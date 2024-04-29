Одна людина дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. На Миколаївщині ворог атакував дроном-камікадзе промислове підприємство
Впродовж минулої доби окупанти 346 разів ударили по 10 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
28 квітня російські військовослужбовці завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки 1 людина дістала поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Крім того, минулої доби росіяни завдали 6 авіаударів по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному. Майже 120 БпЛА різних типів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ Левадного, Малої Токмачки та Роботиного.
216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська.
У Миколаївській області минулої доби ворог атакував FPV-дроном Веснянську громаду, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок атаки пошкоджено майно промислового підприємства. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль