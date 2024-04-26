Просування військ РФ на захід від Авдіївки пришвидшилося, - британська розвідка
За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося. Російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти до Очеретиного, що розташоване приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки", - йдеться у звіті.
Як зазначається, відколи сухопутні війська РФ узяли під контроль Авдіївку в середині лютого 2024 року, цей район залишається одним з основних районів проведення російських операцій.
"Попри значні втрати, є велика ймовірність, що російські сухопутні війська зможуть постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьмуть під контроль кілька невеликих населених пунктів", - зазначають у британській розвідці.
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Подробиці - в одному із на ЦН.
Если стрелкового вооружения достаточно для остановки прорыва, значит на фронте сильная недостача людей с обеих сторон. Стрелкотней не остановишь прорыв, как и мясом не прорвешь нормальную оборону.
"Орда", що атакувала Очеретине, це всього лиш загони 30-а "мотострєлковой" бригади й деяких інших підрозділів 41-ї ОВА рашистських окупаційних військ, які й самі були майже без броньованої техніки.
Тож, якби не контратака 100-ї ОМБр ЗСУ, то ворог ввів би у прорив свою резервну 90-у танкову дивізію, і через деякий час був би там "котьол".
Вы карту видели? Куда же тем войскам было дальше наступать? И так получился "язык" чуть не 10 км длинной и шириною в километр - два. Возникала опасность окружения при контр атаке с флангов. Закрепились в Очеретино, и "подтягивают фланги". На Север атакуют в сторону Керамика. На Юг - расширяют зону контроля вокруг Бердычей, Соловьёва.
Якщо б рашисти по ходу наступу вздовж залізничної колії після Очеретиного захопили ще й Програс, то це було б сигналом, що далі боєздатних українських військ немає.
І тоді б точно ввели в прорив 90-у танкову дивізію, яка б з іншими резервами, забезпечивши стійкість флангів ворожого "язика", розірвала всю лінію оборони біля Авдіївки.
потім можливо зміниться політична влада і буде негайно посилено Україну з флангів військами НАТО , після цього фронт стабілізується .
зараз сили нерівні тому прориви , а політична влада проти допомоги силами військ нато от і все
Какая будет реакция?