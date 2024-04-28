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Заблоковано понад 2,5 тис. вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувалися ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, про підозру повідомлено 74 особам. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Інфографіка

Як зазначається, за наслідками направлених правоохоронцями рекомендацій щодо блокування протиправних ресурсів наразі заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕБ звинуватило відоме онлайн-казино в ухиленні від сплати податків на мільярд гривень. Ймовірно, йдеться про "Космолот"

Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Серед прикладів: забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

Інфографіка

Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян рф, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зелеський увів у дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Читайте: Один із найбільших інвесторів у гральному бізнесі Дамерау звинуватив українських силовиків у вимаганні: "У мене дежавю похмурих часів Януковича", - Financial Times

Автор: 

сайт (274) азартні ігри (276) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+1
Зараз сайт можна створити за декілька годин, якщо з шаблонів та з типовою логікою всередині.
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28.04.2024 16:40
+1
На червоне зупиняється кубик з братками - іму в жопу влітає запор - братки вискакують і даваи ******* по запору бітами - виривають двері водія а там міліцеиськии генерал - товариш генерал ми тут стучим - стучим - не знаєм кому гроші віддати
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28.04.2024 16:57
+1
в 2019 р. саме ця зелена шобла "розганяла" тему казино и інтернет ігор. Що грошей буде, від податків, як в казці про Лас-Вегас. Самі створили проблему а зараз "мужно" ведуть боротьбу. Але здаєтся знов на власну кішеню
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28.04.2024 17:02
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2.5 к вебсантів ігрових?? Або брешуть, що такі були, або про те, що заблокували..
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28.04.2024 16:37 Відповісти
Зараз сайт можна створити за декілька годин, якщо з шаблонів та з типовою логікою всередині.
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28.04.2024 16:40 Відповісти
уся пробляма в тому що "заблокований" сайт не потрібно ствоювати поновому взагалі, достатньо додати йому нове незаблковане DNS імʼя, наприклад заблокували censor.net, достатньо створити йому нове ім`я наприклад censor.com &/or censor.tv, censor.ws, censor.to і тд.тп. !!! якщо блокування по ІР буде трохи важче, але в принципі нічого складного, методів обходу також маса ...
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28.04.2024 19:37 Відповісти
А кому ж тепер гроші віддавати?
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28.04.2024 16:38 Відповісти
пердулі можете віддати. те ж саме казіно
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28.04.2024 16:47 Відповісти
На червоне зупиняється кубик з братками - іму в жопу влітає запор - братки вискакують і даваи ******* по запору бітами - виривають двері водія а там міліцеиськии генерал - товариш генерал ми тут стучим - стучим - не знаєм кому гроші віддати
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28.04.2024 16:57 Відповісти
в 2019 р. саме ця зелена шобла "розганяла" тему казино и інтернет ігор. Що грошей буде, від податків, як в казці про Лас-Вегас. Самі створили проблему а зараз "мужно" ведуть боротьбу. Але здаєтся знов на власну кішеню
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28.04.2024 17:02 Відповісти
Вы думали, что "налоги" в бюджет пойдут ?
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28.04.2024 17:08 Відповісти
Я? Ще с глузду не з'їхав
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28.04.2024 17:10 Відповісти
Від легального бізнесу податки ідуть - 100 %. Інша справа, чи усі.
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28.04.2024 19:02 Відповісти
Борцунам треба ж хоч чимось займатись
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28.04.2024 17:10 Відповісти
Лас-Вегас побудували у пустелі. Теж не за один рік.

Як там з податками нам розказує амерський кінематограф вже років 100.

Ще цікаво взнати хто там прибуток отримує від того Лас-Вегасу. Я мало з крісла не впав свого часу, коли прочитав.
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28.04.2024 19:05 Відповісти
Убрали одних, подняли прибыль другим. Я не заметил изменений, реклама в интернете как была, так и осталась.
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28.04.2024 17:07 Відповісти
Це блокування без сенсу...
Я лише здивований чому не міліон сайті, **********....
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28.04.2024 17:42 Відповісти
 
 