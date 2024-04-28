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Новости Война
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Минобороны РФ отчитывается о 17 уничтоженных над Россией дронов, губернатор Калужской области говорит, что 3 беспилотника упали в районе нефтебазы

область,калузька

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 28 апреля якобы силами российской ПВО было уничтожено 17 украинских беспилотников над территорией 4 регионов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

По утверждению вражеского Минобороны, якобы девять было уничтожено над территорией Брянской области, три - над Курской областью, два - над Белгородской областью и три - над территорией Калужской области РФ.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г.Людиново произошло "падение 3 БПЛА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная охота дронов СБУ: "хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в Краснодарском крае РФ

Впрочем, как уверяет российский чиновник, пострадавших и разрушений нет.

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля дроны атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом находились нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск ЭКО", Ильский НПЗ и другие объекты региона. Впоследствии стало известно, что удар по военному аэродрому и двум НПЗ в Краснодарском крае РФ - работа СБУ.

Автор: 

россия (95352) дроны (3841)


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Нафтобаза збила три безпілотники, була бавовна
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28.04.2024 10:25 Ответить
Там ще наші вдарили по мису Тарханкут у Криму:



А ось що пишуть русняві пабліки:

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28.04.2024 10:26 Ответить
сцаря коронувати 7 травня будуть, от би наші відсалютовали по кремлю...😻
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28.04.2024 10:41 Ответить
Не мин"оборони" а минвійни рф!
Який сенс писати що там звітують брехливі рашисти?!
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28.04.2024 11:11 Ответить
і не забувайте про у посьолкє Полотняний Завод (потужність переробки 1 млн тон нафти на рік), бо вже більше місяця, як туди не прилітало. Можно ще завітати на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B041 НБ "Аркон" у Жилєтово , яка від цього НПЗ у трьох кілометрах. У Жилєтово резервуарів на 20 тисяч кубів, в яких крім бензина та дизеля зберігається реактивне паливо і керосін.
І з січня місяця нічого не прилітало на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 НБ "Калуганєфтєпродкт" , а ще в кілометрі https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 парк резервуарів Управління Федерального агентства з державних резервів у Центральному федеральному округу.
По калужській ще хєрачить і хєрачить.
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28.04.2024 12:23 Ответить
 
 