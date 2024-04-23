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Новости Война
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Силы обороны сбили российский "Орлан-10" над Днепропетровщиной, - ОВА

орлан

Над Днепропетровской областью сбили разведывательный беспилотник армии России.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Приземлили еще один беспилотник – "Орлан-10", – написал он.

Лысак отметил, что защитники сбили вражескую "птичку", которая кружила в Днепровском районе.

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Автор: 

беспилотник (3523) Днепропетровская область (3838)


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Молодці! Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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23.04.2024 21:14 Ответить
Героям слава!!
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23.04.2024 21:25 Ответить
ЗСУ називають цю етажерку ******.
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23.04.2024 21:27 Ответить
Орлан-10 израильский. Производится по израильской лицензии на россии. Израиль продлил лицензию во время войны. А другим странам запретил передать эти беспилотники Украине.
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23.04.2024 22:42 Ответить
 
 