Один человек получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. На Николаевщине враг атаковал дроном-камикадзе промышленное предприятие

За прошедшие сутки оккупанты 346 раз ударили по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

28 апреля российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки 1 человек получил ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 6 авиаударов по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Работино. Почти 120 БпЛА различных типов атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО Левадного, Малой Токмачки и Работино.

216 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового, и Степногорска.

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В Николаевской области за прошедшие сутки враг атаковал FPV-дроном Веснянскую громаду, сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"В результате атаки повреждено имущество промышленного предприятия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.