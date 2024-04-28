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Новини Війна
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Міноборони РФ звітує про 17 знищених над Росією дронів, губернатор Калузької області каже, що 3 безпілотники впали у районі нафтобази

область,калузька

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч на 28 квітня нібито силами російської ППО було знищено 17 українських безпілотників над територією 4 регіонів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

За твердженням ворожого Міноборони, нібито дев'ять було знищено над територією Брянської області, три - над Курською областю, два - над Бєлгородською областю та три - над територією Калузької області РФ.

Як повідомив у телеграм-каналі губернатор Калузької області Владислав Шапша, сьогодні вночі о 3.40 у районі нафтобази м.Людинове сталося "падіння 3 БПЛА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічне полювання дронів СБУ: "бавовна" на військовому аеродромі та двох НПЗ у Краснодарському краї РФ

Втім, як запевняє російський чиновник, постраждалих та руйнувань немає.

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, у ніч на 27 квітня дрони атакували Краснодарський край РФ. Під ударом перебували нафтопереробний завод ТОВ "Слов’янськ ЕКО", Ільський НПЗ та інші об’єкти регіону. Згодом стало відомо, що удар по військовому аеродрому та двох НПЗ у Краснодарському краї РФ - робота СБУ.

Автор: 

росія (64911) дрони (4620)


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Нафтобаза збила три безпілотники, була бавовна
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28.04.2024 10:25 Відповісти
Там ще наші вдарили по мису Тарханкут у Криму:



А ось що пишуть русняві пабліки:

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28.04.2024 10:26 Відповісти
сцаря коронувати 7 травня будуть, от би наші відсалютовали по кремлю...😻
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28.04.2024 10:41 Відповісти
Не мин"оборони" а минвійни рф!
Який сенс писати що там звітують брехливі рашисти?!
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28.04.2024 11:11 Відповісти
і не забувайте про у посьолкє Полотняний Завод (потужність переробки 1 млн тон нафти на рік), бо вже більше місяця, як туди не прилітало. Можно ще завітати на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B041 НБ "Аркон" у Жилєтово , яка від цього НПЗ у трьох кілометрах. У Жилєтово резервуарів на 20 тисяч кубів, в яких крім бензина та дизеля зберігається реактивне паливо і керосін.
І з січня місяця нічого не прилітало на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 НБ "Калуганєфтєпродкт" , а ще в кілометрі https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 парк резервуарів Управління Федерального агентства з державних резервів у Центральному федеральному округу.
По калужській ще хєрачить і хєрачить.
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28.04.2024 12:23 Відповісти
 
 