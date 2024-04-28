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Заблокировано более 2,5 тыс. вебсайтов, обеспечивающих деятельность по проведению азартных игр, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на апрель 2024 года, расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. Сообщено о подозрении 21 лицу. В суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе - 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок.

В 2023 году было зарегистрировано 169 правонарушений такой категории, о подозрении сообщено 74 лицам. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Остановлена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 человек, которые являются членами преступных группировок", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в интернете

Інфографіка

Как отмечается, по результатам направленных правоохранителями рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов пока заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии.

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Прокуроры также осуществляют процессуальное руководство в производствах по ряду крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино. Среди примеров: обеспечивается процессуальное руководство в уголовном производстве по легализации средств с незаконных азартных игр онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

Інфографіка

Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое находясь под контролем структур и граждан РФ, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Напомним, 20 апреля президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО относительно "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские букмекеры и онлайн-казино продолжают зарабатывать на украинцах, - Guardian

Автор: 

сайт (322) азартные игры (128) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+1
Зараз сайт можна створити за декілька годин, якщо з шаблонів та з типовою логікою всередині.
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28.04.2024 16:40
+1
На червоне зупиняється кубик з братками - іму в жопу влітає запор - братки вискакують і даваи ******* по запору бітами - виривають двері водія а там міліцеиськии генерал - товариш генерал ми тут стучим - стучим - не знаєм кому гроші віддати
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28.04.2024 16:57
+1
в 2019 р. саме ця зелена шобла "розганяла" тему казино и інтернет ігор. Що грошей буде, від податків, як в казці про Лас-Вегас. Самі створили проблему а зараз "мужно" ведуть боротьбу. Але здаєтся знов на власну кішеню
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28.04.2024 17:02
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2.5 к вебсантів ігрових?? Або брешуть, що такі були, або про те, що заблокували..
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28.04.2024 16:37 Ответить
Зараз сайт можна створити за декілька годин, якщо з шаблонів та з типовою логікою всередині.
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28.04.2024 16:40 Ответить
уся пробляма в тому що "заблокований" сайт не потрібно ствоювати поновому взагалі, достатньо додати йому нове незаблковане DNS імʼя, наприклад заблокували censor.net, достатньо створити йому нове ім`я наприклад censor.com &/or censor.tv, censor.ws, censor.to і тд.тп. !!! якщо блокування по ІР буде трохи важче, але в принципі нічого складного, методів обходу також маса ...
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28.04.2024 19:37 Ответить
А кому ж тепер гроші віддавати?
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28.04.2024 16:38 Ответить
пердулі можете віддати. те ж саме казіно
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28.04.2024 16:47 Ответить
На червоне зупиняється кубик з братками - іму в жопу влітає запор - братки вискакують і даваи ******* по запору бітами - виривають двері водія а там міліцеиськии генерал - товариш генерал ми тут стучим - стучим - не знаєм кому гроші віддати
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28.04.2024 16:57 Ответить
в 2019 р. саме ця зелена шобла "розганяла" тему казино и інтернет ігор. Що грошей буде, від податків, як в казці про Лас-Вегас. Самі створили проблему а зараз "мужно" ведуть боротьбу. Але здаєтся знов на власну кішеню
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28.04.2024 17:02 Ответить
Вы думали, что "налоги" в бюджет пойдут ?
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28.04.2024 17:08 Ответить
Я? Ще с глузду не з'їхав
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28.04.2024 17:10 Ответить
Від легального бізнесу податки ідуть - 100 %. Інша справа, чи усі.
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28.04.2024 19:02 Ответить
Борцунам треба ж хоч чимось займатись
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28.04.2024 17:10 Ответить
Лас-Вегас побудували у пустелі. Теж не за один рік.

Як там з податками нам розказує амерський кінематограф вже років 100.

Ще цікаво взнати хто там прибуток отримує від того Лас-Вегасу. Я мало з крісла не впав свого часу, коли прочитав.
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28.04.2024 19:05 Ответить
Убрали одних, подняли прибыль другим. Я не заметил изменений, реклама в интернете как была, так и осталась.
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28.04.2024 17:07 Ответить
Це блокування без сенсу...
Я лише здивований чому не міліон сайті, **********....
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28.04.2024 17:42 Ответить
 
 