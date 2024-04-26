Уоллес призвал Германию отправить Украине Taurus: Шольц должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, или нет
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца в неправильной оценке ситуации относительно войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Zeit.
Уоллес обвинил Шольца в слабом лидерстве в отношении войны в Украине. Однако отметил, что понимает опасения немецкого канцлера по поводу эскалации напряженности, но они безосновательны.
"Красные линии России - это как мел, стертый с доски", - подчеркнул Уоллес.
Он подчеркнул, что вместо того, чтобы исключать поставки Taurus, Шольцу лучше назвать условия, которые могут оправдать поставки ракет.
"Лучше, чем сказать "нет, я не буду их поставлять", сказать "мы постоянно следим за ситуацией, и если Россия продолжит, мы пересмотрим ее", - сказал Уоллес.
Экс-министр также негативно отнесся к замораживанию войны. Он напомнил, что Россия за восемь лет после нападения на Крым нарастила силу и тогда уже напала полномасштабно.
"Проблема с замораживанием заключается в том, что вы должны это гарантировать. Но мы попытались бы, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию", - отметил он.
Что такое Таурус?
Taurus - немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограмм (из них 480-килограмм это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.
Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.
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А хто ж це тоді допоміг кацапам "мінськими угодами" заморозити конфлікт і підготуватися ... не нагадаєте ?!
Згадуйте.
Чи може кари (за тупість та невігластво) від адміністратора боїтеся?
Україна значить тоді могла "стрімким домкратом" перемогти росію, а оті "поганці" - "не дали" тими угодами, та дали їй оговтатися?!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Щодня дякуємо від щирого серця!
як наказала Херпіду
А всі німці тим часом у безпеці, п'ють пивко 🍻
Куди всі подалися?
Так в чому проблема? Зробіть кільцевий обмін - Іспанія надає тауруси нам, а Німеччина компенсує їй це наданням ракет зі своїх запасів. І все.