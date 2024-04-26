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Провокації з російськими ракетами у повітряному просторі Польщі загрожують ширшою війною, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські ракети у повітряному просторі РФ є провокацією, яка може розпалити ширшу війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю WSJ.

24 березня 2024 року російська крилата ракета увійшла в польський повітряний простір на 39 секунд.

"У нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, коли ракета входить в наш повітряний простір, потім розвертається і летить в Україну", - зазначив польський лідер.

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Сили НАТО не намагалися перехопити російські ракети. Водночас Дуда висловив занепокоєння тим, що такі дії можуть призвести до удару по польській території, руйнування інфраструктури або людських жертв.

"Це найнебезпечніша ситуація, яку ми можемо собі уявити сьогодні, тому що це ситуація, в якій ми можемо сказати, що Росія розпочала війну", - пояснив Дуда.

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Також польський лідер заявив, що збиття ракети над повітряним простором Польщі може призвести до жертв від уламків. Також члени НАТО остерігаються збивати ракети РФ над Україною, оскільки, на їхню думку, це означатиме пряме втручання в конфлікт, якого Альянс уникає.

Дуда відмовився сказати, як його країна відреагує, якщо російська ракета дійсно спричинить жертви в Польщі, або чи спробує він посилатися на угоду про колективну оборону НАТО.

"Я вважаю, що ми повинні намагатися уникнути ситуації, в якій Росія могла б сказати, що її спровокував НАТО. Поки що саме Росія провокує, і всі це бачать", - підсумував він.

Російська ракета повітряному просторі РФ

Через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

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Автор: 

Польща (8474) Дуда (770)


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Топ коментарі
+7
Першу провокацію з загибеллю людей пан Дуда і Моравецький мовчки проковтнули під тиском дедушки Байдена, шоб "не дразніть" Путіна. А питерский пацан понял, шо фраєр дав цигарку, дасть і сірники. А там може й на пиво грошей підкине...
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26.04.2024 09:58
+6
Це називається - в карманах дулі показувать.
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26.04.2024 09:51
+3
Хорошо, что Эрдоган про разжигание не думал и Турция сбила самолёт!
Больше они к ним не залетали....
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26.04.2024 10:02
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Це називається - в карманах дулі показувать.
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26.04.2024 09:51 Відповісти
Жаль что что-то не пошло не так
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26.04.2024 09:54 Відповісти
Через месяц дошло?
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26.04.2024 09:57 Відповісти
Першу провокацію з загибеллю людей пан Дуда і Моравецький мовчки проковтнули під тиском дедушки Байдена, шоб "не дразніть" Путіна. А питерский пацан понял, шо фраєр дав цигарку, дасть і сірники. А там може й на пиво грошей підкине...
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26.04.2024 09:58 Відповісти
Хорошо, что Эрдоган про разжигание не думал и Турция сбила самолёт!
Больше они к ним не залетали....
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26.04.2024 10:02 Відповісти
Так ото ж.Треба щоб поляки збили.Кацапи посмердять трохи і попустяться.
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26.04.2024 10:07 Відповісти
До чого ж жалюгідна нація ці поляки. Особливо їхня влада, яка діє настільки недипломатично, що навіть соромно за них. Дуда, чинний президент, який поїхав на поклін до майбутнього зека та колишнього президента, для чого він це зробив!?

Не здивуюсь, якщо з'ясується, що Дуда і з *уйлом про щось домовлявся та вмовляв його не чіпати Польщу зі словами: роби з Україною все, що завгодно, тільки нас не торкайся.
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26.04.2024 10:10 Відповісти
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26.04.2024 12:33 Відповісти
чи може оголосите війну кацапам? чи можк хоч ті ракети збивати почнете? звідки ж тоді візьметься ширша війна? дуда - пустобріх.
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26.04.2024 10:38 Відповісти
Можна будувати багато сценріїв, але початок війни між Польщею і роісією може привести до незрозумілих і непрогнозованих наслідків. У тому числі і для України. Не став би зараз відтанцьовуватися по Дуді. Звісно, що " просте мислення у простих людей" не погодиться із цим..
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26.04.2024 11:32 Відповісти
Чим ширший конфлікт - тим більше розпорошаться сили кацапів.
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26.04.2024 11:40 Відповісти
Члени НАТО самі собі вигадують якісь червоні лінії.
Якщо ракета знаходиться у просторі України, а не росії, то цей обєкт явно зайвий і на території України з дозволу України з ним можна робити що завгодно, можна збивати, головне не порушувати кордони росії
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26.04.2024 11:53 Відповісти
Звичка отримувати ×ером по лобі не скидається на провокацію.
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26.04.2024 12:14 Відповісти
Дивина - газ по трубі з Кацапії йде територієй України в ЄС і досі
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26.04.2024 12:25 Відповісти
Це не провокація, пан Дуда. Це показує, що росія вас і вашу Польщу "на ху...ю вертят". Ви це добре знаєте і згодні.
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26.04.2024 13:43 Відповісти
 
 