Россияне начали защищать критически важные объекты от дронов сетками, они оказались не хуже РЭБ, - Forbes

Оккупанты начали применить несколько низкотехнологичных нетрадиционных методов противодействия украинским БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке для Forbes пишет доцент кафедры системной инженерии Военной академии США Миттал Викрам.

"Российская оборонно-промышленная база движется медленнее украинской. Она ограничена жесткой структурой закупок. Учитывая это, а также быстрые темпы разработок украинских беспилотников, в РФ решили применить несколько низкотехнологичных нетрадиционных методов противодействия украинским дронам", - отметил он.

Ранее Россия защищала свои критически важные объекты многочисленными системами ПВО, также активно использовала радиоэлектронную борьбу. Однако Украина научилась обходить влияние РЭБ. Системы ПВО нужны на фронте, а огромную российскую территорию невозможно прикрыть огневыми мобильными группами, как это делают украинские военные. Поэтому российские компании начали изготавливать старые, но довольно эффективные антидронные средства - сетки, решетки, металлические защитные конструкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ отчитывается о 17 уничтоженных над Россией дронов, губернатор Калужской области говорит, что 3 беспилотника упали в районе нефтебазы

Эти большие металлические сетки могут полностью оградить здание и поддерживаются швартовными тросами, закрепленными на металлических кольях в земле. Хотя эти сетки не такие передовые, как системы радиоэлектронной борьбы, они оказались эффективными.

"В условиях дефицита средств ПВО в России, способных защитить каждую потенциальную цель, и неэффективности многих систем против украинских беспилотников, эти сетки стали бесценными. БпЛА трудно обнаружить эти сетки, из-за чего они часто разбиваются после столкновения. Даже если дрону удастся обнаружить сетку, он все равно не сможет достичь цели", - пояснил специалист.

Напомним, издание The Economist недавно сообщило, что Украина разработала новые супердроны с дальностью 3000 км. Они способны долететь до Сибири и искать и поражать удаленные цели.