Продвижение войск РФ на запад от Авдеевки ускорилось, - британская разведка
За последнюю неделю продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, об этом говорится в отчете британской разведки.
"За последнюю неделю продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось. Российские сухопутные войска создали узкий выступ вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино, расположенное примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки", - говорится в отчете.
Как отмечается, с тех пор как сухопутные войска РФ взяли под контроль Авдеевку в середине февраля 2024 года, этот район остается одним из основных районов проведения российских операций.
"Несмотря на значительные потери, есть большая вероятность, что российские сухопутные войска смогут постоянно наносить удары по украинским позициям в этом районе и возьмут под контроль несколько небольших населенных пунктов", - отмечают в британской разведке.
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Подробиці - в одному із на ЦН.
Если стрелкового вооружения достаточно для остановки прорыва, значит на фронте сильная недостача людей с обеих сторон. Стрелкотней не остановишь прорыв, как и мясом не прорвешь нормальную оборону.
"Орда", що атакувала Очеретине, це всього лиш загони 30-а "мотострєлковой" бригади й деяких інших підрозділів 41-ї ОВА рашистських окупаційних військ, які й самі були майже без броньованої техніки.
Тож, якби не контратака 100-ї ОМБр ЗСУ, то ворог ввів би у прорив свою резервну 90-у танкову дивізію, і через деякий час був би там "котьол".
Вы карту видели? Куда же тем войскам было дальше наступать? И так получился "язык" чуть не 10 км длинной и шириною в километр - два. Возникала опасность окружения при контр атаке с флангов. Закрепились в Очеретино, и "подтягивают фланги". На Север атакуют в сторону Керамика. На Юг - расширяют зону контроля вокруг Бердычей, Соловьёва.
Якщо б рашисти по ходу наступу вздовж залізничної колії після Очеретиного захопили ще й Програс, то це було б сигналом, що далі боєздатних українських військ немає.
І тоді б точно ввели в прорив 90-у танкову дивізію, яка б з іншими резервами, забезпечивши стійкість флангів ворожого "язика", розірвала всю лінію оборони біля Авдіївки.
потім можливо зміниться політична влада і буде негайно посилено Україну з флангів військами НАТО , після цього фронт стабілізується .
зараз сили нерівні тому прориви , а політична влада проти допомоги силами військ нато от і все
Какая будет реакция?