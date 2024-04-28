На Харківщині та у Кривому Розі продовжують діяти мережеві обмеження, на Херсонщині знеструмлені абоненти у 50 населених пунктах, - Міненерго

Внаслідок обстрілів та бойових дій частково знеструмлені абоненти у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міненерго.

У Харківській області продовжують діяти мережеві обмеження, графіки відключень застосовуються для близько 200 тисяч абонентів. Без світла залишаються 26,1 тисячі точок обліку.

На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій знеструмлено 45 абонентів, енергетики проводять відновлювальні роботи. У Кривому Розі також застосовуються графіки відключень

У двох населених пунктах Донецької області через ворожі обстріли було знеструмлено 6588 абонентів. Ремонтні бригади заживили 6788 точок обліку – у тому числі ті, що знеструмлювалися раніше. Залишаються без напруги 45,6 тисячі абонентів у 95 населених пунктах.

На ранок 28 квітня у Запорізькій області без світла через бойові дії залишаються 3,7 тисячі абонентів.

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У Миколаївській області через ранкову ворожу атаку знеструмлено трансформаторну підстанцію.

Понад 5 тисяч точок обліку у 75 населених пунктах залишаються без світла у Сумській області.

У Херсоні залишаються знеструмленими 2,8 тисячі точок обліку, в Херсонській області без світла 28,5 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що з початку повномасштабного вторгення окупанти майже 180 разів обстріляли теплоелектростанції компанії. Вчорашня атака завдала значних пошкоджень теплоелектростанціям ДТЕК, наразі аналізуються її наслідки.