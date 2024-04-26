Просування військ РФ на захід від Авдіївки пришвидшилося, - британська розвідка

За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося. Російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти до Очеретиного, що розташоване приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки", - йдеться у звіті.

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Як зазначається, відколи сухопутні війська РФ узяли під контроль Авдіївку в середині лютого 2024 року, цей район залишається одним з основних районів проведення російських операцій.

"Попри значні втрати, є велика ймовірність, що російські сухопутні війська зможуть постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьмуть під контроль кілька невеликих населених пунктів", - зазначають у британській розвідці.

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