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На юге ПВО уничтожила 3 разведывательных БПЛА и ударный беспилотник, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Силы ПВО в течение дня 27 апреля на юге уничтожили четыре российских беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В течение дня, 27 апреля 2024 г., уничтожены российские беспилотники:

  • в Одесской области - ударный "Ланцет", разведывательные "Орлан-10" и "ZALA";
  • в Херсонской области - "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3529) ПВО (2705) Воздушные силы (2245)


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Інфографіка це добре.
Можна таку ж по зданим за сьогодні населеним пунктам...
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27.04.2024 20:58 Ответить
https://t.me/voynareal/88510 Вид з кабіни літака Як-52 під час збиття розвіддрона «Орлан»
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27.04.2024 21:28 Ответить
старый самолет но приносит пользу
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27.04.2024 21:30 Ответить
 
 