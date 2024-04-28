Россияне атаковали рекреационный объект в Николаеве, без погибших и раненых
Утром в Николаеве прогремели взрывы, оккупанты атаковали город "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"На рекреационном объекте возник пожар. Сейчас возгорание на площади 20 м2 ликвидировали спасатели. Есть повреждения.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, с вечера 27 апреля враг атаковал территорию Украины "шахедами".
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MrStepanovM
показать весь комментарий28.04.2024 17:17 Ответить Мне нравится 0
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