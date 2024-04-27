На юге ПВО уничтожила 3 разведывательных БПЛА и ударный беспилотник, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Силы ПВО в течение дня 27 апреля на юге уничтожили четыре российских беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В течение дня, 27 апреля 2024 г., уничтожены российские беспилотники:
- в Одесской области - ударный "Ланцет", разведывательные "Орлан-10" и "ZALA";
- в Херсонской области - "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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Можна таку ж по зданим за сьогодні населеним пунктам...