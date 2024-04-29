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Семь крупнейших банков Европы выплатили РФ 800 млн евро налогов в прошлом году, - Financial Times. ИНФОГРАФИКА

Крупнейшие европейские банки, которые продолжают работать в России, в прошлом году выплатили Кремлю более 800 млн евро налогов. Это вчетверо больше, чем до полномасштабной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Эти банки - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена средствами, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат.

Налоги, которые уплатили европейские банки, составляющие около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.

Более половины налоговых выплат европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, который имеет наибольшее присутствие в РФ среди иностранных кредиторов.

Європейські банки заплатили в Росії 800 млн євро податків

После начала полномасштабной войны RBI неоднократно заявлял о планах сократить деятельность в РФ. Он столкнулся с постоянной критикой со стороны Европейского центрального банка и Министерства финансов США. Хотя RBI предпринял некоторые усилия по сокращению своего присутствия в России, некоторые меры указывают на обратное. Недавние объявления RBI о вакансиях в РФ свидетельствуют об амбициозных планах по "многократному расширению активной клиентской базы".

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"Налоги, которые платят европейские банки, являются примером того, как иностранные компании в России помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции. Иностранные кредиторы выиграли не только от высоких процентных ставок, но и от международных санкций против российских банков. Подобные меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", - отмечают в издании.

Напомним, Intesa Sanpaolo, один из крупнейших итальянских банков в Европе, получил разрешение от российского диктатора Владимира Путина на продажу своих активов в РФ. Путин подписал соответствующий указ.

Автор: 

банки (1935) прибыль (95) россия (95361)


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Топ комментарии
+7
Я чогось не розумію в цьому житті. Як! Однією рукою торгуєте - іншою воюєте, боїтеся ескалації, ну і глибока стурбованість, як без неї. А як же санкції? Який глобальний цинізм.
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29.04.2024 09:25
+7
бо торгують одні, а воюють інші
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29.04.2024 09:47
+5
Ну т.е. если исключить продажный австрийский Райфайзен, то там миллионов 300 за год останется на десяток других банков, т.е. копейки.
А вот австрийцы полмиллиарда гахнули, это серьезно...
Как там ту трынду звали, Кнайсль что-ли, страшную бабу, что с Путиным танцевала... вот так дела делаются...
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29.04.2024 10:00
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Правила форума Совет форумчан
Я чогось не розумію в цьому житті. Як! Однією рукою торгуєте - іншою воюєте, боїтеся ескалації, ну і глибока стурбованість, як без неї. А як же санкції? Який глобальний цинізм.
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29.04.2024 09:25 Ответить
бо торгують одні, а воюють інші
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29.04.2024 09:47 Ответить
Tempora mutantur, masculorum concubitoribus non mutare.
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29.04.2024 10:27 Ответить
Такий бізнес... допомагати обом сторонам війни... в раші не тільки банки а і нафтогазові компанії та інші виробники
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29.04.2024 10:48 Ответить
якщо вони виплатили податки, то вони заробили у 5 разів більше і скоріш за все вивели ці гроші )) усякі СБЕРи, ВТБ, Альфа та інші кацапські банки під санкціями гєй-ропи, тому бабло крутят через європейські - а значить усі оборутки під контролем.
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29.04.2024 09:30 Ответить
Козлины конченные
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29.04.2024 09:40 Ответить
Навіщо тут ця інформація, і так вже зрозуміло, що українці платять своїми життями за бізнес на крові!
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29.04.2024 09:42 Ответить
Цікаво, а НБУ питаннячка не буде задавати нашим ОТР та Райфайзен з цього приводу? Чи невдобненько?
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29.04.2024 09:52 Ответить
Всё что надо знать про эффективные санкции и помощь до конца...
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29.04.2024 09:57 Ответить
нажаль, Гєйропа ще не може повністю відмовитись від парашинського газу.. та же хфранція, купувала в них СПГ і одночасно поставляє Україні озброєння! Та і пиняти на європейців можна б лише тоді, коли сама Україна після 2014 року відмовилася б від закупок і рашці... але зелені мародери наростили обсяги співпраці з агресором по максимуму у 2020 році https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/9/682210/
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29.04.2024 10:41 Ответить
Координацией украинской санкционной политики с ЕС , должна заниматься специально созданная комиссия под руководством незаменимого Ермака...
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29.04.2024 09:59 Ответить
Ну т.е. если исключить продажный австрийский Райфайзен, то там миллионов 300 за год останется на десяток других банков, т.е. копейки.
А вот австрийцы полмиллиарда гахнули, это серьезно...
Как там ту трынду звали, Кнайсль что-ли, страшную бабу, что с Путиным танцевала... вот так дела делаются...
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29.04.2024 10:00 Ответить
Напевно воно не тільки танцювало
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29.04.2024 10:52 Ответить
Здається на минулій неділі Австрія 100 млн допомоги надала. От така м...я, малята.
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29.04.2024 10:39 Ответить
Напевно кожен українець,отримавши таку інформацію,закриє рахунки в ціх банках?
А на державному рівні?
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29.04.2024 10:51 Ответить
 
 