Росіяни почали захищати критично важливі об’єкти від дронів сітками, вони виявилися не гіршими за РЕБ, - Forbes

Окупанти почали застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй колонці для Forbes пише доцент кафедри системної інженерії Військової академії США Міттал Вікрам.

"Російська оборонно-промислова база рухається повільніше за українську. Вона обмежена жорсткою структурою закупівель. Враховуючи це, а також швидкі темпи розробок українських безпілотників, у РФ вирішили застосувати кілька низькотехнологічних нетрадиційних методів протидії українським дронам", - зазначив він.

Раніше Росія захищала свої критично важливі об'єкти численними системами ППО, також активно використовувала радіоелектронну боротьбу. Проте Україна навчилася обходити вплив РЕБ. Системи ППО потрібні на фронті, а величезну російську територію неможливо прикрити вогневими мобільними групами, як це роблять українські військові. Тому російські компанії почали виготовляти старі, але доволі ефективні антидронові засоби - сітки, решітки, металеві захисні конструкції.

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Ці великі металеві сітки можуть повністю огородити будівлю і підтримуються швартовними тросами, закріпленими на металевих кілках у землі. Хоча ці сітки не такі передові, як системи радіоелектронної боротьби, вони виявилися ефективними.

"В умовах дефіциту засобів ППО у Росії, здатних захистити кожну потенційну ціль, і неефективності багатьох систем проти українських безпілотників, ці сітки стали безцінними. БпЛА важко виявити ці сітки, через що вони часто розбиваються після зіткнення. Навіть якщо дрону вдасться виявити сітку, він все одно не зможе досягти цілі", - пояснив фахівець.

Нагадаємо, видання The Economist нещодавно повідомило, що Україна розробила нові супердрони з дальністю 3000 км. Вони здатні долетіти до Сибіру та шукати й вражати віддалені цілі.