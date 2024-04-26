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Провокации с российскими ракетами в воздушном пространстве Польши угрожают более широкой войной, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские ракеты в воздушном пространстве РФ являются провокацией, которая может разжечь более широкую войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью WSJ.

24 марта 2024 года российская крылатая ракета вошла в польское воздушное пространство на 39 секунд.

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем разворачивается и летит в Украину", - отметил польский лидер.

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Силы НАТО не пытались перехватить российские ракеты. В то же время Дуда выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к удару по польской территории, разрушению инфраструктуры или человеческим жертвам.

"Это самая опасная ситуация, которую мы можем себе представить сегодня, потому что это ситуация, в которой мы можем сказать, что Россия начала войну", - сказал Дуда.

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Также польский лидер заявил, что сбивание ракеты над воздушным пространством Польши может привести к жертвам от обломков. Также члены НАТО остерегаются сбивать ракеты РФ над Украиной, поскольку, по их мнению, это будет означать прямое вмешательство в конфликт, которого Альянс избегает.

Дуда отказался сказать, как его страна отреагирует, если российская ракета действительно повлечет жертвы в Польше, или попытается ли он ссылаться на соглашение о коллективной обороне НАТО.

"Я считаю, что мы должны стараться избежать ситуации, в которой Россия могла бы сказать, что ее спровоцировал НАТО. Пока что именно Россия провоцирует, и все это видят", - подытожил он.

Российская ракета воздушном пространстве РФ

Из-за ракеты, которая залетела в воздушное пространство Польши, страна будет требовать объяснений от РФ. Также сообщалось, что в ночь на 24 марта Польша активизировала свои Вооруженные силы в связи с массированной ракетной атакой России по территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда встретился в Нью-Йорке с Трампом. Говорили об Украине

Автор: 

Польша (8395) Дуда (754)


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Топ комментарии
+7
Першу провокацію з загибеллю людей пан Дуда і Моравецький мовчки проковтнули під тиском дедушки Байдена, шоб "не дразніть" Путіна. А питерский пацан понял, шо фраєр дав цигарку, дасть і сірники. А там може й на пиво грошей підкине...
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26.04.2024 09:58
+6
Це називається - в карманах дулі показувать.
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26.04.2024 09:51
+3
Хорошо, что Эрдоган про разжигание не думал и Турция сбила самолёт!
Больше они к ним не залетали....
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26.04.2024 10:02
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Правила форума Совет форумчан
Це називається - в карманах дулі показувать.
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26.04.2024 09:51 Ответить
Жаль что что-то не пошло не так
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26.04.2024 09:54 Ответить
Через месяц дошло?
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26.04.2024 09:57 Ответить
Першу провокацію з загибеллю людей пан Дуда і Моравецький мовчки проковтнули під тиском дедушки Байдена, шоб "не дразніть" Путіна. А питерский пацан понял, шо фраєр дав цигарку, дасть і сірники. А там може й на пиво грошей підкине...
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26.04.2024 09:58 Ответить
Хорошо, что Эрдоган про разжигание не думал и Турция сбила самолёт!
Больше они к ним не залетали....
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26.04.2024 10:02 Ответить
Так ото ж.Треба щоб поляки збили.Кацапи посмердять трохи і попустяться.
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26.04.2024 10:07 Ответить
До чого ж жалюгідна нація ці поляки. Особливо їхня влада, яка діє настільки недипломатично, що навіть соромно за них. Дуда, чинний президент, який поїхав на поклін до майбутнього зека та колишнього президента, для чого він це зробив!?

Не здивуюсь, якщо з'ясується, що Дуда і з *уйлом про щось домовлявся та вмовляв його не чіпати Польщу зі словами: роби з Україною все, що завгодно, тільки нас не торкайся.
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26.04.2024 10:10 Ответить
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26.04.2024 12:33 Ответить
чи може оголосите війну кацапам? чи можк хоч ті ракети збивати почнете? звідки ж тоді візьметься ширша війна? дуда - пустобріх.
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26.04.2024 10:38 Ответить
Можна будувати багато сценріїв, але початок війни між Польщею і роісією може привести до незрозумілих і непрогнозованих наслідків. У тому числі і для України. Не став би зараз відтанцьовуватися по Дуді. Звісно, що " просте мислення у простих людей" не погодиться із цим..
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26.04.2024 11:32 Ответить
Чим ширший конфлікт - тим більше розпорошаться сили кацапів.
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26.04.2024 11:40 Ответить
Члени НАТО самі собі вигадують якісь червоні лінії.
Якщо ракета знаходиться у просторі України, а не росії, то цей обєкт явно зайвий і на території України з дозволу України з ним можна робити що завгодно, можна збивати, головне не порушувати кордони росії
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26.04.2024 11:53 Ответить
Звичка отримувати ×ером по лобі не скидається на провокацію.
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26.04.2024 12:14 Ответить
Дивина - газ по трубі з Кацапії йде територієй України в ЄС і досі
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26.04.2024 12:25 Ответить
Це не провокація, пан Дуда. Це показує, що росія вас і вашу Польщу "на ху...ю вертят". Ви це добре знаєте і згодні.
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26.04.2024 13:43 Ответить
 
 