Минобороны РФ отчитывается о 17 уничтоженных над Россией дронов, губернатор Калужской области говорит, что 3 беспилотника упали в районе нефтебазы
В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 28 апреля якобы силами российской ПВО было уничтожено 17 украинских беспилотников над территорией 4 регионов РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
По утверждению вражеского Минобороны, якобы девять было уничтожено над территорией Брянской области, три - над Курской областью, два - над Белгородской областью и три - над территорией Калужской области РФ.
Как сообщил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г.Людиново произошло "падение 3 БПЛА".
Впрочем, как уверяет российский чиновник, пострадавших и разрушений нет.
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля дроны атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом находились нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО", Ильский НПЗ и другие объекты региона. Впоследствии стало известно, что удар по военному аэродрому и двум НПЗ в Краснодарском крае РФ - работа СБУ.
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А ось що пишуть русняві пабліки:
Який сенс писати що там звітують брехливі рашисти?!
І з січня місяця нічого не прилітало на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 НБ "Калуганєфтєпродкт" , а ще в кілометрі https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 парк резервуарів Управління Федерального агентства з державних резервів у Центральному федеральному округу.
По калужській ще хєрачить і хєрачить.