На юге ПВО уничтожила 3 разведывательных БПЛА и ударный беспилотник, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Силы ПВО в течение дня 27 апреля на юге уничтожили четыре российских беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В течение дня, 27 апреля 2024 г., уничтожены российские беспилотники:

в Одесской области - ударный "Ланцет", разведывательные "Орлан-10" и "ZALA";

в Херсонской области - "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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