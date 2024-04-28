Прокуратура заочно сообщила о подозрении россиянину, расстрелявшего капитана судна на Херсонщине

Идентифицировано и сообщено о подозрении российскому военному причастному к убийству капитана судна в Голой Пристани на Херсонщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что вечером 1 ноября 2022 года, подозреваемый, находясь на набережной города Голая Пристань из автоматического оружия застрелил капитана буксира РБТ-1 "Ридса" и ранил еще одно гражданское лицо.

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"В тот день судно очередной раз направлялось из Херсона, перевозя людей. При попытке пришвартовки российский военный открыл прицельный огонь. Пытаясь скрыть указанное преступление, оккупанты распространяли фейк о якобы обстреле буксира украинскими военными", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ, которому инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).