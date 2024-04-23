УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11879 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 593 4

Сили оборони збили російський "Орлан-10" над Дніпропетровщиною, - ОВА

орлан

Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний безпілотник армії Росії.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Приземлили ще один безпілотник - "Орлан-10", - написав він.

Лисак зазначив, що оборонці збили ворожу "пташку", яка кружляла у Дніпровському районі.

Читайте: Рашисти скинули вибухівку з дрона на Берислав: постраждав 63-річний чоловік

Автор: 

безпілотник (4087) Дніпропетровська область (3613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
показати весь коментар
23.04.2024 21:14 Відповісти
Героям слава!!
показати весь коментар
23.04.2024 21:25 Відповісти
ЗСУ називають цю етажерку ******.
показати весь коментар
23.04.2024 21:27 Відповісти
Орлан-10 израильский. Производится по израильской лицензии на россии. Израиль продлил лицензию во время войны. А другим странам запретил передать эти беспилотники Украине.
показати весь коментар
23.04.2024 22:42 Відповісти
 
 