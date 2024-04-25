НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Національне антикорупційне бюро досліджує купівлю елітної нерухомості членами сім’ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це НАБУ повідомило у відповідь на журналістський запит.

"Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи", - йдеться у відповіді Бюро.

Також у НАБУ зазначили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.

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Розслідування про майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Нагадаємо, журналісти Слідство.Інфо оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла — понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина заробляє мільйони як ФОП, але про свою діяльність говорити не хоче.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідства.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Згодом Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка на час перевірки.