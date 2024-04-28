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Новини
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Росіяни вербують білоруську молодь для збирання БПЛА, - Центр нацспротиву

цнс

У Білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курирують росіяни.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК "Вагнер". Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ".

Кураторами форуму є держсекретар "союзної держави" Дмитро Мезенцев і посол РФ Борис Гризлов.

Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у РФ. Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" проводять навчання для курсантів у Білорусі, - Центр нацспротиву

Автор: 

Білорусь (7922) безпілотник (4087) Центр національного спротиву (807)


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Топ коментарі
+7
Это о том, что Лука типа ган@он, а белорусы хорошие. Такие вот "хорошие".
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28.04.2024 18:42
+5
Таким чином, молодь, яка збирає дрони для рашки є законною воєнною ціллю для ЗСУ.
Місця збирання теж!
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28.04.2024 19:10
+3
Їбонути по білоруських НПЗ (а їх лише 2 ) і перестануть збирати не тільки дрони а навіть бульбу.
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28.04.2024 19:24
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Нехай краще бульбу збирають...
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28.04.2024 18:33 Відповісти
Это о том, что Лука типа ган@он, а белорусы хорошие. Такие вот "хорошие".
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28.04.2024 18:42 Відповісти
Кактак можна, аніже - дєті!!!
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28.04.2024 19:05 Відповісти
А Мозирський НПЗ досі приносить криваві гроші фашистському режиму бєлараші!
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28.04.2024 18:48 Відповісти
частка білоруського палива на росії незначна, бо по-перше, воно давно законтрактовано на Сирію та інші "бантустани", а по-друге він на росії особливо не потрібний, надто він дорогий, і його там достатньо. Щоб зрозуміти, скільки палива теоретично може продатись на росію, то ось вам деякі цифри: на білорусії два заводи - Мозирський та Новополоцький - загальною теоретичною потужністю 24 млн тонн, а внутрішній ринок Білорусі - 8 млн. тонн. Все інше раніше експортувалося - переважно до Європи та України. Галузь безперечно зараз перебуває в кризі, але більшість даних тут зараз засекречена. У 2022 році було перероблено 12,5 млн. тонн нафти, тобто на продаж до "бантустанів" та росії пішло паливо від переробки 4,5 млн тон нафти. І це при тому, що росіські НПЗ наразі переробляють близько 300 млн тон нафти на рік. Тобто частка палива від білоруськмх МНПЗ та "Нафтана", яка теоретично може попасти на російський ринок - це ні про що.
От що треба робити - це і далі хєрачить по установкам АВТ на російських НПЗ, а попутно мочити нафтобази у п'яти прилеглих областях росії.
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28.04.2024 20:39 Відповісти
Таким чином, молодь, яка збирає дрони для рашки є законною воєнною ціллю для ЗСУ.
Місця збирання теж!
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28.04.2024 19:10 Відповісти
Їбонути по білоруських НПЗ (а їх лише 2 ) і перестануть збирати не тільки дрони а навіть бульбу.
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28.04.2024 19:24 Відповісти
Тобі потрібен додатковий фронт протяжністю більше тисячі кілометрів?
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28.04.2024 19:28 Відповісти
а то не ми!
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28.04.2024 20:44 Відповісти
невідомі туркмени зайшли зі сторони рососії убуті в лаптях, без документів, з портретами прутіна і гундяя
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28.04.2024 20:46 Відповісти
у відносинах Мінська та Києва існує певний ретельний баланс. Білоруський режим підтримує агресію росії, але не відправляє білоруські війська до України. Літаки сьогодні не злітають із білоруських аеродромів для бомбардування українських міст. Напевно, тепер офіційного Києва цього достатньо. Тому навряд чи сьогодні Україна хоче спровокувати білорусію на рішучі дії.
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28.04.2024 20:42 Відповісти
Вже трохи навербували...
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28.04.2024 19:34 Відповісти
А может и нам так делать? Есть тут недалеко. В Литве молодёжь не глупее и рядом есть эстонцы. Тоже сообразительные.
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28.04.2024 22:21 Відповісти
 
 