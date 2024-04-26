Воллес закликав Німеччину відправити Україні Taurus: Шольц має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну, чи ні
Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца в неправильній оцінці ситуації щодо війні в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Zeit.
Воллес звинуватив Шольца у слабкому лідерстві щодо війни в Україні. Проте зазначив, що розуміє побоювання німецького канцлера з приводу ескалації напруженості, але вони безпідставні.
"Червоні лінії Росії - це як крейда, стерта з дошки", - наголосив Воллес.
Він наголосив, що замість того, щоб виключати постачання Taurus, Шольцу краще назвати умови, які можуть виправдати постачання ракет.
"Краще, ніж сказати "ні, я не буду їх постачати", сказати "ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми переглянемо її", - сказав Воллес.
Ексміністр також негативно поставився до заморожування війни. Він нагадав, що Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабно.
"Проблема із заморожуванням полягає в тому, що ви повинні це гарантувати. Але ми спробували б, і українці сказали б, що Британія, Америка, Німеччина та Франція не виконали цю гарантію", – зазначив він.
Що таке Taurus?
Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограм (з них 480-кілограм це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.
Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.
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А хто ж це тоді допоміг кацапам "мінськими угодами" заморозити конфлікт і підготуватися ... не нагадаєте ?!
Згадуйте.
Чи може кари (за тупість та невігластво) від адміністратора боїтеся?
Україна значить тоді могла "стрімким домкратом" перемогти росію, а оті "поганці" - "не дали" тими угодами, та дали їй оговтатися?!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Щодня дякуємо від щирого серця!
як наказала Херпіду
А всі німці тим часом у безпеці, п'ють пивко 🍻
Куди всі подалися?
Так в чому проблема? Зробіть кільцевий обмін - Іспанія надає тауруси нам, а Німеччина компенсує їй це наданням ракет зі своїх запасів. І все.