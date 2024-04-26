Воллес закликав Німеччину відправити Україні Taurus: Шольц має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну, чи ні

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца в неправильній оцінці ситуації щодо війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Zeit.

Воллес звинуватив Шольца у слабкому лідерстві щодо війни в Україні. Проте зазначив, що розуміє побоювання німецького канцлера з приводу ескалації напруженості, але вони безпідставні.

"Червоні лінії Росії - це як крейда, стерта з дошки", - наголосив Воллес.

Він наголосив, що замість того, щоб виключати постачання Taurus, Шольцу краще назвати умови, які можуть виправдати постачання ракет.

"Краще, ніж сказати "ні, я не буду їх постачати", сказати "ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми переглянемо її", - сказав Воллес.

Ексміністр також негативно поставився до заморожування війни. Він нагадав, що Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабно.

"Проблема із заморожуванням полягає в тому, що ви повинні це гарантувати. Але ми спробували б, і українці сказали б, що Британія, Америка, Німеччина та Франція не виконали цю гарантію", – зазначив він.

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Що таке Taurus?

Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограм (з них 480-кілограм це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.

Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.