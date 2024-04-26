Сили ППО знищили БПЛА "Орлан-10" та "ZALA" на Півдні

Сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні БПЛА окупантів на Одещині та Херсонщині.

Про це повідомило командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 26 квітня 2024 року на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний БпЛА "Орлан-10", а протягом минулої доби на Одещині – БпЛА "ZALA", - йдеться в повідомленні.

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