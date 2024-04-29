Сім найбільших банків Європи виплатили РФ 800 млн євро податків минулого року, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

Найбільші європейські банки, які продовжують працювати в Росії, торік виплатили Кремлю понад 800 млн євро податків. Це вчетверо більше, ніж до повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Ці банки - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий коштами, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, які сплатили європейські банки, становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції

Більш ніж половина податкових виплат європейських банків припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у РФ серед іноземних кредиторів.

Після початку повномасштабної війни RBI неодноразово заявляв про плани скоротити діяльність у РФ. Він зіштовхнувся із постійною критикою з боку Європейського центрального банку та Міністерства фінансів США. Хоча RBI зробив деякі зусилля зі скорочення своєї присутності в Росії, деякі заходи вказують на протилежне. Нещодавні оголошення RBI про вакансії у РФ свідчать про амбітні плани щодо "багаторазового розширення активної клієнтської бази".

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"Податки, які сплачують європейські банки, є прикладом того, як іноземні компанії в Росії допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції. Іноземні кредитори виграли не лише від вищих відсоткових ставок, а й від міжнародних санкцій проти російських банків. Подібні заходи позбавили їх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем та підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні", - зазначають у виданні.

Нагадаємо, Intesa Sanpaolo, один з найбільших італійських банків в Європі, отримав дозвіл від російського диктатора Володимира Путіна на продаж своїх активів у РФ. Путін підписав відповідний указ.