Провокации с российскими ракетами в воздушном пространстве Польши угрожают более широкой войной, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские ракеты в воздушном пространстве РФ являются провокацией, которая может разжечь более широкую войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью WSJ.

24 марта 2024 года российская крылатая ракета вошла в польское воздушное пространство на 39 секунд.

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем разворачивается и летит в Украину", - отметил польский лидер.

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Силы НАТО не пытались перехватить российские ракеты. В то же время Дуда выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к удару по польской территории, разрушению инфраструктуры или человеческим жертвам.

"Это самая опасная ситуация, которую мы можем себе представить сегодня, потому что это ситуация, в которой мы можем сказать, что Россия начала войну", - сказал Дуда.

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Также польский лидер заявил, что сбивание ракеты над воздушным пространством Польши может привести к жертвам от обломков. Также члены НАТО остерегаются сбивать ракеты РФ над Украиной, поскольку, по их мнению, это будет означать прямое вмешательство в конфликт, которого Альянс избегает.

Дуда отказался сказать, как его страна отреагирует, если российская ракета действительно повлечет жертвы в Польше, или попытается ли он ссылаться на соглашение о коллективной обороне НАТО.

"Я считаю, что мы должны стараться избежать ситуации, в которой Россия могла бы сказать, что ее спровоцировал НАТО. Пока что именно Россия провоцирует, и все это видят", - подытожил он.

Российская ракета воздушном пространстве РФ

Из-за ракеты, которая залетела в воздушное пространство Польши, страна будет требовать объяснений от РФ. Также сообщалось, что в ночь на 24 марта Польша активизировала свои Вооруженные силы в связи с массированной ракетной атакой России по территории Украины.

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