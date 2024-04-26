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Украина вернула тела 140 павших защитников

загиблі

В Украину удалось вернуть 140 тел защитников, воевавших на Донецком, Луганском, Сумском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 140 павших Защитников.

В частности удалось репатриировать 112 тел Защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел Защитников с Сумского направления, 2 павших воина на Запорожском направлении и одного - с Херсонского направления", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Коордштабе, павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.
Отдельная благодарность за содействие - Международному комитету Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения", - добавили в штабе.

Автор: 

военнослужащие (6096) потери (4368)


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вічна пам"ять полеглим героям,
ганьба владі!!!
я прочитав параграф від коордштабу...
вони скоро почнуть поіменно називати всіх, хто брав участь в поверненні.
6 речень, щоб перерахувати учасників процесу.
і там ще нема голів ВЦА, мерів, прокурорів.....
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26.04.2024 12:52 Ответить
 
 