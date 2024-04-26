Уоллес призвал Германию отправить Украине Taurus: Шольц должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, или нет

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца в неправильной оценке ситуации относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Zeit.

Уоллес обвинил Шольца в слабом лидерстве в отношении войны в Украине. Однако отметил, что понимает опасения немецкого канцлера по поводу эскалации напряженности, но они безосновательны.

"Красные линии России - это как мел, стертый с доски", - подчеркнул Уоллес.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы исключать поставки Taurus, Шольцу лучше назвать условия, которые могут оправдать поставки ракет.

"Лучше, чем сказать "нет, я не буду их поставлять", сказать "мы постоянно следим за ситуацией, и если Россия продолжит, мы пересмотрим ее", - сказал Уоллес.

Экс-министр также негативно отнесся к замораживанию войны. Он напомнил, что Россия за восемь лет после нападения на Крым нарастила силу и тогда уже напала полномасштабно.

"Проблема с замораживанием заключается в том, что вы должны это гарантировать. Но мы попытались бы, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию", - отметил он.

Также читайте: Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц

Что такое Таурус?

Taurus - немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограмм (из них 480-килограмм это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.

Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.