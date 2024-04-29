Семь крупнейших банков Европы выплатили РФ 800 млн евро налогов в прошлом году, - Financial Times. ИНФОГРАФИКА
Крупнейшие европейские банки, которые продолжают работать в России, в прошлом году выплатили Кремлю более 800 млн евро налогов. Это вчетверо больше, чем до полномасштабной войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Эти банки - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена средствами, которые банки не могут вывести из страны, что приводит к увеличению налоговых выплат.
Налоги, которые уплатили европейские банки, составляющие около 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.
Более половины налоговых выплат европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, который имеет наибольшее присутствие в РФ среди иностранных кредиторов.
После начала полномасштабной войны RBI неоднократно заявлял о планах сократить деятельность в РФ. Он столкнулся с постоянной критикой со стороны Европейского центрального банка и Министерства финансов США. Хотя RBI предпринял некоторые усилия по сокращению своего присутствия в России, некоторые меры указывают на обратное. Недавние объявления RBI о вакансиях в РФ свидетельствуют об амбициозных планах по "многократному расширению активной клиентской базы".
"Налоги, которые платят европейские банки, являются примером того, как иностранные компании в России помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции. Иностранные кредиторы выиграли не только от высоких процентных ставок, но и от международных санкций против российских банков. Подобные меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", - отмечают в издании.
Напомним, Intesa Sanpaolo, один из крупнейших итальянских банков в Европе, получил разрешение от российского диктатора Владимира Путина на продажу своих активов в РФ. Путин подписал соответствующий указ.
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А вот австрийцы полмиллиарда гахнули, это серьезно...
Как там ту трынду звали, Кнайсль что-ли, страшную бабу, что с Путиным танцевала... вот так дела делаются...
А на державному рівні?