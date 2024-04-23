Силы обороны сбили российский "Орлан-10" над Днепропетровщиной, - ОВА
Над Днепропетровской областью сбили разведывательный беспилотник армии России.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Приземлили еще один беспилотник – "Орлан-10", – написал он.
Лысак отметил, что защитники сбили вражескую "птичку", которая кружила в Днепровском районе.
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