Міноборони РФ звітує про 17 знищених над Росією дронів, губернатор Калузької області каже, що 3 безпілотники впали у районі нафтобази

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч на 28 квітня нібито силами російської ППО було знищено 17 українських безпілотників над територією 4 регіонів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

За твердженням ворожого Міноборони, нібито дев'ять було знищено над територією Брянської області, три - над Курською областю, два - над Бєлгородською областю та три - над територією Калузької області РФ.

Як повідомив у телеграм-каналі губернатор Калузької області Владислав Шапша, сьогодні вночі о 3.40 у районі нафтобази м.Людинове сталося "падіння 3 БПЛА".

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Втім, як запевняє російський чиновник, постраждалих та руйнувань немає.

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, у ніч на 27 квітня дрони атакували Краснодарський край РФ. Під ударом перебували нафтопереробний завод ТОВ "Слов’янськ ЕКО", Ільський НПЗ та інші об’єкти регіону. Згодом стало відомо, що удар по військовому аеродрому та двох НПЗ у Краснодарському краї РФ - робота СБУ.