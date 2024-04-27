На півдні ППО знищила 3 розвідувальні БпЛА та ударний безпілотник, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО упродовж дня 27 квітня на півдні знищили чотири російські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Упродовж дня, 27 квітня 2024 року знищено російські безпілотники:

на Одещині - ударний "Ланцет", розвідувальні "Орлан-10" та "ZALA";

на Херсонщині – "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

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