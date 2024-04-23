Сили оборони збили російський "Орлан-10" над Дніпропетровщиною, - ОВА

Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний безпілотник армії Росії.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Приземлили ще один безпілотник - "Орлан-10", - написав він.

Лисак зазначив, що оборонці збили ворожу "пташку", яка кружляла у Дніпровському районі.

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