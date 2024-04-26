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Новини Війна
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Сили ППО знищили БПЛА "Орлан-10" та "ZALA" на Півдні

ппо

Сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні БПЛА окупантів на Одещині та Херсонщині.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 26 квітня 2024 року на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10", а протягом минулої доби на Одещині – БпЛА "ZALA", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Відсутність нічних атак "шахедами": ворог може готуватися до масованого удару та відслідковувати кроки України, - Повітряні сили

ппо

Автор: 

Одеська область (3181) ППО (3142) Повітряні сили (2585) Херсонська область (5701)


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