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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили БПЛА "Орлан-10" и "ZALA" на Юге

ппо

Силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательные БПЛА оккупантов в Одесской и Херсонской областях.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 26 апреля 2024 года на Херсонщине противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БПЛА "Орлан-10", а за минувшие сутки на Одесщине - БПЛА "ZALA", - говорится в сообщении.

Также читайте: Отсутствие ночных атак "шахедами": враг может готовиться к массированному удару и отслеживать шаги Украины, - Воздушные силы

ппо

Автор: 

Одесская область (3543) ПВО (2705) Воздушные силы (2245) Херсонская область (4713)


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