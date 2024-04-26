Продвижение войск РФ на запад от Авдеевки ускорилось, - британская разведка

За последнюю неделю продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, об этом говорится в отчете британской разведки.

"За последнюю неделю продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось. Российские сухопутные войска создали узкий выступ вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино, расположенное примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки", - говорится в отчете.

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Как отмечается, с тех пор как сухопутные войска РФ взяли под контроль Авдеевку в середине февраля 2024 года, этот район остается одним из основных районов проведения российских операций.

"Несмотря на значительные потери, есть большая вероятность, что российские сухопутные войска смогут постоянно наносить удары по украинским позициям в этом районе и возьмут под контроль несколько небольших населенных пунктов", - отмечают в британской разведке.

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