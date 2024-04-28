Прокуратура заочно сообщила о подозрении россиянину, расстрелявшего капитана судна на Херсонщине
Идентифицировано и сообщено о подозрении российскому военному причастному к убийству капитана судна в Голой Пристани на Херсонщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре отмечают, что вечером 1 ноября 2022 года, подозреваемый, находясь на набережной города Голая Пристань из автоматического оружия застрелил капитана буксира РБТ-1 "Ридса" и ранил еще одно гражданское лицо.
"В тот день судно очередной раз направлялось из Херсона, перевозя людей. При попытке пришвартовки российский военный открыл прицельный огонь. Пытаясь скрыть указанное преступление, оккупанты распространяли фейк о якобы обстреле буксира украинскими военными", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ, которому инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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