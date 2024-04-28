Россияне вербуют беларусскую молодежь для сбора БПЛА, - Центр нацсопротивления
В Беларусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"На форуме были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер". Задачей форума является "максимально привлечь молодых беларусов к разработке и производству БПЛА для ВС РФ".
Кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов.
Также в Минск приехала представительская делегация от Казанского технического исследовательского университета, занимающаяся разработкой боевых БПЛА в РФ. Именно в университете в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК", - говорится в сообщении.
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От що треба робити - це і далі хєрачить по установкам АВТ на російських НПЗ, а попутно мочити нафтобази у п'яти прилеглих областях росії.
Місця збирання теж!