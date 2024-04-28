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Новини
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Прокуратура заочно повідомила про підозру росіянину, який розстріляв капітана судна на Херсонщині

Російському військовому, який розстріляв капітана судна на Херсонщині, оголосили підозру

Ідентифіковано та повідомлено про підозру російському військовому причетному до вбивства капітана судна у Голій Пристані на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі зазначають, що ввечері 1 листопада 2022 року, підозрюваний, знаходячись на набережній міста Гола Пристань з автоматичної зброї застрелив капітана буксира РБТ-1 "Ридса" та поранив ще одну цивільну особу.

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"Того дня судно черговий раз прямувало із Херсона, перевозячи людей. При спробі пришвартування російський військовий відкрив прицільний вогонь. Намагаючись приховати вказаний злочин, окупанти поширювали фейк про нібито обстріл буксира українськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ, якому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

армія рф (17185) вбивство (3080) підозра (756) Офіс Генпрокурора (3236) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+14
От кого прячут их лица...?
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28.04.2024 06:12
+5
Найти и уничтожить!...
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28.04.2024 07:00
+4
Почему эти урки считают, что за свои злодеяния останутся безнаказанными?

Ну уж миру надо постараться, чтобы отвечали до третьего колена. Тогда кто-то может и задумается. брать ли грех на душу
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28.04.2024 07:14
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От кого прячут их лица...?
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28.04.2024 06:12 Відповісти
Ну то ж не українець...
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28.04.2024 08:34 Відповісти
та ******! ******* шифровать пидоров!
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28.04.2024 17:20 Відповісти
Найти и уничтожить!...
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28.04.2024 07:00 Відповісти
Почему эти урки считают, что за свои злодеяния останутся безнаказанными?

Ну уж миру надо постараться, чтобы отвечали до третьего колена. Тогда кто-то может и задумается. брать ли грех на душу
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28.04.2024 07:14 Відповісти
А ти вважаєш що їм щось буде?
а-а-а - їх Бог накаже...
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28.04.2024 08:35 Відповісти
Занести в систему ИИ, и отправить координаты в исполнительную службу при пересечении этими лицами границы или где соотв. видеокамеры есть
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28.04.2024 09:45 Відповісти
точно-точно
На вході в Лувр та інших консерваторій поставити відеокамери спостереження і хапати прям на місті... Щоб нікуди, ну хіба шо, крім національної бібліотеки, шагу не змогли ступити...
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28.04.2024 10:22 Відповісти
У нас, чудово працює прокуратура..ю.. Москалі обісруться від жаху. Зелене лайно, льє ...не крапає., струмом. здохла б одна мама Рима, вирішили б проблему
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28.04.2024 07:20 Відповісти
Відновити для таких смертну кару
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28.04.2024 08:30 Відповісти
Рускіє - глазкі узкіє ...
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28.04.2024 09:29 Відповісти
 
 