Россияне вербуют беларусскую молодежь для сбора БПЛА, - Центр нацсопротивления

В Беларусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На форуме были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер". Задачей форума является "максимально привлечь молодых беларусов к разработке и производству БПЛА для ВС РФ".

Кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов.

Также в Минск приехала представительская делегация от Казанского технического исследовательского университета, занимающаяся разработкой боевых БПЛА в РФ. Именно в университете в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК", - говорится в сообщении.

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