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Россияне вербуют беларусскую молодежь для сбора БПЛА, - Центр нацсопротивления

цнс

В Беларусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На форуме были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер". Задачей форума является "максимально привлечь молодых беларусов к разработке и производству БПЛА для ВС РФ".

Кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов.

Также в Минск приехала представительская делегация от Казанского технического исследовательского университета, занимающаяся разработкой боевых БПЛА в РФ. Именно в университете в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК", - говорится в сообщении.

Также читайте: Беларусь приняла военную доктрину, предусматривающую помощь России в войне на стороне "дружественных государств"

Автор: 

Беларусь (7886) беспилотник (3529) Центр национального сопротивления (557)


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Топ комментарии
+7
Это о том, что Лука типа ган@он, а белорусы хорошие. Такие вот "хорошие".
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28.04.2024 18:42
+5
Таким чином, молодь, яка збирає дрони для рашки є законною воєнною ціллю для ЗСУ.
Місця збирання теж!
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28.04.2024 19:10
+3
Їбонути по білоруських НПЗ (а їх лише 2 ) і перестануть збирати не тільки дрони а навіть бульбу.
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28.04.2024 19:24
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Нехай краще бульбу збирають...
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28.04.2024 18:33 Ответить
Это о том, что Лука типа ган@он, а белорусы хорошие. Такие вот "хорошие".
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28.04.2024 18:42 Ответить
Кактак можна, аніже - дєті!!!
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28.04.2024 19:05 Ответить
А Мозирський НПЗ досі приносить криваві гроші фашистському режиму бєлараші!
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28.04.2024 18:48 Ответить
частка білоруського палива на росії незначна, бо по-перше, воно давно законтрактовано на Сирію та інші "бантустани", а по-друге він на росії особливо не потрібний, надто він дорогий, і його там достатньо. Щоб зрозуміти, скільки палива теоретично може продатись на росію, то ось вам деякі цифри: на білорусії два заводи - Мозирський та Новополоцький - загальною теоретичною потужністю 24 млн тонн, а внутрішній ринок Білорусі - 8 млн. тонн. Все інше раніше експортувалося - переважно до Європи та України. Галузь безперечно зараз перебуває в кризі, але більшість даних тут зараз засекречена. У 2022 році було перероблено 12,5 млн. тонн нафти, тобто на продаж до "бантустанів" та росії пішло паливо від переробки 4,5 млн тон нафти. І це при тому, що росіські НПЗ наразі переробляють близько 300 млн тон нафти на рік. Тобто частка палива від білоруськмх МНПЗ та "Нафтана", яка теоретично може попасти на російський ринок - це ні про що.
От що треба робити - це і далі хєрачить по установкам АВТ на російських НПЗ, а попутно мочити нафтобази у п'яти прилеглих областях росії.
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28.04.2024 20:39 Ответить
Таким чином, молодь, яка збирає дрони для рашки є законною воєнною ціллю для ЗСУ.
Місця збирання теж!
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28.04.2024 19:10 Ответить
Їбонути по білоруських НПЗ (а їх лише 2 ) і перестануть збирати не тільки дрони а навіть бульбу.
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28.04.2024 19:24 Ответить
Тобі потрібен додатковий фронт протяжністю більше тисячі кілометрів?
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28.04.2024 19:28 Ответить
а то не ми!
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28.04.2024 20:44 Ответить
невідомі туркмени зайшли зі сторони рососії убуті в лаптях, без документів, з портретами прутіна і гундяя
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28.04.2024 20:46 Ответить
у відносинах Мінська та Києва існує певний ретельний баланс. Білоруський режим підтримує агресію росії, але не відправляє білоруські війська до України. Літаки сьогодні не злітають із білоруських аеродромів для бомбардування українських міст. Напевно, тепер офіційного Києва цього достатньо. Тому навряд чи сьогодні Україна хоче спровокувати білорусію на рішучі дії.
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28.04.2024 20:42 Ответить
Вже трохи навербували...
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28.04.2024 19:34 Ответить
А может и нам так делать? Есть тут недалеко. В Литве молодёжь не глупее и рядом есть эстонцы. Тоже сообразительные.
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28.04.2024 22:21 Ответить
 
 