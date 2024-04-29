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Россияне начали защищать критически важные объекты от дронов сетками, они оказались не хуже РЭБ, - Forbes

дрони

Оккупанты начали применить несколько низкотехнологичных нетрадиционных методов противодействия украинским БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке для Forbes пишет доцент кафедры системной инженерии Военной академии США Миттал Викрам.

"Российская оборонно-промышленная база движется медленнее украинской. Она ограничена жесткой структурой закупок. Учитывая это, а также быстрые темпы разработок украинских беспилотников, в РФ решили применить несколько низкотехнологичных нетрадиционных методов противодействия украинским дронам", - отметил он.

Ранее Россия защищала свои критически важные объекты многочисленными системами ПВО, также активно использовала радиоэлектронную борьбу. Однако Украина научилась обходить влияние РЭБ. Системы ПВО нужны на фронте, а огромную российскую территорию невозможно прикрыть огневыми мобильными группами, как это делают украинские военные. Поэтому российские компании начали изготавливать старые, но довольно эффективные антидронные средства - сетки, решетки, металлические защитные конструкции.

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Эти большие металлические сетки могут полностью оградить здание и поддерживаются швартовными тросами, закрепленными на металлических кольях в земле. Хотя эти сетки не такие передовые, как системы радиоэлектронной борьбы, они оказались эффективными.

"В условиях дефицита средств ПВО в России, способных защитить каждую потенциальную цель, и неэффективности многих систем против украинских беспилотников, эти сетки стали бесценными. БпЛА трудно обнаружить эти сетки, из-за чего они часто разбиваются после столкновения. Даже если дрону удастся обнаружить сетку, он все равно не сможет достичь цели", - пояснил специалист.

Напомним, издание The Economist недавно сообщило, что Украина разработала новые супердроны с дальностью 3000 км. Они способны долететь до Сибири и искать и поражать удаленные цели.

Автор: 

Forbes (118) защита (184) россия (95361) дроны (3841)


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Топ комментарии
+9
А наші лише гроші скомуниздили, а могли б і самі сітками тес оплести
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29.04.2024 09:06
+7
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29.04.2024 08:59
+6
Сітка не врятує від ракети, навіть шахеда не дуже, вона лише від маленьких дронів...
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29.04.2024 09:10
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На кожну дію є протидія. Про то треба час. Ароблкма в тому, що час обмежений.
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29.04.2024 08:54 Ответить
Что это было?
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29.04.2024 09:54 Ответить
"Проблема"
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29.04.2024 10:05 Ответить
заряд "ударне ядро" і до сраки ваша сітка

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29.04.2024 13:22 Ответить
Ударне ядро після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 вибуху формується не відразу, а на деякій відстані від лицьової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 БЧ , яке становить для різних зразків зброї від 40 см до 10-20 м.
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29.04.2024 13:23 Ответить
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29.04.2024 08:59 Ответить
А наші лише гроші скомуниздили, а могли б і самі сітками тес оплести
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29.04.2024 09:06 Ответить
Сітка не врятує від ракети, навіть шахеда не дуже, вона лише від маленьких дронів...
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29.04.2024 09:10 Ответить
Росіяни не від маленьких дронів захищаються, правда?
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29.04.2024 09:16 Ответить
Про ракеты ни одного слова нет.
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29.04.2024 09:56 Ответить
Так Трипільску чи Бурштинську ТЕС уразили ж не дронами, а саме ракетами...
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29.04.2024 10:11 Ответить
Їм нема коли-саме крадуть самозабутньо.
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29.04.2024 09:12 Ответить
Какими ситками, какие тес, когда там ракета весом в тонну с 450 кг взрывчатки прилетает...
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29.04.2024 09:54 Ответить
і страшного зайця

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29.04.2024 13:19 Ответить
Форбс гавкає, а НПЗ горять...
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29.04.2024 09:29 Ответить
Ці новини були вже давно, але з початку з них сміялися, а тепер кажуть , що вони ефективні.
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29.04.2024 09:30 Ответить
Є такий фізичний ефект,"ударне ядро" називається.
І ще тандемні **********.
Та й термобаричному заряду сітка якось похєр. Як і дрібноосколковому.
Так що на кожну хитру сраку знайдеться хєр з різьбою.
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29.04.2024 09:42 Ответить
На війні так завжди.
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29.04.2024 12:45 Ответить
А навіщо щось видумувати? Почитати українські пабліки з осені 22 року - там всі ідеї по захисту викладено.
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29.04.2024 09:42 Ответить
Радянсько - російске золоте правило " Гавно + Палка" в короткостроковій перспективі виявляється дієвим.
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29.04.2024 10:18 Ответить
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29.04.2024 10:59 Ответить
Так дрони тепер доведеться запускати парами або більше...один пробиває захист ,інший заходить за ним на ціль...
Гадаю наші інженери ще щось придумають...
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29.04.2024 11:02 Ответить
Правильно, первый маленький пробивает, остальные дроны за ним. Пусть навешивают и дальше, это всё равно сложная инженерная конструкция
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29.04.2024 12:23 Ответить
така ***** не рятує обладнання від від БПЛА з бойовою частиною типу "ударне ядро". Але ж виробники арматурного прокату на росії збагатяться ще трохи.
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29.04.2024 15:10 Ответить
 
 