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Уоллес призвал Германию отправить Украине Taurus: Шольц должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, или нет

бен,воллес

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца в неправильной оценке ситуации относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Zeit.

Уоллес обвинил Шольца в слабом лидерстве в отношении войны в Украине. Однако отметил, что понимает опасения немецкого канцлера по поводу эскалации напряженности, но они безосновательны.

"Красные линии России - это как мел, стертый с доски", - подчеркнул Уоллес.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы исключать поставки Taurus, Шольцу лучше назвать условия, которые могут оправдать поставки ракет.

"Лучше, чем сказать "нет, я не буду их поставлять", сказать "мы постоянно следим за ситуацией, и если Россия продолжит, мы пересмотрим ее", - сказал Уоллес.

Экс-министр также негативно отнесся к замораживанию войны. Он напомнил, что Россия за восемь лет после нападения на Крым нарастила силу и тогда уже напала полномасштабно.

"Проблема с замораживанием заключается в том, что вы должны это гарантировать. Но мы попытались бы, и украинцы сказали бы, что Великобритания, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию", - отметил он.

Также читайте: Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц

Что такое Таурус?

Taurus - немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограмм (из них 480-килограмм это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.

Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Автор: 

ракеты (3549) Уоллес (184) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+5
Обама-Меркель-Оланд?
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26.04.2024 12:41
+2
Так пусть шведы поставляют немецко-шведскую ракету!
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26.04.2024 13:00
+1
Шольцу насрати на Україну як і усім іншим західним політткам, вони думають, що робити з путіним, бандою чекістів з ядерним арсеналом і китаєм, що не проти отримати світове лідерство
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26.04.2024 12:42
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Правила форума Совет форумчан
Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабн Джерело:
А хто ж це тоді допоміг кацапам "мінськими угодами" заморозити конфлікт і підготуватися ... не нагадаєте ?!
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26.04.2024 12:38 Ответить
Обама-Меркель-Оланд?
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26.04.2024 12:41 Ответить
Ще одне прізвище забув , від України ....
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26.04.2024 12:54 Ответить
Забули?
Згадуйте.
Чи може кари (за тупість та невігластво) від адміністратора боїтеся?

Україна значить тоді могла "стрімким домкратом" перемогти росію, а оті "поганці" - "не дали" тими угодами, та дали їй оговтатися?!
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26.04.2024 13:02 Ответить
Напевно той,хто тобі в штани насрав.
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26.04.2024 12:50 Ответить
Уважно прочитай за останні 8 вісім років і обов'язково дай відповідь -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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26.04.2024 12:54 Ответить
Дякуємо, містер Волес !
Щодня дякуємо від щирого серця!

як наказала Херпіду
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26.04.2024 14:12 Ответить
А був хлопчик? Може не було таурусів?
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26.04.2024 12:38 Ответить
невідправить,поки не дістане кіздюлєй
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26.04.2024 12:40 Ответить
Шольцу насрати на Україну як і усім іншим західним політткам, вони думають, що робити з путіним, бандою чекістів з ядерним арсеналом і китаєм, що не проти отримати світове лідерство
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26.04.2024 12:42 Ответить
А русня прийде, чим буде відстрелюватись? Злякався нащадок мужніх германців.
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26.04.2024 12:42 Ответить
А чого Шольцу переживати? Все йде просто чудово - русня разом з залізом перетворюється на фарш... українцями...
А всі німці тим часом у безпеці, п'ють пивко 🍻
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26.04.2024 13:06 Ответить
Так пусть шведы поставляют немецко-шведскую ракету!
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26.04.2024 13:00 Ответить
Їх, таурусів, треба тільки, щоб міст Керченський зіпсувати. Жоден росіянин не загине. Після війни відбудується, які проблеми
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26.04.2024 13:13 Ответить
рібята, а де коментатори? на яких ресурсах? Бо бачу втут зовсім зав'яло це мистецтво..
Куди всі подалися?
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26.04.2024 13:20 Ответить
Мабуть путло кріпко тримає шольца за яєла,компромат мабуть має велике значеня.
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26.04.2024 13:24 Ответить
крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю

Так в чому проблема? Зробіть кільцевий обмін - Іспанія надає тауруси нам, а Німеччина компенсує їй це наданням ракет зі своїх запасів. І все.
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26.04.2024 14:27 Ответить
 
 