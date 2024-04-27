УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6142 відвідувача онлайн
Новини
733 4

На півдні ППО знищила 3 розвідувальні БпЛА та ударний безпілотник, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО упродовж дня 27 квітня на півдні знищили чотири російські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Упродовж дня, 27 квітня 2024 року знищено російські безпілотники: 

  • на Одещині - ударний "Ланцет", розвідувальні "Орлан-10" та "ZALA";
  • на Херсонщині – "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали активніше використовувати ракети Х-59 та Х-69, - Повітряні сили

ППО 27 квітня знищила 3 безпілотники ворога

Автор: 

безпілотник (4087) ППО (3142) Повітряні сили (2585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інфографіка це добре.
Можна таку ж по зданим за сьогодні населеним пунктам...
показати весь коментар
27.04.2024 20:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/88510 Вид з кабіни літака Як-52 під час збиття розвіддрона «Орлан»
показати весь коментар
27.04.2024 21:28 Відповісти
старый самолет но приносит пользу
показати весь коментар
27.04.2024 21:30 Відповісти
 
 