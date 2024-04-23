В Днепровском районе сбили российский разведывательный беспилотник

В небе над Днепропетровской областью сбили "Орлан-10", это уже второй за вечер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

"Минус БпЛА", - отметил он.

И добавил, что в Днепровском районе сбили еще один "Орлан-10".

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