УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини
2 966 16

Сім найбільших банків Європи виплатили РФ 800 млн євро податків минулого року, - Financial Times. ІНФОГРАФІКА

Найбільші європейські банки, які продовжують працювати в Росії, торік виплатили Кремлю понад 800 млн євро податків. Це вчетверо більше, ніж до повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Ці банки - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад 3 млрд євро у 2023 році. Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий  коштами, які банки не можуть вивести з країни, що призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, які сплатили  європейські банки, становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету Росії на 2024 рік, є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції

Більш ніж половина податкових виплат європейських банків припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у РФ серед іноземних кредиторів.

Європейські банки заплатили в Росії 800 млн євро податків

Після початку повномасштабної війни RBI неодноразово заявляв про плани скоротити діяльність у РФ. Він зіштовхнувся із постійною критикою з боку Європейського центрального банку та Міністерства фінансів США. Хоча RBI зробив деякі зусилля зі скорочення своєї присутності в Росії, деякі заходи вказують на протилежне. Нещодавні оголошення RBI про вакансії у РФ свідчать про амбітні плани щодо "багаторазового розширення активної клієнтської бази".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія отримує компоненти для зброї через союзників України, - The Insider

"Податки, які сплачують європейські банки, є прикладом того, як іноземні компанії в Росії допомагають Кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції. Іноземні кредитори виграли не лише від вищих відсоткових ставок, а й від міжнародних санкцій проти російських банків. Подібні заходи позбавили їх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем та підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні", - зазначають у виданні.

Нагадаємо,  Intesa Sanpaolo, один з найбільших італійських банків в Європі, отримав дозвіл від російського диктатора Володимира Путіна на продаж своїх активів у РФ. Путін підписав відповідний указ.

Автор: 

банки (7709) прибуток (1836) росія (64923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Я чогось не розумію в цьому житті. Як! Однією рукою торгуєте - іншою воюєте, боїтеся ескалації, ну і глибока стурбованість, як без неї. А як же санкції? Який глобальний цинізм.
показати весь коментар
29.04.2024 09:25
+7
бо торгують одні, а воюють інші
показати весь коментар
29.04.2024 09:47
+5
Ну т.е. если исключить продажный австрийский Райфайзен, то там миллионов 300 за год останется на десяток других банков, т.е. копейки.
А вот австрийцы полмиллиарда гахнули, это серьезно...
Как там ту трынду звали, Кнайсль что-ли, страшную бабу, что с Путиным танцевала... вот так дела делаются...
показати весь коментар
29.04.2024 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я чогось не розумію в цьому житті. Як! Однією рукою торгуєте - іншою воюєте, боїтеся ескалації, ну і глибока стурбованість, як без неї. А як же санкції? Який глобальний цинізм.
показати весь коментар
29.04.2024 09:25 Відповісти
бо торгують одні, а воюють інші
показати весь коментар
29.04.2024 09:47 Відповісти
Tempora mutantur, masculorum concubitoribus non mutare.
показати весь коментар
29.04.2024 10:27 Відповісти
Такий бізнес... допомагати обом сторонам війни... в раші не тільки банки а і нафтогазові компанії та інші виробники
показати весь коментар
29.04.2024 10:48 Відповісти
якщо вони виплатили податки, то вони заробили у 5 разів більше і скоріш за все вивели ці гроші )) усякі СБЕРи, ВТБ, Альфа та інші кацапські банки під санкціями гєй-ропи, тому бабло крутят через європейські - а значить усі оборутки під контролем.
показати весь коментар
29.04.2024 09:30 Відповісти
Козлины конченные
показати весь коментар
29.04.2024 09:40 Відповісти
Навіщо тут ця інформація, і так вже зрозуміло, що українці платять своїми життями за бізнес на крові!
показати весь коментар
29.04.2024 09:42 Відповісти
Цікаво, а НБУ питаннячка не буде задавати нашим ОТР та Райфайзен з цього приводу? Чи невдобненько?
показати весь коментар
29.04.2024 09:52 Відповісти
Всё что надо знать про эффективные санкции и помощь до конца...
показати весь коментар
29.04.2024 09:57 Відповісти
нажаль, Гєйропа ще не може повністю відмовитись від парашинського газу.. та же хфранція, купувала в них СПГ і одночасно поставляє Україні озброєння! Та і пиняти на європейців можна б лише тоді, коли сама Україна після 2014 року відмовилася б від закупок і рашці... але зелені мародери наростили обсяги співпраці з агресором по максимуму у 2020 році https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/9/682210/
показати весь коментар
29.04.2024 10:41 Відповісти
Координацией украинской санкционной политики с ЕС , должна заниматься специально созданная комиссия под руководством незаменимого Ермака...
показати весь коментар
29.04.2024 09:59 Відповісти
Ну т.е. если исключить продажный австрийский Райфайзен, то там миллионов 300 за год останется на десяток других банков, т.е. копейки.
А вот австрийцы полмиллиарда гахнули, это серьезно...
Как там ту трынду звали, Кнайсль что-ли, страшную бабу, что с Путиным танцевала... вот так дела делаются...
показати весь коментар
29.04.2024 10:00 Відповісти
Напевно воно не тільки танцювало
показати весь коментар
29.04.2024 10:52 Відповісти
Здається на минулій неділі Австрія 100 млн допомоги надала. От така м...я, малята.
показати весь коментар
29.04.2024 10:39 Відповісти
Напевно кожен українець,отримавши таку інформацію,закриє рахунки в ціх банках?
А на державному рівні?
показати весь коментар
29.04.2024 10:51 Відповісти
 
 