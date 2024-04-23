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В Днепровском районе сбили российский разведывательный беспилотник

орлан

В небе над Днепропетровской областью сбили "Орлан-10", это уже второй за вечер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

"Минус БпЛА", - отметил он.

И добавил, что в Днепровском районе сбили еще один "Орлан-10".

Читайте также: Силы обороны сбили российский "Орлан-10" над Днепропетровщиной, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3529) Днепропетровская область (3840)


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Добре що по трохупочали збивати нарешті. Бо у комбінації із ждунами то дуже небезпечна штука
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23.04.2024 22:59 Ответить
Сволота кацапська далі продовжує терор України.Але незабаром вигрібатиме теж,добряче вигрібатиме
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23.04.2024 23:04 Ответить
Молодці!!!
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23.04.2024 23:53 Ответить
Бляха, то пишіть , що це Дніпро , а то в Києві теж є Дніпровський район.
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24.04.2024 00:37 Ответить
 
 