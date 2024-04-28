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Новости
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Прокуратура заочно сообщила о подозрении россиянину, расстрелявшего капитана судна на Херсонщине

Російському військовому, який розстріляв капітана судна на Херсонщині, оголосили підозру

Идентифицировано и сообщено о подозрении российскому военному причастному к убийству капитана судна в Голой Пристани на Херсонщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отмечают, что вечером 1 ноября 2022 года, подозреваемый, находясь на набережной города Голая Пристань из автоматического оружия застрелил капитана буксира РБТ-1 "Ридса" и ранил еще одно гражданское лицо.

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"В тот день судно очередной раз направлялось из Херсона, перевозя людей. При попытке пришвартовки российский военный открыл прицельный огонь. Пытаясь скрыть указанное преступление, оккупанты распространяли фейк о якобы обстреле буксира украинскими военными", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ, которому инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

армия РФ (19035) убийство (6476) подозрение (482) Офис Генпрокурора (2455) Херсонская область (4713)


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Топ комментарии
+14
От кого прячут их лица...?
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28.04.2024 06:12
+5
Найти и уничтожить!...
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28.04.2024 07:00
+4
Почему эти урки считают, что за свои злодеяния останутся безнаказанными?

Ну уж миру надо постараться, чтобы отвечали до третьего колена. Тогда кто-то может и задумается. брать ли грех на душу
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28.04.2024 07:14
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От кого прячут их лица...?
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28.04.2024 06:12 Ответить
Ну то ж не українець...
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28.04.2024 08:34 Ответить
та ******! ******* шифровать пидоров!
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28.04.2024 17:20 Ответить
Найти и уничтожить!...
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28.04.2024 07:00 Ответить
Почему эти урки считают, что за свои злодеяния останутся безнаказанными?

Ну уж миру надо постараться, чтобы отвечали до третьего колена. Тогда кто-то может и задумается. брать ли грех на душу
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28.04.2024 07:14 Ответить
А ти вважаєш що їм щось буде?
а-а-а - їх Бог накаже...
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28.04.2024 08:35 Ответить
Занести в систему ИИ, и отправить координаты в исполнительную службу при пересечении этими лицами границы или где соотв. видеокамеры есть
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28.04.2024 09:45 Ответить
точно-точно
На вході в Лувр та інших консерваторій поставити відеокамери спостереження і хапати прям на місті... Щоб нікуди, ну хіба шо, крім національної бібліотеки, шагу не змогли ступити...
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28.04.2024 10:22 Ответить
У нас, чудово працює прокуратура..ю.. Москалі обісруться від жаху. Зелене лайно, льє ...не крапає., струмом. здохла б одна мама Рима, вирішили б проблему
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28.04.2024 07:20 Ответить
Відновити для таких смертну кару
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28.04.2024 08:30 Ответить
Рускіє - глазкі узкіє ...
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28.04.2024 09:29 Ответить
 
 