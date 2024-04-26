Силы ПВО уничтожили БПЛА "Орлан-10" и "ZALA" на Юге
Силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательные БПЛА оккупантов в Одесской и Херсонской областях.
Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 26 апреля 2024 года на Херсонщине противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный БПЛА "Орлан-10", а за минувшие сутки на Одесщине - БПЛА "ZALA", - говорится в сообщении.
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