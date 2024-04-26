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Новини Агресія Росії проти України
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Просування військ РФ на захід від Авдіївки пришвидшилося, - британська розвідка

окупація,авдіївка

За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"За останній тиждень просування російських військ на захід від Авдіївки Донецької області пришвидшилося. Російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти до Очеретиного, що розташоване приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки", - йдеться у звіті.

Також дивіться: Один український танк знищив два російських танки з відстані 500 метрів. ВIДЕО

Як зазначається, відколи сухопутні війська РФ узяли під контроль Авдіївку в середині лютого 2024 року, цей район залишається одним з основних районів проведення російських операцій.

"Попри значні втрати, є велика ймовірність, що російські сухопутні війська зможуть постійно завдавати ударів по українських позиціях у цьому районі й візьмуть під контроль кілька невеликих населених пунктів", - зазначають у британській розвідці.

Також читайте: Через затримку з допомогою в Конгресі Україна втратила Авдіївку, - Білий дім

Автор: 

Велика Британія (5541) розвідка (3854) Авдіївка (2341)


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Топ коментарі
+9
Треба кинути туди польських фермерів. Вказати напрямок, звідки буде йти українське збіжжя, і звідти ніхто вже не пройде.
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26.04.2024 12:41
+9
Стабілізація фронту по-зєлєнскі? 🤔
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26.04.2024 12:48
+8
Сирьского взагалі посипав фронт.Під Очеретяним виступ це сліпе навіть цього не бачить.Там на карті видно що фланги можуть працювати і ліквідувати цей виступ.Вже реально питання що ти твориш.
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26.04.2024 12:55
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26.04.2024 12:32 Відповісти
Вже взяли кілька населених пунктів
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26.04.2024 12:35 Відповісти
Треба кинути туди польських фермерів. Вказати напрямок, звідки буде йти українське збіжжя, і звідти ніхто вже не пройде.
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26.04.2024 12:41 Відповісти
Там дійсно прорив фронту на Очеретино - багато загиблих, зниклих. Стояла 47 бригада, після ротації зайшла 115 і прорив.
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26.04.2024 12:46 Відповісти
причем єто не первое обсерание 115.***** расформировать,нашли кем 47 заменять.
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26.04.2024 12:59 Відповісти
А зупинили рух рашистських військ на Прогрес із перспективою оточення всього українського угрупування на Авдіївському напрямку - бійці 100-ї ОМБр, озброєні лише стрілецькою зброєю, яку новосформовану і неукомплектовану технікою Генштаб і командування кинуло в бій, щоби закрити ворожий прорив.
Подробиці - в одному із на ЦН.
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26.04.2024 13:31 Відповісти
Орду, которая грозила окружением всей группировке войск ВСУ на Авдеевском направлении остановила одна бригада со стрелковым вооружением?
Если стрелкового вооружения достаточно для остановки прорыва, значит на фронте сильная недостача людей с обеих сторон. Стрелкотней не остановишь прорыв, как и мясом не прорвешь нормальную оборону.
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26.04.2024 13:52 Відповісти
Ось https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/04/24/as-russian-troops-broke-through-ukrainian-lines-panicky-ukrainian-commanders-had-no-choice-but-to-deploy-one-of-their-least-prepared-brigades/?ss=aerospace-defense&sh=83387a64e641 пруф-лінк джерела даної інформації в оригіналі - англомовне видання Forbes.
"Орда", що атакувала Очеретине, це всього лиш загони 30-а "мотострєлковой" бригади й деяких інших підрозділів 41-ї ОВА рашистських окупаційних військ, які й самі були майже без броньованої техніки.
Тож, якби не контратака 100-ї ОМБр ЗСУ, то ворог ввів би у прорив свою резервну 90-у танкову дивізію, і через деякий час був би там "котьол".
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26.04.2024 14:23 Відповісти
остановили движение рашистских войск на Прогресс

Вы карту видели? Куда же тем войскам было дальше наступать? И так получился "язык" чуть не 10 км длинной и шириною в километр - два. Возникала опасность окружения при контр атаке с флангов. Закрепились в Очеретино, и "подтягивают фланги". На Север атакуют в сторону Керамика. На Юг - расширяют зону контроля вокруг Бердычей, Соловьёва.
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26.04.2024 18:29 Відповісти
А Ви перечитайте, що пише автор допису Forbes (пруф наведений вище).
Якщо б рашисти по ходу наступу вздовж залізничної колії після Очеретиного захопили ще й Програс, то це було б сигналом, що далі боєздатних українських військ немає.
І тоді б точно ввели в прорив 90-у танкову дивізію, яка б з іншими резервами, забезпечивши стійкість флангів ворожого "язика", розірвала всю лінію оборони біля Авдіївки.
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26.04.2024 20:08 Відповісти
Читай, це український ресурс - це цензор сором'язливо замовчує сітуацію - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4682058-proryv-frontu-v-ocheretynomu-naslidky-dlia-ukrainy https://ua.korrespondent.net/ukraine/4682058-proryv-frontu-v-ocheretynomu-naslidky-dlia-ukrainy

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26.04.2024 15:37 Відповісти
Стабілізація фронту по-зєлєнскі? 🤔
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26.04.2024 12:48 Відповісти
Прорив буде ще 2-3 роки...
потім можливо зміниться політична влада і буде негайно посилено Україну з флангів військами НАТО , після цього фронт стабілізується .
зараз сили нерівні тому прориви , а політична влада проти допомоги силами військ нато от і все
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26.04.2024 12:51 Відповісти
Коли по снарядах 10 до 1 то и сунуться - шо тут гадати
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26.04.2024 12:55 Відповісти
Сирьского взагалі посипав фронт.Під Очеретяним виступ це сліпе навіть цього не бачить.Там на карті видно що фланги можуть працювати і ліквідувати цей виступ.Вже реально питання що ти твориш.
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26.04.2024 12:55 Відповісти
В бритнской разведке собрались констататоры уже произошедших событий, о которых писали несколько дней тому назад! Архивариусы, сэр!
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26.04.2024 13:03 Відповісти
Кацап Сирський надежды полностью оправдал...Нужно спешить ******** Донецкую область полностью,до американских выборов времени все меньше и меньше
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26.04.2024 13:04 Відповісти
Там нижнем коменте я ответил одному ваську в его стиле. Не смогу так ответить вам. Вот вопросом тоже ответить не логично. Я его себе и сам задаю часто. Ну допустим влетели мы на абрамсах в Керчь, на леопардах в Севас, и на границу с Ростовск обл вышли, столбы вкопали пограничные. Вопрос---идти дальше? Куда? На москву? И второй вопрос. А кацапы что станут делать как это допустим произойдёт? Бумагу какую подпишут с нами? И станут соблюдать про то что подписали? Реально дело пахнет демилитаризованой зоной---38 параллель если знаете про такое. Давно она там работает. Как вариант. Но тоже очень слабый. Голубые каски отпадают, в совете безопасности кацапы.
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26.04.2024 19:58 Відповісти
Мальчік з фсб, йди *****
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26.04.2024 14:22 Відповісти
Что же ты конюх за океан заехал с пересеру с эсэсеру---а теперь утырок накуй посылаешь? Осмелел издалека? Так форум это---веди себя обьедок приличней. Васёк---с дохлой кошки колбасёк!
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26.04.2024 19:43 Відповісти
Не читайте західні СМІ. Дивіться гундосики. Там Зеля чітко, потужно, чесно, і авторитетно доносить плескаючим в ладоньки глядачам - фронт стабілізований! Ніколи так добре не було як тепер.
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26.04.2024 13:47 Відповісти
Вы сводки Совинформбюро не слушайте. Комиссар все врет. Читайте Völkischer Beobachter.
Какая будет реакция?
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26.04.2024 15:16 Відповісти
треба було ще довше тягнути із зброєю, мали б можливість побачити кацапів біля свої дверей
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26.04.2024 14:23 Відповісти
Сирський не Залужний, свій пацан!
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26.04.2024 16:55 Відповісти
 
 