04.2024 17:17 Відповісти
В 2019 году вместо "г@вна" Пороха выбрали "цианистый калий" Зели, хуже стало даже на балу в Фермонте
https://www.youtube.com/watch?v=rZYmgQinRr0
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25.04.2024 17:25 Відповісти
Ви думали, що це падло буде займатися безпекою держави? Воно тільки і думало про свої свічні заводики. Щоб виздихли всі корупціонери до сьомого коліна.
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25.04.2024 18:01 Відповісти
А СБУ терміново взялось за перевірку нерухомості працівників НАБУ.
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25.04.2024 21:18 Відповісти
 
 