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Воллес закликав Німеччину відправити Україні Taurus: Шольц має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну, чи ні

бен,воллес

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца в неправильній оцінці ситуації щодо війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Zeit.

Воллес звинуватив Шольца у слабкому лідерстві щодо війни в Україні. Проте зазначив, що розуміє побоювання німецького канцлера з приводу ескалації напруженості, але вони безпідставні.

"Червоні лінії Росії - це як крейда, стерта з дошки", - наголосив Воллес.

Він наголосив, що замість того, щоб виключати постачання Taurus, Шольцу краще назвати умови, які можуть виправдати постачання ракет.

"Краще, ніж сказати "ні, я не буду їх постачати", сказати "ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми переглянемо її", - сказав Воллес.

Ексміністр також негативно поставився до заморожування війни. Він нагадав, що Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабно.

"Проблема із заморожуванням полягає в тому, що ви повинні це гарантувати. Але ми спробували б, і українці сказали б, що Британія, Америка, Німеччина та Франція не виконали цю гарантію", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним, - Шольц

Що таке Taurus?

Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограм (з них 480-кілограм це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.

Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Автор: 

ракети (4000) Воллес (217) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+5
Обама-Меркель-Оланд?
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26.04.2024 12:41
+2
Так пусть шведы поставляют немецко-шведскую ракету!
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26.04.2024 13:00
+1
Шольцу насрати на Україну як і усім іншим західним політткам, вони думають, що робити з путіним, бандою чекістів з ядерним арсеналом і китаєм, що не проти отримати світове лідерство
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26.04.2024 12:42
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Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабн Джерело:
А хто ж це тоді допоміг кацапам "мінськими угодами" заморозити конфлікт і підготуватися ... не нагадаєте ?!
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26.04.2024 12:38 Відповісти
Обама-Меркель-Оланд?
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26.04.2024 12:41 Відповісти
Ще одне прізвище забув , від України ....
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26.04.2024 12:54 Відповісти
Забули?
Згадуйте.
Чи може кари (за тупість та невігластво) від адміністратора боїтеся?

Україна значить тоді могла "стрімким домкратом" перемогти росію, а оті "поганці" - "не дали" тими угодами, та дали їй оговтатися?!
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26.04.2024 13:02 Відповісти
Напевно той,хто тобі в штани насрав.
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26.04.2024 12:50 Відповісти
Уважно прочитай за останні 8 вісім років і обов'язково дай відповідь -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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26.04.2024 12:54 Відповісти
Дякуємо, містер Волес !
Щодня дякуємо від щирого серця!

як наказала Херпіду
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26.04.2024 14:12 Відповісти
А був хлопчик? Може не було таурусів?
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26.04.2024 12:38 Відповісти
невідправить,поки не дістане кіздюлєй
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26.04.2024 12:40 Відповісти
Шольцу насрати на Україну як і усім іншим західним політткам, вони думають, що робити з путіним, бандою чекістів з ядерним арсеналом і китаєм, що не проти отримати світове лідерство
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26.04.2024 12:42 Відповісти
А русня прийде, чим буде відстрелюватись? Злякався нащадок мужніх германців.
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26.04.2024 12:42 Відповісти
А чого Шольцу переживати? Все йде просто чудово - русня разом з залізом перетворюється на фарш... українцями...
А всі німці тим часом у безпеці, п'ють пивко 🍻
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26.04.2024 13:06 Відповісти
Так пусть шведы поставляют немецко-шведскую ракету!
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26.04.2024 13:00 Відповісти
Їх, таурусів, треба тільки, щоб міст Керченський зіпсувати. Жоден росіянин не загине. Після війни відбудується, які проблеми
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26.04.2024 13:13 Відповісти
рібята, а де коментатори? на яких ресурсах? Бо бачу втут зовсім зав'яло це мистецтво..
Куди всі подалися?
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26.04.2024 13:20 Відповісти
Мабуть путло кріпко тримає шольца за яєла,компромат мабуть має велике значеня.
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26.04.2024 13:24 Відповісти
крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю

Так в чому проблема? Зробіть кільцевий обмін - Іспанія надає тауруси нам, а Німеччина компенсує їй це наданням ракет зі своїх запасів. І все.
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26.04.2024 14:27 Відповісти
 
 