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Новини
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Росіяни почали захищати критично важливі об’єкти від дронів сітками, вони виявилися не гіршими за РЕБ, - Forbes

дрони

Окупанти почали застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй колонці для Forbes пише доцент кафедри системної інженерії Військової академії США Міттал Вікрам.

"Російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську. Вона обмежена жорсткою структурою закупівель. Враховуючи це, а також швидкі темпи розробок українських безпілотників, у РФ вирішили застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським дронам", - зазначив він.

Раніше Росія захищала свої критично важливі об'єкти численними системами ППО, також активно використовувала радіоелектронну боротьбу. Проте Україна навчилася обходити вплив РЕБ. Системи ППО потрібні на фронті, а величезну російську територію неможливо прикрити вогневими мобільними групами, як це роблять українські військові. Тому російські компанії почали виготовляти старі, але доволі ефективні антидронові засоби - сітки, решітки, металеві захисні конструкції.

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Ці великі металеві сітки можуть повністю огородити будівлю і підтримуються швартовними тросами, закріпленими на металевих кілках у землі. Хоча ці сітки не такі передові, як системи радіоелектронної боротьби, вони виявилися ефективними.

"В умовах дефіциту засобів ППО у Росії, здатних захистити кожну потенційну ціль, і неефективності багатьох систем проти українських безпілотників, ці сітки стали безцінними. БпЛА важко виявити ці сітки, через що вони часто розбиваються після зіткнення. Навіть якщо дрону вдасться виявити сітку, він все одно не зможе досягти цілі", - пояснив фахівець.

Нагадаємо, видання The Economist нещодавно повідомило, що Україна розробила нові супердрони з дальністю 3000 км.  Вони здатні долетіти до Сибіру та шукати й вражати віддалені цілі.

Автор: 

Forbes (160) захист (157) росія (64923) дрони (4620)


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Топ коментарі
+9
А наші лише гроші скомуниздили, а могли б і самі сітками тес оплести
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29.04.2024 09:06
+7
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29.04.2024 08:59
+6
Сітка не врятує від ракети, навіть шахеда не дуже, вона лише від маленьких дронів...
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29.04.2024 09:10
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На кожну дію є протидія. Про то треба час. Ароблкма в тому, що час обмежений.
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29.04.2024 08:54 Відповісти
Что это было?
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29.04.2024 09:54 Відповісти
"Проблема"
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29.04.2024 10:05 Відповісти
заряд "ударне ядро" і до сраки ваша сітка

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29.04.2024 13:22 Відповісти
Ударне ядро після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 вибуху формується не відразу, а на деякій відстані від лицьової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 БЧ , яке становить для різних зразків зброї від 40 см до 10-20 м.
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29.04.2024 13:23 Відповісти
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29.04.2024 08:59 Відповісти
А наші лише гроші скомуниздили, а могли б і самі сітками тес оплести
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29.04.2024 09:06 Відповісти
Сітка не врятує від ракети, навіть шахеда не дуже, вона лише від маленьких дронів...
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29.04.2024 09:10 Відповісти
Росіяни не від маленьких дронів захищаються, правда?
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29.04.2024 09:16 Відповісти
Про ракеты ни одного слова нет.
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29.04.2024 09:56 Відповісти
Так Трипільску чи Бурштинську ТЕС уразили ж не дронами, а саме ракетами...
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29.04.2024 10:11 Відповісти
Їм нема коли-саме крадуть самозабутньо.
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29.04.2024 09:12 Відповісти
Какими ситками, какие тес, когда там ракета весом в тонну с 450 кг взрывчатки прилетает...
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29.04.2024 09:54 Відповісти
і страшного зайця

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29.04.2024 13:19 Відповісти
Форбс гавкає, а НПЗ горять...
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29.04.2024 09:29 Відповісти
Ці новини були вже давно, але з початку з них сміялися, а тепер кажуть , що вони ефективні.
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29.04.2024 09:30 Відповісти
Є такий фізичний ефект,"ударне ядро" називається.
І ще тандемні **********.
Та й термобаричному заряду сітка якось похєр. Як і дрібноосколковому.
Так що на кожну хитру сраку знайдеться хєр з різьбою.
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29.04.2024 09:42 Відповісти
На війні так завжди.
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29.04.2024 12:45 Відповісти
А навіщо щось видумувати? Почитати українські пабліки з осені 22 року - там всі ідеї по захисту викладено.
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29.04.2024 09:42 Відповісти
Радянсько - російске золоте правило " Гавно + Палка" в короткостроковій перспективі виявляється дієвим.
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29.04.2024 10:18 Відповісти
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29.04.2024 10:59 Відповісти
Так дрони тепер доведеться запускати парами або більше...один пробиває захист ,інший заходить за ним на ціль...
Гадаю наші інженери ще щось придумають...
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29.04.2024 11:02 Відповісти
Правильно, первый маленький пробивает, остальные дроны за ним. Пусть навешивают и дальше, это всё равно сложная инженерная конструкция
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29.04.2024 12:23 Відповісти
така ***** не рятує обладнання від від БПЛА з бойовою частиною типу "ударне ядро". Але ж виробники арматурного прокату на росії збагатяться ще трохи.
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29.04.2024 15:10 Відповісти
 
 