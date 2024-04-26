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Новости Агрессия России против Украины
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Продвижение войск РФ на запад от Авдеевки ускорилось, - британская разведка

окупація,авдіївка

За последнюю неделю продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, об этом говорится в отчете британской разведки.

"За последнюю неделю продвижение российских войск к западу от Авдеевки Донецкой области ускорилось. Российские сухопутные войска создали узкий выступ вглубь украинской территории, чтобы войти в Очеретино, расположенное примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки", - говорится в отчете.

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Как отмечается, с тех пор как сухопутные войска РФ взяли под контроль Авдеевку в середине февраля 2024 года, этот район остается одним из основных районов проведения российских операций.

"Несмотря на значительные потери, есть большая вероятность, что российские сухопутные войска смогут постоянно наносить удары по украинским позициям в этом районе и возьмут под контроль несколько небольших населенных пунктов", - отмечают в британской разведке.

Также читайте: Из-за задержки помощи в Конгрессе Украина потеряла Авдеевку, - Белый дом

Автор: 

Великобритания (4919) разведка (4168) Авдеевка (2443)


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Топ комментарии
+9
Треба кинути туди польських фермерів. Вказати напрямок, звідки буде йти українське збіжжя, і звідти ніхто вже не пройде.
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26.04.2024 12:41
+9
Стабілізація фронту по-зєлєнскі? 🤔
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26.04.2024 12:48
+8
Сирьского взагалі посипав фронт.Під Очеретяним виступ це сліпе навіть цього не бачить.Там на карті видно що фланги можуть працювати і ліквідувати цей виступ.Вже реально питання що ти твориш.
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26.04.2024 12:55
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Хто б сумнівався...
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26.04.2024 12:32 Ответить
Вже взяли кілька населених пунктів
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26.04.2024 12:35 Ответить
Треба кинути туди польських фермерів. Вказати напрямок, звідки буде йти українське збіжжя, і звідти ніхто вже не пройде.
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26.04.2024 12:41 Ответить
Там дійсно прорив фронту на Очеретино - багато загиблих, зниклих. Стояла 47 бригада, після ротації зайшла 115 і прорив.
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26.04.2024 12:46 Ответить
причем єто не первое обсерание 115.***** расформировать,нашли кем 47 заменять.
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26.04.2024 12:59 Ответить
А зупинили рух рашистських військ на Прогрес із перспективою оточення всього українського угрупування на Авдіївському напрямку - бійці 100-ї ОМБр, озброєні лише стрілецькою зброєю, яку новосформовану і неукомплектовану технікою Генштаб і командування кинуло в бій, щоби закрити ворожий прорив.
Подробиці - в одному із на ЦН.
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26.04.2024 13:31 Ответить
Орду, которая грозила окружением всей группировке войск ВСУ на Авдеевском направлении остановила одна бригада со стрелковым вооружением?
Если стрелкового вооружения достаточно для остановки прорыва, значит на фронте сильная недостача людей с обеих сторон. Стрелкотней не остановишь прорыв, как и мясом не прорвешь нормальную оборону.
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26.04.2024 13:52 Ответить
Ось https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/04/24/as-russian-troops-broke-through-ukrainian-lines-panicky-ukrainian-commanders-had-no-choice-but-to-deploy-one-of-their-least-prepared-brigades/?ss=aerospace-defense&sh=83387a64e641 пруф-лінк джерела даної інформації в оригіналі - англомовне видання Forbes.
"Орда", що атакувала Очеретине, це всього лиш загони 30-а "мотострєлковой" бригади й деяких інших підрозділів 41-ї ОВА рашистських окупаційних військ, які й самі були майже без броньованої техніки.
Тож, якби не контратака 100-ї ОМБр ЗСУ, то ворог ввів би у прорив свою резервну 90-у танкову дивізію, і через деякий час був би там "котьол".
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26.04.2024 14:23 Ответить
остановили движение рашистских войск на Прогресс

Вы карту видели? Куда же тем войскам было дальше наступать? И так получился "язык" чуть не 10 км длинной и шириною в километр - два. Возникала опасность окружения при контр атаке с флангов. Закрепились в Очеретино, и "подтягивают фланги". На Север атакуют в сторону Керамика. На Юг - расширяют зону контроля вокруг Бердычей, Соловьёва.
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26.04.2024 18:29 Ответить
А Ви перечитайте, що пише автор допису Forbes (пруф наведений вище).
Якщо б рашисти по ходу наступу вздовж залізничної колії після Очеретиного захопили ще й Програс, то це було б сигналом, що далі боєздатних українських військ немає.
І тоді б точно ввели в прорив 90-у танкову дивізію, яка б з іншими резервами, забезпечивши стійкість флангів ворожого "язика", розірвала всю лінію оборони біля Авдіївки.
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26.04.2024 20:08 Ответить
Читай, це український ресурс - це цензор сором'язливо замовчує сітуацію - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4682058-proryv-frontu-v-ocheretynomu-naslidky-dlia-ukrainy https://ua.korrespondent.net/ukraine/4682058-proryv-frontu-v-ocheretynomu-naslidky-dlia-ukrainy

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26.04.2024 15:37 Ответить
Стабілізація фронту по-зєлєнскі? 🤔
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26.04.2024 12:48 Ответить
Прорив буде ще 2-3 роки...
потім можливо зміниться політична влада і буде негайно посилено Україну з флангів військами НАТО , після цього фронт стабілізується .
зараз сили нерівні тому прориви , а політична влада проти допомоги силами військ нато от і все
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26.04.2024 12:51 Ответить
Коли по снарядах 10 до 1 то и сунуться - шо тут гадати
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26.04.2024 12:55 Ответить
Сирьского взагалі посипав фронт.Під Очеретяним виступ це сліпе навіть цього не бачить.Там на карті видно що фланги можуть працювати і ліквідувати цей виступ.Вже реально питання що ти твориш.
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26.04.2024 12:55 Ответить
В бритнской разведке собрались констататоры уже произошедших событий, о которых писали несколько дней тому назад! Архивариусы, сэр!
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26.04.2024 13:03 Ответить
Кацап Сирський надежды полностью оправдал...Нужно спешить ******** Донецкую область полностью,до американских выборов времени все меньше и меньше
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26.04.2024 13:04 Ответить
Там нижнем коменте я ответил одному ваську в его стиле. Не смогу так ответить вам. Вот вопросом тоже ответить не логично. Я его себе и сам задаю часто. Ну допустим влетели мы на абрамсах в Керчь, на леопардах в Севас, и на границу с Ростовск обл вышли, столбы вкопали пограничные. Вопрос---идти дальше? Куда? На москву? И второй вопрос. А кацапы что станут делать как это допустим произойдёт? Бумагу какую подпишут с нами? И станут соблюдать про то что подписали? Реально дело пахнет демилитаризованой зоной---38 параллель если знаете про такое. Давно она там работает. Как вариант. Но тоже очень слабый. Голубые каски отпадают, в совете безопасности кацапы.
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26.04.2024 19:58 Ответить
Мальчік з фсб, йди *****
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26.04.2024 14:22 Ответить
Что же ты конюх за океан заехал с пересеру с эсэсеру---а теперь утырок накуй посылаешь? Осмелел издалека? Так форум это---веди себя обьедок приличней. Васёк---с дохлой кошки колбасёк!
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26.04.2024 19:43 Ответить
Не читайте західні СМІ. Дивіться гундосики. Там Зеля чітко, потужно, чесно, і авторитетно доносить плескаючим в ладоньки глядачам - фронт стабілізований! Ніколи так добре не було як тепер.
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26.04.2024 13:47 Ответить
Вы сводки Совинформбюро не слушайте. Комиссар все врет. Читайте Völkischer Beobachter.
Какая будет реакция?
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26.04.2024 15:16 Ответить
треба було ще довше тягнути із зброєю, мали б можливість побачити кацапів біля свої дверей
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26.04.2024 14:23 Ответить
Сирський не Залужний, свій пацан!
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26.04.2024 16:55 Ответить
 
 