На Харьковщине и в Кривом Роге продолжают действовать сетевые ограничения, на Херсонщине обесточены абоненты в 50 населенных пунктах, - Минэнерго

В результате обстрелов и боевых действий частично обесточены абоненты в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В Харьковской области продолжают действовать сетевые ограничения, графики отключений применяются для около 200 тысяч абонентов. Без света остаются 26,1 тысячи точек учета.

На Днепропетровщине в результате боевых действий обесточены 45 абонентов, энергетики проводят восстановительные работы. В Кривом Роге также применяются графики отключений.

В двух населенных пунктах Донецкой области из-за вражеских обстрелов было обесточено 6588 абонентов. Ремонтные бригады запитали 6788 точек учета - в том числе те, что обесточивались ранее. Остаются без напряжения 45,6 тысячи абонентов в 95 населенных пунктах.

На утро 28 апреля в Запорожской области без света из-за боевых действий остаются 3,7 тысячи абонентов.

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В Николаевской области из-за утренней вражеской атаки обесточена трансформаторная подстанция.

Более 5 тысяч точек учета в 75 населенных пунктах остаются без света в Сумской области.

В Херсоне остаются обесточенными 2,8 тысячи точек учета, в Херсонской области без света 28,5 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты почти 180 раз обстреляли теплоэлектростанции компании. Вчерашняя атака нанесла значительные повреждения теплоэлектростанциям ДТЭК, сейчас анализируются ее последствия.