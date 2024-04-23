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Новини
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В Дніпровському районі збили російський розвідувальний безпілотник

орлан

В небі над Дніпропетровською областю збили "Орлан-10", це вже другий за вечір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.

"Мінус БпЛА", - зазначив він.

І додав, що у Дніпровському районі збили ще один "Орлан-10".

Читайте: Сили оборони збили російський "Орлан-10" над Дніпропетровщиною, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4087) Дніпропетровська область (3613)


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Добре що по трохупочали збивати нарешті. Бо у комбінації із ждунами то дуже небезпечна штука
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23.04.2024 22:59 Відповісти
Сволота кацапська далі продовжує терор України.Але незабаром вигрібатиме теж,добряче вигрібатиме
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23.04.2024 23:04 Відповісти
Молодці!!!
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23.04.2024 23:53 Відповісти
Бляха, то пишіть , що це Дніпро , а то в Києві теж є Дніпровський район.
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24.04.2024 00:37 Відповісти
 
 