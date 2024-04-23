В Дніпровському районі збили російський розвідувальний безпілотник

В небі над Дніпропетровською областю збили "Орлан-10", це вже другий за вечір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.

"Мінус БпЛА", - зазначив він.

І додав, що у Дніпровському районі збили ще один "Орлан-10".

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