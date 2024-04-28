Прокуратура заочно повідомила про підозру росіянину, який розстріляв капітана судна на Херсонщині

Ідентифіковано та повідомлено про підозру російському військовому причетному до вбивства капітана судна у Голій Пристані на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі зазначають, що ввечері 1 листопада 2022 року, підозрюваний, знаходячись на набережній міста Гола Пристань з автоматичної зброї застрелив капітана буксира РБТ-1 "Ридса" та поранив ще одну цивільну особу.

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"Того дня судно черговий раз прямувало із Херсона, перевозячи людей. При спробі пришвартування російський військовий відкрив прицільний вогонь. Намагаючись приховати вказаний злочин, окупанти поширювали фейк про нібито обстріл буксира українськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ, якому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).