Заблокировано более 2,5 тыс. вебсайтов, обеспечивающих деятельность по проведению азартных игр, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на апрель 2024 года, расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. Сообщено о подозрении 21 лицу. В суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе - 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок.

В 2023 году было зарегистрировано 169 правонарушений такой категории, о подозрении сообщено 74 лицам. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Остановлена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 человек, которые являются членами преступных группировок", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по результатам направленных правоохранителями рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов пока заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии.

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Прокуроры также осуществляют процессуальное руководство в производствах по ряду крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино. Среди примеров: обеспечивается процессуальное руководство в уголовном производстве по легализации средств с незаконных азартных игр онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое находясь под контролем структур и граждан РФ, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО относительно "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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