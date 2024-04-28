Росіяни вербують білоруську молодь для збирання БПЛА, - Центр нацспротиву
У Білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курирують росіяни.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК "Вагнер". Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ".
Кураторами форуму є держсекретар "союзної держави" Дмитро Мезенцев і посол РФ Борис Гризлов.
Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у РФ. Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК", - йдеться в повідомленні.
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От що треба робити - це і далі хєрачить по установкам АВТ на російських НПЗ, а попутно мочити нафтобази у п'яти прилеглих областях росії.
Місця збирання теж!