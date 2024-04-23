Сили оборони збили російський "Орлан-10" над Дніпропетровщиною, - ОВА
Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний безпілотник армії Росії.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Приземлили ще один безпілотник - "Орлан-10", - написав він.
Лисак зазначив, що оборонці збили ворожу "пташку", яка кружляла у Дніпровському районі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!