Иногда вражеские дроны находятся в воздухе непродолжительное время, тогда их тип трудно определить, - Воздушные силы

Силы обороны не всегда оперативно могут сообщить о типах беспилотников, которыми враг атакует Украину, из-за непродолжительного времени их пребывания в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш.

"Когда дроны атаковали города на юге, в частности город Николаев, достаточно немного времени прошло с момента пуска. Враг атаковал с оккупированной части Херсонщины и до места подлета прошло до получаса времени. Поэтому выявить что именно это за дрон, когда он в воздухе, достаточно сложно", - пояснил Евлаш.

И, как пример, привел атаку вражеских беспилотников в ночь на 28 апреля. Тогда Воздушные силы сообщили, что россияне применили пять беспилотников неустановленного типа. Теперь установить типы дронов должны специалисты.

"Не стоит здесь искать сенсаций, скорее всего это были БПЛА типа "шахед". Но иногда из-за малого промежутка времени и малой дистанции сложно установить сразу, что именно был за дрон", - добавил спикер.

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