На півдні ППО знищила 3 розвідувальні БпЛА та ударний безпілотник, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Сили ППО упродовж дня 27 квітня на півдні знищили чотири російські безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Упродовж дня, 27 квітня 2024 року знищено російські безпілотники:
- на Одещині - ударний "Ланцет", розвідувальні "Орлан-10" та "ZALA";
- на Херсонщині – "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
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