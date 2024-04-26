Провокації з російськими ракетами у повітряному просторі Польщі загрожують ширшою війною, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські ракети у повітряному просторі РФ є провокацією, яка може розпалити ширшу війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю WSJ.

24 березня 2024 року російська крилата ракета увійшла в польський повітряний простір на 39 секунд.

"У нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, коли ракета входить в наш повітряний простір, потім розвертається і летить в Україну", - зазначив польський лідер.

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Сили НАТО не намагалися перехопити російські ракети. Водночас Дуда висловив занепокоєння тим, що такі дії можуть призвести до удару по польській території, руйнування інфраструктури або людських жертв.

"Це найнебезпечніша ситуація, яку ми можемо собі уявити сьогодні, тому що це ситуація, в якій ми можемо сказати, що Росія розпочала війну", - пояснив Дуда.

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Також польський лідер заявив, що збиття ракети над повітряним простором Польщі може призвести до жертв від уламків. Також члени НАТО остерігаються збивати ракети РФ над Україною, оскільки, на їхню думку, це означатиме пряме втручання в конфлікт, якого Альянс уникає.

Дуда відмовився сказати, як його країна відреагує, якщо російська ракета дійсно спричинить жертви в Польщі, або чи спробує він посилатися на угоду про колективну оборону НАТО.

"Я вважаю, що ми повинні намагатися уникнути ситуації, в якій Росія могла б сказати, що її спровокував НАТО. Поки що саме Росія провокує, і всі це бачать", - підсумував він.

Російська ракета повітряному просторі РФ

Через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

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